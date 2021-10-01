Как открыть в себе актера: 6 советов от режиссера Семена Горова

Как открыть в себе актера: 6 советов от режиссера Семена Горова

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения Семен Горов эксклюзивно для Леди.ТСН.ua поделился с нами личным опытом и лайфхаками по работе в кадре и на съемочной площадке.

Вот его ТОП-6 советов для начинающих актеров или тех, кто только задумывается о кинокарьере:

1. Советую смотреть много кино. Разного. Представлять себя в той или иной роли. Примерить роль на себя. Отслеживать, нравится ли вам это ощущение и что в этом процессе вас привлекает больше всего.

2. Ходить в театр и быть внутри театрального процесса. Чувствовать эмоции актеров во время представления и не отвлекаться на другие мысли. А после спектакля прокручивать в голове моменты, запомнились больше всего. Чем именно они вас зацепили?

3. Прислушиваться к себе. К своим желаниям. Попробовать самостоятельно сыграть тот момент, понравился в кино или в спектакле.

4. Присматриваться к людям, которые тебя окружают: родных, друзей, даже незнакомых людей на улице. Догадываться, что они чувствуют, какой жизнью живут. Фантазировать по их поведения в различных жизненных обстоятельствах.

5. Много времени проводить перед зеркалом. Вглядываться в свою мимику, в свое лицо. Отыгрывать различные эмоциональные состояния. Замечать, как меняется выражение лица.

6. Попробовать заниматься актерским мастерством с педагогами, специалистами. Получить от них знания, а также обратную связь. Будьте готовы к тому, что он может быть разным. Будьте готовы много учиться, работать и развивать способности.

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