Как не упустить симптомы стресса и на что необходимо обратить внимание

Стресс — невидимый спутник современной жизни, все больше вплетающийся в нашу повседневную жизнь. Он часто приходит незаметно, но оставляет глубокий след как в нашем эмоциональном состоянии, так и в физическом здоровье.

Понять симптомы стресса и своевременно отреагировать на них — важный шаг к гармонии с собой, как это сделать рассказало издание HealthLine.

Что такое стресс

Стресс – это реакция организма на внешние или внутренние раздражители, которые кажутся человеку чрезмерными или неконтролируемыми. Это может быть кратковременный ответ на внезапное событие или длительное состояние, истощающее силы и ресурсы. К сожалению, в современном мире стресс стал частью жизни для многих.

Признаки и симптомы стресса

Постоянная усталость и бессонница. Длительный стресс может стать причиной хронической усталости и нарушения сна. У вас исчезает чувство отдыха даже после продолжительного сна и вы чувствуете себя истощенными. Люди, которые находятся в состоянии стресса, чаще сталкиваются с бессонницей, ведь тревожные мысли не позволяют расслабиться. Изменения либидо. Часто под влиянием стресса изменяется половое влечение: оно может снижаться или, напротив, расти. Хронический стресс нарушает гормональный баланс, непосредственно влияющий на сексуальное возбуждение. Депрессивное состояние. Хронический стресс может перерасти в депрессию. Постоянное чувство перегрузки, беспомощности, а также психологическая усталость способствуют развитию депрессивных эпизодов. Проблемы с пищеварением. Во время стресса пищеварительная система работает по-другому. Это может проявляться посредством диареи, запоров, изжоги или даже синдромом раздраженного кишечника. Изменения аппетита и веса. У кого-то стресс вызывает потерю аппетита, а у кого-то неконтролируемое переедание. Эти колебания могут приводить к изменениям веса, что дополнительно влияет на самооценку. Учащенное сердцебиение. Стрессовые ситуации могут вызвать учащенное сердцебиение или даже чувство тревожного сердцебиения. Организм выделяет адреналин, временно заставляющий сердце работать интенсивнее. Чрезмерное потоотделение. Стресс также может проявляться в виде чрезмерного потоотделения, особенно на ладонях, ступнях, лице и в зоне подмышек. Физические проявления. Стресс находит свое отражение и в нашем теле. Например:

Акне . Люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, чаще сталкиваются с прыщами из-за повышенной выработки кожного сала и привычки касаться лица.

. Люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, чаще сталкиваются с прыщами из-за повышенной выработки кожного сала и привычки касаться лица. Головная боль . Частые приступы головных болей, в частности напряжения, также могут быть результатом стресса.

. Частые приступы головных болей, в частности напряжения, также могут быть результатом стресса. Хроническая боль. Стресс провоцирует повышение уровня кортизола, что может усилить боль в спине, суставах или других частях тела.

Стресс провоцирует повышение уровня кортизола, что может усилить боль в спине, суставах или других частях тела. Частые заболевания. Ослабленный стрессом иммунитет делает организм более уязвимым к инфекциям и простудам.

Как справиться со стрессом

К сожалению, нет универсальной пилюли от стресса. Однако существуют методы, помогающие минимизировать его влияние:

Физическая активность . Регулярные прогулки, йога или тренировки снижают уровень стресса.

. Регулярные прогулки, йога или тренировки снижают уровень стресса. Медитация и дыхательные упражнения. Они помогают сосредоточиться на настоящем моменте и расслабиться.

Они помогают сосредоточиться на настоящем моменте и расслабиться. Качественный сон. Соблюдайте режим дня, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Соблюдайте режим дня, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Здоровое питание. Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и минимизируйте количество сахара и жиров в рационе.

Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и минимизируйте количество сахара и жиров в рационе. Общение . Проводите время с близкими людьми, ведь поддержка оцепления может быть лучшей терапией.

. Проводите время с близкими людьми, ведь поддержка оцепления может быть лучшей терапией. Ограничение информационной нагрузки. Откажитесь от чрезмерного просмотра новостей или пребывания в социальных сетях.

Если вы чувствуете, что стресс начинает контролировать вашу жизнь, не стесняйтесь обращаться к психологу или терапевту. У каждого из нас есть право на поддержку и помощь. Помните, что стресс – это сигнал вашего тела и разума о том, что пора позаботиться о себе. Реагируйте на изменения и берегите себя.

Мы также писали о том, как стресс влияет на продолжительность жизни.

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