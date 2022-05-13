Как пережить потерю работы и заработка: рассказывает психолог

Почти 5 миллионов человек в Украине потеряли работу из-за войны. Это последние данные ООН. По прогнозам организации, в случае эскалации военных действий количество безработных может возрасти до семи миллионов.

Как не впасть в депрессию из-за потери заработка и как настроить себя начать что-нибудь новое? Поговорим с психоаналитиком Анной Кушнерук.

Наша стабильность в нестабильности: почему сейчас нужно хвататься за любую работу

Кроме настоящего горения от событий войны мы переживаем еще и кризис идентичности. Работа для человека - это не только состояние, но и жизнеспособность его семьи. Работа – это то пространство, где человек чувствует себя уверенно, здесь он востребован, чувствует свое место, благодарность, поддержку. С утратой работы человек теряет не только финансовую поддержку, но и моральную. Люди теряют чувство защищенности и уверенности в будущем. Работа задает жизни ритм: мы должны просыпаться, куда-то уходить, соблюдать какие-то сроки выполнения. Но когда человек теряет работу, наступает кризис. Человек уже не уверен, нужно ли ему вставать, ведь его усилия никому не нужны. Мы начинаем обесценивать себя как член общества.

Возникает соблазн скрыться за обвинениями себя и мира типа "почему я не откладывала деньги", "почему меня никто не предупредил", "кому я сейчас нужна со своим образованием". Но это ложный путь. Необходимо задавать вопросы о возможности работы для себя. Работа необязательно должна быть квалифицированной. Нужно снизить свои ожидания по поводу работы. Она должна приносить некий финансовый приток. Надо настроить себя на то, что зарабатывание денег, даже если это довольно тяжело, - это удовольствие.

Работа всегда есть. Кто-то всегда будет искать помощи с детьми, кто-то нуждается в помощи в уходе за пожилыми родственниками. Не нужно пугаться работы не по специальности. Нужно настроить себя на то, что любая работа сейчас необходима, нужно обогащать общество своим вкладом и обогащать себя тоже.

Хотя невозможно не смотреть на то, что ты потерял. Ибо здесь начинается настоящее горевание. Невозможность для человека жить привычной жизнью: наряжаться хорошо и уходить в офис, удовлетворять материальные потребности семьи в обычном объеме. Многим людям, которые в семейных отношениях были финансовыми лидерами и из-за этого требовали к себе особого отношения, приходится сейчас просто быть хорошим человеком, это также требует определенной гибкости.

К месту ли сейчас наши мечты о самореализации в другой сфере

Многие люди по всему миру годами и десятилетиями работают на работе, которая им не нравится: "Да работа классная, но это не то, о чем я мечтал". Конечно, нельзя говорить, что война дает новые возможности, потому что эмоционально все это очень легко пережить. Но поскольку абсолютно все люди сейчас теряют и карьерно, и финансово, вы также можете позволить себе выбрать какую-то более простую работу. Особенно это касается офисных сотрудников, которые находились всегда в условиях, которые, возможно, их не устраивали и мечтали о другой работе. Сейчас у них, при отсутствии привычной работы, есть возможность попробовать себя в чем-то другом.

Самое некомфортное сейчас людям, работавшим в сфере предоставления услуг, не являющимся предметом первой необходимости. Для восстановления этой сферы нужно время. Поэтому они должны сделать инвентаризацию своих умений и навыков. Если ваша работа была, например, в сфере информационных услуг, то, возможно, нужно попытаться делать что-нибудь руками. Сейчас в этом нужды больше.

Кому легче перестроиться и принять ситуацию

Женщинам приспособиться к новым условиям легче. Они более адаптивны, им легче согласиться на более низкую по квалификации работу. Мужчины обычно руководствуются другой стратегией, они не соглашаются меньше, ждут своего шанса и планируют, после его получения возместить семье время вынужденного простоя. В семейных отношениях не время сейчас измерить количество заработанного и сравнивать. Надо верить в себя и работать несмотря ни на что.