Как помочь родным побороть стресс и не спровоцировать конфликт: советы психолога

"Хотел как лучше, а получилось как обычно" – знакомая фраза? Стучишь к близкому человеку с добрым словом, желанием помочь, хорошим намерением – а тебе в ответ звучит резкий ответ, тебя игнорируют или просят "не лезть в чужие дела". Бывало?

Так начинается множество конфликтов. Возникает вопрос, как их избежать и как правильно помочь близкому человеку в стрессовых ситуациях.

Руководитель ОО Therapy of win, практикующий психолог, аналитик Ирина Тарасова предоставила свои экспертные комментарии и советы по вопросам коммуникации с людьми, которые переживают стресс.

Из-за хронического стресса люди могут негативно реагировать на проявления доброты и помощь. Как это объяснить и почему так происходит?

Стресс фокусирует внимание человека на себе и своих переживаниях сильнее положительных эмоций.

При стрессе внимание человека фокусируется на том, что сложно принять и пережить морально, где недостаточно ясности и внутренней силы овладеть проблемами и вызовами. В этом состоянии какие-либо внешние триггеры, даже положительно окрашенные с целью "нанести" пользу, а не вред, люди не будут готовы воспринимать положительно.

Защитная реакция психики из-за стресса становится мощнее, поэтому людям труднее слышать друг друга и налаживать отношения. Это важно учитывать тем, кто предлагает помощь – потому что не стоит воспринимать отказ принять помощь как повод для оскорблений.

Кому нужно оказывать помощь, а кому - поставить на паузу любые коммуникации, побыть в одиночестве, чтобы услышать свои собственные потребности и реалии внутреннего "я". После такого пребывания "в одиночестве с собой" человек будет более способен откликнуться на предложение помощи, оценить ее необходимость для себя и принять без сопротивления.

И при хроническом, и при обостренном стрессе сильнее эмоциональная реакция, она снижает возможность критического мышления. Потребность в помощи должна осознать, за ней обратиться, чтобы оценить необходимость для себя и принять ее.

Если вам предлагают помощь, алгоритм таков:

решаем вопросы своего эмоционального состояния и готовности преодолеть эмоциональные качели;

только после этого слушаем других, даже если речь идет о помощи.

Что чаще всего приводит к конфликту, когда пытаешься донести свои благие намерения человеку в плохом или нервном настроении? Реакция сопротивления, обесценивания, сравнения опытов и т.п.

К конфликту чаще всего приводит неготовность человека в плохом настроении принимать какую-либо помощь без поиска виновных по причине своего негативного настроения. Обвинение других начинается на подсознании, из-за неготовности психики справиться с эмоциональным напряжением из-за неготовности или несостоятельности воздействия на ту или иную ситуацию.

Важно, чтобы тот, кто предлагает помощь, не обижался, если она не нужна, и слышал другого человека с его потребностями. Тот, кому предлагают помощь, тоже должен нормально воспринимать ее и спокойно отказываться или принимать при необходимости.

Как правильно общаться с человеком, переживающим стресс?

Выслушать, спросить, что сейчас чувствует человек, почему для него это важно и т.д.

Не обесценивать чувство фразами: "успокойся", "достал твой негатив" и т.д.

Настроить контакт глазами, говорить спокойно.

Дать возможность выплакаться, не останавливать в выражении негатива, корректировать исключительно те высказывания, которые могут касаться вас лично и нести оскорбительный характер и пренебрежение.

Если не чувствуете в себе силы быть рядом с человеком, который переживает стресс, просто поддержите техникой активного слушания и организуйте сотрудничество с психологом. Все зависит от уровня стресса и его первопричин. Главное – не навредить.

Как правильно реагировать на агрессию со стороны собеседника?

Защитная реакция (агрессия) в большинстве случаев включается тогда, когда собеседник испытывает опасность для себя или когда нарушаются его границы. Поэтому не стоит обижаться и воспринимать агрессию собеседника как желание вам навредить – чаще он индикатор того, что человек чувствует себя в опасности, или что ему некомфортно. Следует переспросить, в чем дело, и быть готовым услышать ответ и откорректировать поведение.

Если переживаешь стресс, как собрать нервы в кулак и вернуться к спокойному диалогу, чтобы не обидеть?

признать наличие стресса;

выделить себе время на отдых. Использовать паузу для определения собственных приоритетов;

разрешить эмоциям и переживаниям быть, не гасить их;

объясните свою неготовность к диалогу, пока не отойдете от стресса.

