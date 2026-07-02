Как понять, что ваша работа больше не приносит вам счастья и пора увольняться

Как понять, что ваша первая работа больше не приносит вам счастья / © Associated Press

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Недавно актрису Эмили Блант попросили дать совет молодым женщинам, которые ненавидят свою работу. Её ответ был прост: уволиться и заниматься тем, что любишь, даже если это не приносит больших денег.

Эти слова вызвали бурные дискуссии. Одни поддержали эту идею, другие заметили, что далеко не каждый может позволить себе уйти с работы без финансовой «подушки». И они правы: решение об увольнении почти никогда не бывает простым.

Особенно если речь идет о вашей первой «взрослой» работе. Именно здесь многие впервые сталкиваются с вопросом: это временный кризис или знак того, что пора двигаться дальше. Издание RTÉ разобралось, какие сигналы действительно указывают на то, что пришло время перемен.

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«Толчки», заставляющие переосмыслить работу

Такие моменты можно назвать «толчками» — это события, которые заставляют нас остановиться и по-новому взглянуть на свои отношения с работой.

Причиной может стать серьёзная профессиональная неудача, неприятное замечание со стороны руководителя, увольнение любимого коллеги или даже важные перемены в личной жизни. Такие моменты особенно часто случаются в течение первого года работы, когда ожидания не совпадают с реальностью.

Впрочем, не стоит принимать решения под влиянием эмоций.

Не спешите писать заявление

Один неприятный день ещё не означает, что нужно уходить с работы. Лучше регулярно, примерно раз в три-шесть месяцев, честно оценивать свои отношения с работой. Такой подход помогает отделить кратковременное разочарование от реальных проблем. Задайте себе несколько вопросов:

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Эта проблема отнимает у вас всю энергию?

Соответствует ли эта работа вашим профессиональным целям?

Перевешивает ли недостаток всё то хорошее, что даёт вам эта должность?

Если ответ хотя бы на один из этих вопросов — «да», возможно, пришло время действовать.

Сначала поговорите с руководителем

Многие молодые специалисты боятся говорить о трудностях. Они убеждены, что любая критика испортит репутацию.

Да, действительно, руководители иногда ниже оценивают сотрудников, которые только говорят о проблемах. Но ситуация меняется, если человек приходит не только с жалобой, но и с реалистичным вариантом её решения, который будет полезен и компании. Даже если разговор не принесет результата, он имеет смысл. Вы, по крайней мере, будете знать, что сделали все возможное, прежде чем принять решение об увольнении.

Не бросайтесь в неизвестность

Если проблема не решается, следующий шаг — спокойно оценить свои возможности. Поиск новой работы может длиться недели, месяцы, а иногда и годы. И это нормально.

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В этот период важно не терять профессионализм. Если вы уже мысленно уволились, коллеги это быстро заметят. Снижение мотивации и безразличие могут негативно повлиять на вашу репутацию ещё до того, как вы найдёте новую работу.

Как правильно увольняться

Когда новая работа уже найдена, пришло время сообщить о своём решении. Лучше всего сделать это лично или во время видеовстречи с руководителем, а не посредством сообщения или электронной почты. Объясните причину ухода, соблюдите срок уведомления, предусмотренный контрактом, и сосредоточьтесь не на критике компании, а на новых возможностях, которые открываются перед вами.

Не менее важно добросовестно завершить все дела, передать проекты коллегам и оставаться вовлеченным до последнего рабочего дня. Специалисты даже советуют, по возможности, предупредить об увольнении чуть раньше и поблагодарить команду за совместный опыт.

Первая работа редко становится последней. Однако именно то, как вы с ней расстаетесь, может повлиять на всю дальнейшую карьеру. Не сжигайте мосты, даже если решение было непростым. Рабочий мир гораздо меньше, чем кажется, и всё чаще специалисты возвращаются к своим бывшим работодателям уже в новой роли, с большим опытом и новыми возможностями.

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