Как пережить войну: советы психотерапевта

Полномасштабное вторжение РФ продолжается уже 100 дней. Все воспринимают войну по-разному. Кому-то для адаптации нужны считанные дни, кто-то учится жить по-новому. Как за 100 дней менялась наша психика и как помочь себе психологично, рассказывает психотерапевт Олег Чабан в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Люди по-разному реагируют на то, что происходит. За 100 дней все прошли разные состояния, эмоциональные качели: чувствовали и панику, и ужас, и непонимание, что делать дальше, и ненависть, и эйфорию и т.д.

То, как ты переносишь войну, зависит от того, как ты ее воспринимаешь: для кого-то это "стоп жизнь", а для другого – посттравматический рост, когда человек выбирает жить дальше.

Как эмоционально пережить войну:

работать, найти занятие по душе, чем-то себя всегда занимать;

планировать каждый день, составляя список дел;

планировать будущее (что будете делать через неделю-месяц-год);

заботиться о ком-то, нести ответственность за кого-то.

Война – это время переосмысления жизни. Олег Чабан уверен, что многие люди начали ценить – жизнь, своих родных. Ценность жизни сильно возросла.

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