Как не упустить симптомы стресса и на что необходимо обратить внимание

Стресс — невидимый спутник современной жизни, все больше вплетающийся в нашу повседневную жизнь. Он часто приходит незаметно, но оставляет глубокий след как в нашем эмоциональном состоянии, так и в физическом здоровье.
Понять симптомы стресса и своевременно отреагировать на них — важный шаг к гармонии с собой, как это сделать рассказало издание HealthLine.
Что такое стресс
Стресс – это реакция организма на внешние или внутренние раздражители, которые кажутся человеку чрезмерными или неконтролируемыми. Это может быть кратковременный ответ на внезапное событие или длительное состояние, истощающее силы и ресурсы. К сожалению, в современном мире стресс стал частью жизни для многих.
Признаки и симптомы стресса
- Постоянная усталость и бессонница. Длительный стресс может стать причиной хронической усталости и нарушения сна. У вас исчезает чувство отдыха даже после продолжительного сна и вы чувствуете себя истощенными. Люди, которые находятся в состоянии стресса, чаще сталкиваются с бессонницей, ведь тревожные мысли не позволяют расслабиться.
- Изменения либидо. Часто под влиянием стресса изменяется половое влечение: оно может снижаться или, напротив, расти. Хронический стресс нарушает гормональный баланс, непосредственно влияющий на сексуальное возбуждение.
- Депрессивное состояние. Хронический стресс может перерасти в депрессию. Постоянное чувство перегрузки, беспомощности, а также психологическая усталость способствуют развитию депрессивных эпизодов.
- Проблемы с пищеварением. Во время стресса пищеварительная система работает по-другому. Это может проявляться посредством диареи, запоров, изжоги или даже синдромом раздраженного кишечника.
- Изменения аппетита и веса. У кого-то стресс вызывает потерю аппетита, а у кого-то неконтролируемое переедание. Эти колебания могут приводить к изменениям веса, что дополнительно влияет на самооценку.
- Учащенное сердцебиение. Стрессовые ситуации могут вызвать учащенное сердцебиение или даже чувство тревожного сердцебиения. Организм выделяет адреналин, временно заставляющий сердце работать интенсивнее.
- Чрезмерное потоотделение. Стресс также может проявляться в виде чрезмерного потоотделения, особенно на ладонях, ступнях, лице и в зоне подмышек.
- Физические проявления. Стресс находит свое отражение и в нашем теле. Например:
- Акне. Люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, чаще сталкиваются с прыщами из-за повышенной выработки кожного сала и привычки касаться лица.
- Головная боль. Частые приступы головных болей, в частности напряжения, также могут быть результатом стресса.
- Хроническая боль. Стресс провоцирует повышение уровня кортизола, что может усилить боль в спине, суставах или других частях тела.
- Частые заболевания. Ослабленный стрессом иммунитет делает организм более уязвимым к инфекциям и простудам.
Как справиться со стрессом
К сожалению, нет универсальной пилюли от стресса. Однако существуют методы, помогающие минимизировать его влияние:
- Физическая активность. Регулярные прогулки, йога или тренировки снижают уровень стресса.
- Медитация и дыхательные упражнения. Они помогают сосредоточиться на настоящем моменте и расслабиться.
- Качественный сон. Соблюдайте режим дня, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время.
- Здоровое питание. Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и минимизируйте количество сахара и жиров в рационе.
- Общение. Проводите время с близкими людьми, ведь поддержка оцепления может быть лучшей терапией.
- Ограничение информационной нагрузки. Откажитесь от чрезмерного просмотра новостей или пребывания в социальных сетях.
Если вы чувствуете, что стресс начинает контролировать вашу жизнь, не стесняйтесь обращаться к психологу или терапевту. У каждого из нас есть право на поддержку и помощь. Помните, что стресс – это сигнал вашего тела и разума о том, что пора позаботиться о себе. Реагируйте на изменения и берегите себя.
Мы также писали о том, как стресс влияет на продолжительность жизни.
Читайте также: