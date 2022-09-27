Как помочь близкому человеку: восемь советов по оказанию первой помощи при психических болезнях

Если близкий и дорогой вам человек страдает от проблем с психическим здоровьем и нуждается в экстренной помощи, очень важно ее оказать. Не менее важно сделать это правильно.

О том, как выглядит первая помощь при ментальных проблемах, доктор Марк Грэм, ведущий инструктор по оказанию первой помощи в области психического здоровья, рассказал The Sun.

Поведение: на что обратить внимание

Изменения в поведении и эмоциях обычно являются первым признаком того, что у кого-то проблемы с психическим здоровьем. Например, когда вы начинаете замечать такие вещи, как внезапная грусть, агрессия, снижение уровня энергии и их замкнутость. Бывает, что человек расстраивается, потому что не может сказать то, что хочет из-за "тумана в голове". Иногда человек забывает то, что уже сказал, или забывают сделать то, что обещал.

Физические привычки также могут измениться. Плохое психическое здоровье влияет на сон, на коммуникацию с другими людьми. Может повлиять на привычки в еде. Довольно часто, когда человек снова испытывает проблемы с психическим здоровьем, вы можете увидеть, что он ест больше, ест меньше или даже меняет характер своего пищевого поведения.

Как долго нужно наблюдать

У всех время от времени бывают плохие дни, но насторожить должны устойчивые изменения в поведении. Постоянное ухудшение состояния в течение нескольких дней, когда вы замечаете, что у этого человека все по-другому.

Как начать разговор о психическом здоровье

Если у вас нет сомнений в том, что вам "не показалось" и ваш близкий нуждается в помощи, поговорите с ним об этом. Начать разговор о психическом здоровье с кем-то, о ком вы беспокоитесь, может быть сложно, но сделать это нужно.

Начать можно примерно так: "Я видел или слышал, что ты не в себе, у меня такое чувство, что это проблема".

Почему так важно вызвать человека на разговор

Когда человек говорит с вами, он одновременно слушает себя. Когда он прислушивается к своим заботам, своим чувствам, своему опыту, своим эмоциям, он слышит и понимает, что с ним происходит. Довольно часто, когда вы держите свои мысли в голове, когда размышляете, они ходят по кругу. Поэтому очень важно их проговаривать.

Что делать, если вашу помощь отвергли

Разговор может пойти не так, как вы надеялись, и это нормально. Бывают моменты, когда люди могут быть очень открыты для поддержки, но бывают случаи, когда люди могут просто все отрицать, не принимать помощь и отказываться продолжать разговор. В этой ситуации нужно продолжать поддерживать, "держать дверь открытой". Сказать, что готовы вернуться к этому разговору в любое время, когда ваш близкий будет к этому готов. Иногда те, кто вначале отверг помощь, могут впоследствии обратиться к вам за ней.

Как вести себя в разговоре, если он состоялся

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Когда человек почувствуют, что готов открыться вам, попробуйте стать "активным слушателем".

Для этого руководствуйтесь такими правилами:

покажите, что слушаете человека, используйте позитивный язык тела и зрительный контакт;

не отвлекайтесь, не смотрите на часы, не смотрите в телефон;

не торопите это общение, дайте человеку столько времени, сколько ему нужно;

если в разговоре наступает пауза, это абсолютно нормально, самое ценное, что вы можете сделать, - это терпеливо ждать возобновления общения;

принимайте участие в беседе, задавайте вопросы, спрашивайте, как тот или иной фактор влияет на человека, что заставляет чувствовать, как давно это продолжается, что ваш близкий хочет делать дальше, какая на его взгляд поддержка могла бы помочь;

покажите, что вы слушаете, повторяя то, что вы уже слышали, это может быть перефразирование или резюмирование. Это показывает, что вы действительно хотите слушать.

Почему не нужно бояться разговора

Беспокоитесь, что вы вмешаетесь или скажете что-то не так? Это нормально, вы можете почувствовать, что не знаете, что сказать. И это тоже вполне естественно. Скажи близкому, что не знаете, что сказать. В любом случае просто будьте рядом с ними.

Помните о себе

Следить за собой, не только за своими близкими. На поддержку близких вам понадобится много душевных сил, а это значит, что очень важно самим быть в безопасности.

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