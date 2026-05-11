38
3 мин

Как научиться переживать стресс без импульсивных решений: эмоциональная выдержка нового поколения

В моменты сильного стресса мы часто представляем, что есть два сценария: либо «взять себя в руки», либо потерять контроль. Но современная психология предлагает третий путь — научиться выдерживать эмоциональный шторм так, чтобы не принимать решений, о которых потом пожалеете.

Станислава Бондаренко
Когда жизнь внезапно становится сложной из-за конфликтов, кризисов, перегрузки или эмоциональных срывов, реакция может быть мгновенной и очень интенсивной. В такие моменты мозг будто переключается в режим «выжить любой ценой», поэтому мы часто действуем импульсивно, чтобы быстрее избавиться от дискомфорта.

Как пояснило издание Real Simple, в такие моменты задача заключается не в том, чтобы «разобрать эмоцию», а в том, чтобы настолько снизить ее интенсивность, чтобы не навредить себе собственными действиями. Именно это и есть суть способность выдерживать эмоциональное напряжение без импульсивных решений.

Что такое эмоциональная выдержка

Эмоциональная выдержка происходит из терапевтического подхода диалектической поведенческой терапии. Как объясняет психиатр и соучредитель The Midtown Practice Джулия Самтон, это способность выдерживать, управлять и проходить через неприятные эмоции, без перегрузки и действий, которые могут создавать еще больше проблем.

Цель не в том, чтобы «убрать стресс» или «убедить себя, что все нормально». Речь идет о другом, а именно научиться стабильно переживать сложные моменты. Эмоциональная выдержка — лишь часть большей системы DBT («Dialectical Behavior Therapy» — «Диалектическая поведенческая терапия»). В нее также входят осознанность, эмоциональная регуляция и межличностная эффективность.

Психотерапевт и основательница SoCal DBT Center Сюзанна Воллах напоминает, что DBT была создана для работы с самыми сложными состояниями, но сегодня её инструменты подходят каждому, а не только людям с острыми эмоциональными кризисами.

Необходимость этого навыка

Эмоциональные трудности — не исключение, а часть жизни, поэтому ключевой вопрос не в том, будут ли они, а в том, как мы на них реагируем. Как отмечает Джулия, когда уровень эмоциональной выдержки низкий, люди чаще принимают импульсивные решения, избегают эмоций через деструктивные действия и могут попадать в цикл самоусиления стресса, когда за временным облегчением следуют долгосрочные проблемы.

Другими словами, быстрое «успокоение любой ценой» позже часто обходится довольно дорого. Зато Сюзанна подчеркивает, что развитие этого навыка в долгосрочной перспективе уменьшает эмоциональную боль, помогает оставаться «заземленными» и формирует психологическую устойчивость.

Это не о том, чтобы не испытывать тяжелых эмоций, а о том, чтобы уметь их выдерживать без разрушительных последствий.

Практические техники

Эксперты отмечают, что эти навыки работают лучше всего тогда, когда их тренируют заранее, не в момент кризиса, а как часть повседневной жизни.

Когда нужно отвлечься и стабилизировать состояние

  • Деятельность: прогулка, пазл, музыка — что угодно, что занимает ум без бегства от реальности.

  • Помощь другим: маленький жест поддержки другому человеку.

  • Сравнение: вспомнить, как вы уже справлялись со сложными периодами.

  • Эмоциональное изменение: фильм или музыка, которые вызывают другое эмоциональное состояние.

  • Откладывание: «отодвинуть» проблему на позже.

  • Мысли: счет, простые игры со словами или переключение мышления.

  • Ощущения: техника заземления 5-4-3-2-1: 5 вещей, которые вы видите, 4 — которые чувствуете, 3 — которые слышите, 2 — которые чувствуете запахом и 1 — которую можете попробовать.

Также можно использовать холодную воду, теплый душ или тяжелое одеяло.

Быстрая «перезагрузка» нервной системы

Это техника для моментов, когда эмоции буквально «захватывают тело».

  • Холодная вода на лицо

  • Интенсивные упражнения, такие как бег или прыжки

  • Дыхание 4-7-8

  • Постепенное напряжение и расслабление мышц

Это помогает быстро снизить физиологическую реакцию стресса, когда тело находится в режиме «бей или беги».

Пауза перед действием

Еще одна простая, но эффективная стратегия:

  • Остановиться

  • Сделать шаг назад

  • Наблюдать, что происходит внутри и вокруг

  • Действовать осознанно, с учетом последствий

«Пережить волну»

Как объясняет Джулия, эта техника учит не действовать сразу на импульс, а наблюдать его как волну. Исследования показывают, что эмоциональные импульсы обычно имеют пик и постепенно спадают, если их не подпитывать действием. То есть даже короткая пауза может изменить результат.

Эмоциональная устойчивость — это не контроль эмоций в классическом смысле и не холодная сдержанность, а скорее новая форма внутренней гибкости, способность оставаться в контакте с собой даже тогда, когда внутри шторм.

И, возможно, самое важное здесь то, что этот навык не является врожденным. Его можно тренировать, а когда наступит момент настоящего эмоционального вызова, он уже будет рядом как внутренний инструмент, который помогает не сломаться.

