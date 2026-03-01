Как пение птиц и прогулка на природе снижают стресс и повышают настроение / © Associated Press

Новое исследование показало, что даже 30 мин такой прогулки способны значительно снизить уровень стресса, сердцебиения и кортизола, а внимательное слушание птичьего пения только усиливает эти эффекты.

Мы все слышали советы проводить время на природе, но теперь научно доказано, что прогулка среди деревьев и птичьего пения — это не просто приятное времяпрепровождение, а реальный способ улучшить свое психическое и физическое здоровье. Исследователи из университета Тюбингена изучали, как именно звуки природы влияют на наше самочувствие и результаты оказались чрезвычайно приятными, об этом рассказало издание RTÉ.

Магия птичьего пения

Исследование охватило 233 участников, которые в течение получаса прогуливались ботаническим садом. Ученые измеряли кровяное давление, пульс и уровень кортизола — гормона стресса, а также заполняли психологические опросники. Результаты были четкими, даже простая прогулка снижала сердечный ритм и давление, а кортизол падал на 33%.

Внимание к звукам усиливает эффект

Что интересно, участники, которые специально обращали внимание на пение птиц, получили еще больший прирост эмоционального счастья. Это означает, что не только пребывание на природе важно, но и осознанное слушание птичьего пения. Не нужно быть экспертом по орнитологии, достаточно просто замечать и слушать птиц, которые уже окружают вас.

Миф об «искусственном» пении

Ученые также попытались добавить громкоговорители с птичьим пением редких видов, но это не дало дополнительного эффекта. Возможно, люди подсознательно почувствовали «неживые» звуки или же существует граница, после которой дополнительные виды не влияют на самочувствие.

Рецепт ежедневного счастья

Результаты исследования свидетельствуют, что не нужно путешествовать в птичьи заповедники или тратить часы на поиски редких видов. Достаточно полчаса на свежем воздухе и внимательно прислушиваться к птичьему пению. Это простой, доступный и приятный способ улучшить настроение и снизить повседневный стресс.

Прогулка на природе сама по себе полезна, но добавление внимания к птичьему пению делает её ещё более эффективной. В следующий раз, когда решите прогуляться, остановитесь на мгновение, прислушайтесь к щебету и заметите, как стресс растворяется, а настроение растёт.