Как побороть стресс: десять действенных способов расслабиться и обрести душевный покой

Наша жизнь сейчас, как никогда раньше, наполнена тревогой и стрессом. Поэтому особенно важно научиться простым приемам снятия напряжения, которыми можно пользоваться каждый день.

Сейчас наше психологическое состояние далеко от идеала. Часто мы мгновенно переходим от абсолютного спокойствия к состоянию, когда едва можем дышать - так проявляется стресс. В этой ситуации очень сложно обрести душевный покой, но в то же время нельзя позволить стрессу управлять вашей жизнью.

Поэтому Womans World предлагает взять на заметку 10 простых способов расслабиться и снять напряжение.

Погладьте кота

Исследования показывают, что поглаживание кота может снизить кровяное давление. Если у вас нет домашнего питомца, просмотр видео с котом может иметь тот же эффект.

Посмотрите на все с другой точки зрения

Взгляд на ситуацию с другой стороны — или когнитивное переосмысление, как называют это эксперты, — может помочь вам придать ей альтернативный смысл, который снизит уровень стресса. Для этого обратите внимание на свои мысли. Ловите себя, когда вы начинаете погружаться в негатив. Заменяйте негативные мысли позитивными.

Займетесь сексом

Во время секса высвобождаются эндорфины, химические вещества мозга, которые улучшают настроение и уменьшают симптомы стресса.

Вспомните алфавит

Если вас охватила паника, для которой нет конкретной причины, и вы никак не можете справиться с тревожными мыслями, попробуйте прочитать в уме алфавит в обратном порядке. Это сложно, поэтому заставит вас отвлечься и по-настоящему сконцентрироваться. К тому времени, когда вы доберетесь до буквы А, вы будете готовы снова встретиться с миром и его вызовами.

Практикуйте прогрессивную мышечную релаксацию

Эта старая техника фокусируется на сжатии и расслаблении каждой группы мышц. Это может помочь вам осознать физическое ощущение между мышечным напряжением и расслаблением. Начните с правой ноги. Сосредоточьтесь на максимальном сжатии мышц в течение примерно восьми секунд, растопырив пальцы ног и выгнув стопу, затем расслабьте их, позволяя напряжению уйти из тела через эту стопу.

Перенесите внимание на левую ногу. Сожмите и расправьте пальцы ног, затем расслабьтесь; когда вы отпускаете, стресс уходит из вашего тела. Затем сосредоточьтесь на своих икрах — напрягите и расслабьте — затем на коленях, бедрах, все время дышите ровно и спокойно, вдыхая и выдыхая. Переместите внимание к бедрам, животу, спине, кончикам пальцев, рукам и т. д. К тому времени, когда вы доберетесь до макушки, напряжение должно полностью исчезнуть.

Примите горячую ванну

Наполните ванну водой настолько теплой, насколько сможете выдержать. Добавьте ваше любимое ароматизированное масло для ванн, попробуйте лавандовое, розовое, подойдут заваренные ромашковые или мятные чайные пакетики, и погрузитесь в неге на 20-30 минут.

Перекусите

Падение уровня сахара в крови может вызвать у вас ощущение, что вы собираетесь кого-то убить. Перекусите чем-нибудь, что даст вам быструю, немедленную энергию. Хорошие варианты включают половину бутерброда с куриной грудкой на тосте с высоким содержанием клетчатки, горсть миндаля и изюма или обезжиренный йогурт с мюсли.

Медитируйте

Вам необязательно надевать специальную одежду, приглушать освещение или сидеть на коврике для йоги, чтобы медитировать. Попробуйте это, где бы вы ни находились, когда вам нужен тайм-аут, и отключите звук на телефоне. Сядьте в удобное положение и осторожно закройте глаза. Позвольте себе почувствовать расслабление в своем теле и естественный поток дыхания. Сосредоточьтесь на своем дыхании, когда оно входит и выходит из вашего тела. Прислушайтесь к звуку, который оно издает. Если вы хотите повторять мантру мира, радости или любви, не стесняйтесь. Или считайте вдохи и выдохи до 10. Посидите так несколько минут, наслаждаясь тишиной. Медленно начинайте открывать глаза, чувствуя, как ваше тело возвращается к жизни.

Сканируйте тело на наличие стресса

Остановитесь, где бы вы ни были, закройте глаза и выясните, чувствуете ли вы скованность где-либо в теле. Когда вы отследите это, представьте, что эта область красного цвета. Сделайте глубокий вдох и представьте, как часть тела меняется с красной на синюю. По мере того, как цвет меняется, почувствуйте, как шкала давления опускается от напряжения до расслабления. Теперь представьте, что синий становится темнее и глубже по мере того, как вы расслабляетесь с каждым оттенком синего. Откройте глаза и посмотрите, как вы расслабились.

Попрыгайте

Попрыгайте на скакалке. Это заставляет ваше тело вырабатывать эндорфины, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо. Кроме того, повторяющиеся движения веревки помогут вам расслабиться и сосредоточиться.

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