Если диалог в период стресса – среди ваших приоритетов, то постройте разговор так, чтобы вы ощущали свое влияние на ситуацию и могли проявить свои сильные стороны, проговорите реальные шаги для разрешения ситуации, точно в зоне вашего контроля.

Само ощущение собственного влияния на ситуацию, конкретные шаги, поиск собственной зоны ответственности, которая посильна здесь и сейчас, и помогает выходить из стресса гораздо быстрее.

В последние годы больше разговоров перешло в онлайн-режим. Соответственно, острее встал вопрос о настройке атмосферы в чате. Как, не имея возможности увидеть собеседника, подлинных эмоций, понять его состояние (особенно если текст формальный)?

В таких случаях можно компенсировать недостаток сигналов из-за уточнения (банально переспросить), а также усилить эмоциональное восприятие содержания благодаря использованию смайлов и стикеров.

Вы можете и должны уточнить все, что остается вам неясным, задавая уточняющие вопросы. Это важно, чтобы не переоценивать, не обесценивать и не дорисовывать в воображении то, что не есть содержание сообщения в чате.

Частая проблема – это неоправданные ожидания как результат переписки. Поэтому мы рекомендуем формальные переписки исключительно по рабочим или простым организационным вопросам, но не выяснять отношения в личной жизни таким образом.

Не всегда есть возможность вживую предложить человеку помощь, проявить заботу. Как это лучше сделать онлайн, особенно если человек не настроен? Как сформулировать предложение, с чего начать?

Обязательно начать формулировать переписку с вопроса: "Как ты?", "Чувствуешь ли ты себя лучше?" и тому подобное.

Важно сказать собеседнику о причинах своей заинтересованности и желании помочь: "я волнуюсь за тебя", "мне не спокойно", "мне важно быть рядом с тобой в такой период". Искреннее выражение своих чувств всегда считывается в пользу доверия к инициатору помощи.

Далее можно изложить содержание своего предложения помощи и дать собеседнику возможность принять его или отказаться.

Есть ли ситуации, в которых лучше вообще не продолжать разговор? Как понять, что конфликт зашел в тупик и всегда ли из него нужно искать выход?

Иногда собеседнику во время конфликта не хватает эмоциональной стабильности и опыта разрешения конфликтов, именно поэтому есть люди, буквально "убегающие" от разрешения конфликта, останавливая диалог взаимными образами, эмоциональным швырянием вещей, громким закрытием дверей за собой и т.д.

Важно:

осознайте, что уровень готовности остаться в конфликте у каждого индивидуален;

когда начинается переход на личности, крики, взаимные обиды и все, что не допускается, говорите стоп и берите паузу;

дайте себе время проанализировать все без лишних эмоций;

дайте время другому понять свои чувства, заявить о них конструктивно.

Такая пауза не позволяет переходить личные границы друг друга и сохраняет взаимоуважение, а также определяет табу для вас и собеседника.

Выход из конфликта в здоровых отношениях – определение собственного интереса и готовность принятия интереса оппонента. То есть компромисс. Есть примеры самопожертвования или тирании, их обманчиво называют выходом из конфликта, хотя это чаще его скрытое неосознанное продолжение. Поэтому без достижения компромисса конфликт может разразиться с новой силой и обостриться в любой момент.

Советы от команды Rakuten Viber для комфортной коммуникации онлайн:

Будьте вежливы, не переходите на личности, уважайте собеседников в чате. Во время переписки мы не считываем эмоции собеседника так, как в жизни, так что оскорбить человека и испортить отношения гораздо проще. Юмор не все считывают одинаково, и он может быть воспринят как персональное оскорбление – будьте осторожны с шутками в переписке.

Учитывайте время, когда целесообразно коммуницировать. Старайтесь писать не поздно вечером и не рано утром. Ограничитесь рабочими часами, если это не чат с самыми близкими людьми.

Отправляйте персональные сообщения в групповых чатах через "@". Это поможет не потерять сообщение, а адресат точно будет знать, что обращаются к нему – в результате вы сможете побыстрее получить ответ.

Если отправили сообщения с ошибками – редактируйте их, это делается по тапу на сообщение. Если отправили не туда – просто извиняйтесь и удаляйте.

Не отправляйте голосовые сообщения без предварительного согласия получателя, ведь это не всегда удобно для адресата – он должен найти время и место для его прослушивания.

Помните, в Viber все чаты и персональные звонки по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Это дает хороший уровень безопасности, ведь никто, даже команда приложения, не имеют к вашим сообщениям доступа. Сообщения не хранятся на серверах мессенджера, а ключи шифрования существуют только на пользовательском устройстве и его собеседнике. Так что переписывайтесь спокойно.

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