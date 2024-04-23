Как перестать беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать: 6 лучших приемов

Иногда может казаться, что тревога и неуверенность — всего лишь часть повседневной жизни. Небольшое беспокойство – это нормально, но, когда накапливается, оно может стать разрушительным и даже изнурительным.

Независимо от того, насколько хаотичен мир и насколько вы обеспокоены, все равно жизненно важно найти способы справиться со стрессом и научиться перестать беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать.

Поэтому Womans world обратился к экспертам за советами о том, как снять напряжение и обрести радость, чтобы вы могли глубоко вздохнуть и вернуться к ощущению спокойствия в следующий раз, когда вас охватят тревожные мысли.

Эксперты предложили 3 способа снизить напряжение:

Измените свое мышление

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Когда вам в голову приходит вопрос "а что, если", главное — отстраниться от него, не уделяя ему внимания и не пытаясь на него ответить, говорит психолог Салли М. Уинстон, основатель и исполнительный директор Института тревожных и стрессовых расстройств штата Мэриленд.

Уинстон предлагает изменить отношение к происходящему, сказав: "Я буду думать об X, в то время как другая часть меня беспокоится об Y". У нас очень широкий диапазон умственных способностей: мы можем постоянно выключать "канал беспокойства", и не обращать на него внимания.

Вдохните спокойствие

Существует тесная связь между нашими физиологическими и психическими состояниями. Когда наше тело возбуждено беспокойством, наш разум также напряжен, и наоборот, утверждает Сет Дж. Гиллихан, доктор философии, психолог.

Простое руководство доктора Гиллихана: сядьте и глубоко вдохните, чтобы выровнять осанку, затем медленно выдохните; на втором вдохе вдохните, чтобы наполнить живот, и медленно выдохните; на третьем вдохе глубоко вдохните, чтобы расширить ребра, затем снова медленно выдохните. Он говорит, что выполнение этого упражнения всего на протяжении одной минуты может существенно изменить ситуацию, обуздав тревожные мысли и расслабив всю вашу нервную систему.

Опирайтесь на духовность

Если вы человек верующий, самое время обратиться к вере. Передача своих забот высшим силам немедленно поможет облегчить бремя, лежащее на ваших плечах, говорит Мэрибет Вуэншель, мотивационный оратор и учитель Библии.

Изложите свою проблему, например: "Я потерял работу", а затем произнесите молитву, например: "Господь, я верю, что Ты работаешь за кулисами от моего имени, поэтому мне не о чем беспокоиться". Наконец, провозгласите свою силу, например: "Я силен в Господе и Его могучей силе". "Повторение этих слов успокоит беспокойство, напомнив вам, что вы могущественны, вами любят, вами дорожат".

Эксперты назвали 3 способа почувствовать радость:

Начните решать проблемы

Беспокойство не помогает решить проблему, но у вас может возникнуть ощущение, что для решения проблемы простого беспокойства достаточно, отмечает доктор Гиллихан. Чтобы помочь различать продуктивные и непродуктивные мысли, запишите их в две колонки, — предлагает он.

Слева напишите то, что вы не можете контролировать. В правом столбце напишите то, что вы можете контролировать. Все, что слева, отпустите, а то, что справа, примите как руководство к действию.

Наслаждайтесь своими сильными сторонами

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Вместо того чтобы беспокоиться, а что, если произойдет что-то плохое, доктор Гиллихан призывает свести свой внутренний диалог к вопросу "каким я хочу, чтобы этот день был" или "кого бы я хотел встретить сегодня". Он говорит, что это гораздо более важные вопросы, потому что они возвращают нам наши силы. Существует горизонт, который простирается далеко за пределы того, чего боится наш разум. Большая часть того, о чем мы беспокоимся, никогда не произойдет, и даже если это произойдет, напомните себе, что вы способны справиться.

Визуализируйте хорошие вещи

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Беспокойства заставляют наше воображение разыграться, но вернуть контроль над своим мысленным киноэкраном проще, чем вы думаете, ведь можно представить себе лучшее и счастливое будущее. Потратьте несколько минут в течение дня на то, чтобы визуализировать то, чего вы хотите от жизни, призывает Вуэншель, которая говорит, что это простое упражнение поможет вам перейти к более обнадеживающему мышлению и не позволит тревогам нападать на вас ночью, когда вы пытаетесь заснуть.

Например, если вы хотите новую машину, представьте себя за ее рулем. Видеть себя счастливым и уверенным в себе помогает сделать так, чтобы тревоги потеряли над вами свою власть.

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