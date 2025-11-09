Как поднять себе настроение в "вялый" день: действенные советы

Как поднять себе настроение в "вялый" день / © Credits

В психологии это называют «blah days» («серые дни») — дни эмоциональной серости, когда энергии нет, мотивация на нуле, а настроение зависло где-то между «так себе» и «мне все равно», об этом рассказало издание Real Simple. Но хорошая новость в том, что даже в такие моменты можно мягко вытащить себя из этого состояния, без насилия.

Выйдите на природу

Не обязательно отправляться в Карпаты или планировать поход. Даже 20-30 мин под открытым небом могут творить чудеса. Прогулка на свежем воздухе снижает уровень кортизола — гормона стресса, и помогает мозгу перейти в состояние «восторга» — когда мы чувствуем благодарность и легкость.

Просто выйдите на улицу, даже если это короткая прогулка во дворе. Позвольте природе напомнить, что мир больше ваших мыслей. Прогуляйтесь без телефона. Посмотрите на небо, услышьте шум деревьев. Это самая простая форма медитации.

Ведите дневник благодарности

Может показаться банально, но благодарность действительно меняет химию мозга. Регулярное записывание трех вещей, за которые вы благодарны, уменьшает проявления тревожности и депрессии.

Выделите пять минут и запишите две-три вещи, за которые вы благодарны сегодня, даже самые маленькие. Затем просто побудьте с этим ощущением. Это может быть что-то совсем простое, как вот, кофе с корицей, смех друга, теплые носки. Маленькие радости создают большой ресурс.

Добавьте немного творчества

Когда мы в «минусовом» настроении, мозг теряет способность фантазировать и играть. А именно творчество помогает «переключиться». Творчество — это не о таланте, это о состоянии потока, когда вы на минутку забываете обо всем.

Не надо писать роман или рисовать шедевр. Можно просто приготовить новое блюдо, нарисовать что-то на салфетке, сделать коллаж из фото или потанцевать на кухне. Слушайте музыку из детства, она активирует воспоминания, связанные с беззаботностью.

Двигайтесь

Не надо бежать марафон. Но любое движение запускает выработку серотонина и дофамина — гормонов радости. Подойдет все, например, прогулка, легкая растяжка, йога или любимая танцевальная песня. Лучше всего работает движение в компании. Даже короткая тренировка с другом повышает уровень окситоцина — гормона социальной связи. Если совсем нет сил, просто потянитесь. Тело помнит, что оно живет.

Ищите свое «сияние»

Это маленькие моменты, которые приносят радость, если заметить их. Свет, который падает сквозь шторы. Первый глоток кофе. Тишина после дождя. Песня, которая напоминает о лете. Остановитесь на секунду и позвольте себе почувствовать этот микромомент счастья. Это и есть практика осознанности.

Сфотографируйте свое сияние, затем создайте паку в телефоне, чтобы возвращаться к этим моментам, когда грустно.

Общайтесь с людьми

Мы социальные существа. Даже короткий разговор может вывести из эмоционального «ступора». Общение с людьми, особенно если оно искреннее, стабильно улучшает настроение.

Позвоните другу, поговорите с соседом, напишите кому-то «как вы?», или сделайте маленький акт доброты, например, сделайте комплимент кассиру, поблагодарите бариста, улыбнитесь незнакомцу. Помогайте другим почувствовать то, что хотите почувствовать сами. Добрые поступки запускают положительную цепь моментов.

Дни, когда «ничего не хочется», бывают у всех. Но они не означают, что вы «сломались» или что-то не так. Это просто сигнал, что пора позаботиться о себе. Поэтому дышите, выходите на солнце, замечайте мелочи, которые светят именно вам. И помните, что даже самый серый день имеет свои маленькие лучи. Вам только нужно взглянуть в их сторону.