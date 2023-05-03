Как перестать грызть ногти: 10 простых и эффективных советов

Некоторые из нас долгие годы пытаются избавиться от вредной и некрасивой привычки грызть ногти. Говорят, что от старых привычек трудно избавиться, но выход все же есть.

В зрелом возрасте трудно избавиться от привычки грызть ногти. Но, если приложить определенные усилия и воспользоваться советами Womans World, это вполне реально.

Ниже приведены советы и приемы, которые, по словам бывших членов клуба обгрызенных ногтей, сработали.

Вредно ли грызть ногти

Грызть ногти вредно для здоровья по ряду причин:

на руках полно вирусов и бактерий, которые обязательно попадают вам в рот, когда вы грызете ногти;

грызение ногтей может привести к необратимому повреждению ногтей и кутикул, которая может стать сухой и потрескавшейся, что сделает ее более восприимчивой к инфекции;

грызть ногти вредно для зубов, ногти содержат твердые вещества, которые часто могут повредить зубы;

грызть ногти опасно для эмоционального благополучия, это может дать вам неуверенность в себе и заставить вас больше стесняться своей внешности.

Почему я грызу ногти

Понимание причин вашей привычки жизненно важно для ее устранения. Грызение ногтей часто используется как способ справиться со стрессом, скукой и даже голодом. На самом деле онихофагия (научное название кусания ногтей) классифицируется как поведение для снятия стресса, очень похожее на ковыряние кожи, сосание пальца и выдергивание волос. Это также считается повторяющимся поведением, сосредоточенным на теле и может быть реакцией на неуверенность или потребность в комфорте в сложных ситуациях.

Скорее всего, существует определенный эмоциональный триггер для грызения ногтей, и чем чаще вы на него реагируете таким образом, тем быстрее формируете привычку. Когда вы поймете, почему грызете ногти и что является толчком, есть шанс разорвать этот цикл.

Первый шаг — обратить внимание на то, что заставляет вас начать грызть ногти. Вы делаете это когда вам скучно, тревожно или вы в состоянии стресса? Проследите за своими реакциями. Знание своих триггеров может помочь вам избежать ситуаций, которые подталкивают вас к грызению ногтей.

Когда вы боретесь с вредной привычкой, иногда могут случаться неудачи. Избавление от любой привычки требует времени и самоотверженности. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что снова грызете ногти, сделайте глубокий вдох и напомните себе, что вы можете от этого отказаться.

Фото: Credits

Как перестать грызть ногти

Избавиться от привычки грызть ногти сложно, но эти 10 советов могут помочь.

Держите ноги короткими

Если из-за длины ногтей вам трудно перестать грызть их, попробуйте сделать их короткими и подстригайте до тех пор, пока эта привычка не исчезнет. Это поможет вам не оказаться в ситуации, когда вам просто нечего грызть.

Сделайте яркий маникюр

Покраска ногтей — еще один отличный способ избавиться от привычки грызть ногти. Регулярный маникюр и уход за ногтями своими руками сделают их более привлекательными и менее соблазнительными для грызения. Акриловый маникюр, в частности, гораздо труднее прокусить. К тому же маникюр стоит дорого, и грызть свои акриловые ногти вам будет просто не по карману.

Отвлеките себя

Отвлечение является ключевым моментом, когда речь идет о том, чтобы избавиться от привычки грызть ногти. Подумайте, какие занятия делают вас счастливыми или успокаивают и старайтесь заняться ими каждый раз, когда возникает желание грызть ногти. Держите под рукой игрушку или мячик для снятия стресса, чтобы занять руки и держать их подальше от рта.

Ищите поддержку

Сообщите своей семье и друзьям о своей борьбе с вредной привычкой, это поможет вам не отступить и обеспечит дополнительную поддержку.

Практикуйте осознанность

Осознанность — отличный способ осознать свое тело и мысли. Сосредоточение внимания на настоящем моменте поможет вам быть в гармонии со своими эмоциями и распознать, когда стресс, скука или другие триггеры могут привести к тому, что вы начнете грызть ногти.

Носите перчатки

Это может показаться очевидным, но ношение перчаток или варежек может помочь занять руки и держать их подальше от рта.

Используйте лак для ногтей с горьким вкусом

Попробуйте использовать прозрачный верхний слой с горьким вкусом, если вы чувствуете искушение во время стресса или скуки; это может помочь напомнить вам о вашей цели побороть вредную привычку.

Отслеживайте свой прогресс

Записывая, сколько дней подряд вы не грызли ногти, вы можете мотивировать себя продолжать. Записи своих достижений могут дать вам дополнительную мотивацию и чувство удовлетворения от достигнутых успехов.

Наградите себя

Отмечайте свои успехи. Всякий раз, когда вы ставите очередной личный рекорд, побалуйте себя чем-то особенным или поставьте новую цель, к которой нужно стремиться. Это будет держать вас мотивированным все время.

Поговорите с профессионалом

Если вам трудно избавиться от этой привычки самостоятельно, может быть полезно поговорить со специалистом в области психического здоровья или терапевтом, который поможет вам определить источник повторяющегося поведения и разработать стратегии преодоления.

Избавиться от хронической привычки грызть ногти может быть сложно. Но при наличии терпения и самоотверженности, а также поддержки близких все возможно.

Читайте также: