Как пандемия COVID повлияла и изменила нашу личность

Издание Medical News Today рассказало, что особенно молодые взрослые претерпели изменения в характере, а некоторые черты, такие как добросовестность и доброжелательность, оказались чувствительными к глобальному стрессу.

Психологи традиционно считают, что основные черты личности, такие как, экстраверсия, нейротизм, добросовестность, доброжелательность и открытость к новому — остаются относительно стабильными во взрослой жизни. С возрастом они лишь постепенно меняются, например, добросовестность и доброжелательность растут, а нейротизм и экстраверсия снижаются.

Однако стрессовые события могут влиять на характер, а пандемия COVID стала уникальным случаем глобального стресса, который затронул все аспекты жизни, от работы до здоровья и социального взаимодействия.

Что показало исследование

Новое исследование, проведенное на основе данных Understanding America Study, включало более 7 тыс. участников, которые проходили оценку личностных черт до пандемии и во время ее различных фаз:

Острая фаза (март — декабрь 2020)

Фаза адаптации (январь 2021 — февраль 2022)

Нейротизм и другие черты

В начале пандемии (2020 года) наблюдалось снижение нейротизма, особенно среди людей в возрасте 65+ лет. Это означало, что некоторые люди испытывали меньший уровень тревоги и негативных эмоций по сравнению с предыдущим периодом.

Однако в фазе адаптации (2021-2022 годы) нейротизм вернулся к предыдущим уровням, тогда как другие черты, такие как добросовестность, доброжелательность, открытость и экстраверсия, показали снижение, особенно среди молодежи до 30 лет.

Эти изменения могут иметь долгосрочные последствия для ментального и физического здоровья, карьерного развития и социальной адаптации.

Почему молодежь подверглась наибольшему влиянию

Личность молодых взрослых еще формируется и консолидируется. Пандемия нарушила естественный процесс развития, что могло объяснить повышенную чувствительность этой возрастной группы к стрессу.

Добросовестность и доброжелательность пострадали больше всего, а это может влиять на успешность в учебе, работе и отношениях.

Нейротизм вырос по сравнению с допандемическим уровнем, что отражает повышенную эмоциональную реактивность молодых людей.

Старшие взрослые оказались резилентными, ведь изменения личностных черт у них были минимальными.

Ограничения исследования

Авторы отметили несколько важных нюансов:

Количество представителей меньшинств было небольшим, что затруднило оценку изменений в этих группах. Исследование ограничено США, поэтому неясно, повторятся ли результаты в других странах. Исследование показывает изменения, но не устанавливает причины, то есть пандемия не является единственным фактором. Не проверялось, непосредственно ли болезнь COVID или длительный COVID повлияли на личностные черты.

Исследование показало, что глобальные стрессовые события могут влиять на черты личности, особенно у молодых взрослых. Хотя изменения и небольшие, они могут иметь совокупный долгосрочный эффект на здоровье, карьеру и социальные взаимодействия.

Личность оказывается пластичнее, чем мы считали, а глобальные события способны оставлять заметный след на нашем характере. Это открывает новые перспективы для психологов и общества в целом, стоит учитывать влияние масштабных стрессовых факторов на формирование личности и ментальное здоровье.