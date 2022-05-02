Как поддержать человека, чувствующего потерю

С начала войны каждый из нас что-то потерял: работу, дом, близких людей. Психотерапевт Олег Чабан рассказал, как помочь человеку это пережить.

Потеря на самом деле заложена в программе нашей жизни, потому что мы всегда что-то теряем, начиная с детства, но то, что происходит сейчас, - это обычно очень большие потери. Поэтому разрушенное имущество – это потеря. Смерть близких – это потеря, которая считается сильнейшей стрессовой ситуацией в жизни человека. Однако следует помнить, что наша биология, наша генетическая программа направлена на то, чтобы продлевать жизнь. Даже после величайших страданий мы выходим в начинаем жить, смеяться, радоваться, рожать и т.д.

Однако всегда нужно помнить, что делать, чтобы страдание не затянулось:

1. Быть рядом. Не формально раз позвонил и посочувствовал, а по возможности быть рядом физически. Мы очень социальные, и для нас важно, если человек берет кого-то за руку, и этот физический контакт намного важнее, чем многие слова, сказанные по телефону.

2. Ни в коем случае не следует сравнивать. Никогда не говорите: "Я тоже проходил через это". Это воспринимается эгоистично, потому что человек начинает говорить о себе и отстраняется от того, к кому он приехал, возле кого он рядом.

3. Не говори, а делай. Здесь есть элементарные вещи: нагрей чай, предложи поесть, создай объект заботы о себе. То есть на этом этапе следует заставить человека делать обычные повседневные вещи.

4. Не говорите фразу "Ты с этим справишься", потому что она очень эгоистична и стереотипна. Мы не знаем и не чувствуем, что реально человек переживает, чтобы сказать, что он справится с этим. Поэтому лучше молчите и просто будьте рядом.

5. Не ищите смысл случившегося.

Как поддержать человека, который испытывает чувство потери – Олег Чабан

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