Как отношение к возрасту меняет ваше здоровье

Реклама

По данным издания The Washington Post, новое исследование показало, что почти половина людей старше 65 лет со временем улучшают свои когнитивные или физические показатели, а иногда и оба одновременно. Итак, это ставит под сомнение один из самых распространенных мифов современности, что старение — это обязательный и необратимый упадок. На самом деле все гораздо сложнее и значительно оптимистичнее.

В исследовании ученые проанализировали данные тысяч людей в возрасте 65+ лет. Они оценивали когнитивные способности, скорость ходьбы как показатель физического состояния и, что важно, отношение людей к собственному старению.

За период наблюдения до 12 лет выяснилось, что почти половина участников показали улучшение. И главное, что те, у кого было положительное отношение к старению, значительно чаще входили в эту группу.

Реклама

Стереотипы, которые нам мешают

Несмотря на эти данные, в обществе до сих пор доминируют негативные представления о старости. Например, глобальный опрос 2024 года показал, что 65% медицинских работников и 80% людей в целом ошибочно считают, что деменция — нормальная часть старения. На самом деле большинство пожилых людей не имеют серьезных когнитивных нарушений, не нуждаются в постоянной помощи и ведут активную жизнь. Более того, с возрастом часто улучшаются суждения и жизненная мудрость, эмоциональный интеллект и уровень удовлетворенности жизнью.

Мышление решает больше, чем кажется

Исследователи объясняют этот феномен так называемым «эффектом снежного кома». Если человек верит, что с возрастом может лучше себя чувствовать, он больше заботится о себе, активнее двигается, общается и пробует новое. Это улучшает физическое и психическое состояние, а также запускает новый цикл положительных изменений.

И наоборот, негативное отношение к старению может привести к отказу от активности, изоляции и ухудшению здоровья. Один из самых сильных факторов долголетия, по словам экспертов, — социальные связи. Именно они влияют и на физическое, и на психическое здоровье.

Смысл жизни после 65

У людей, которые чувствуют себя хорошо в старшем возрасте, часто есть общая черта — в их жизни есть смысл. Это может быть что угодно, например, семья или внуки, волонтерство, путешествия, хобби или общественная деятельность. Именно ощущение нужности и вовлеченности поддерживает энергию и мотивацию.

Реклама

Как изменить отношение к старению

Больше межпоколенческого общения. Контакт между разными поколениями помогает разрушать стереотипы. Младшие видят активных старших и наоборот. Такие взаимодействия даже улучшают эффективность команд. Метод АБВ. Один из подходов к работе с собственными установками: А (Анализ) — осознать негативные месседжи о старении, которые нас окружают, Б (Баланс) — отделить реальные трудности от эйджизма, В (Вызов) — бросить вызов этим убеждениям У каждого возраста есть свои плюсы. Старение — это не только изменения, но и новые возможности, а это привилегия, которая доступна не всем.

Идея о том, что с возрастом всё только ухудшается, больше похожа на миф, чем на реальность. Старение — процесс, который можно проживать по-разному. И хотя время невозможно остановить, то, как мы его проживаем, в значительной степени зависит от нас самих. Иногда самый сильный инструмент для изменений — не новый препарат или сложная терапия, а простая мысль, что жизнь может становиться лучше в любом возрасте.