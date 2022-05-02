Как правильно поддержать человека во время войны

Война коснулась каждого из нас. Кто-то потерял работу, а кто-то - дом и близких людей. В таких ситуациях мы хотим поддержать друг друга. Как это сделать правильно, чтобы не навредить, рассказал психоаналитик Анна Кушнерук.

Поддержка не в том, чтобы сказать что-то, а в том, чтобы обеспечить человеку возможность говорить, то есть, чтобы мы могли его выслушать, стать для него пространством, в котором он может выразить свои чувства. И даже если вам кажется, что вы должны сказать что-то магическое, чтобы уменьшить его боль, это не срабатывает таким образом. На самом деле сработает, если мы просто побудем рядом.

И здесь не нужно путать сочувствие или эмпатию с тем, что я просто "слеплюсь" с чувствами другого человека. Вот эмпатия – это быть настолько рядом, чтобы знать, что у меня сейчас одно, у тебя - другое, но расскажи мне, я должен понять, что у тебя происходит. А "слипание" — это когда вам рассказывают о какой-то трагической истории или около трагической, а вас начинает разносить в разные стороны и вы начинаете все внимание концентрировать на себе, на своих чувствах и на том насколько вы классный, сочувственный. Поэтому если говорим о словах поддержки, они иногда в молчании, в том, чтобы просто сказать, что я хочу побыть с тобой сейчас, мне важно сейчас побыть рядом, обнять.

Также если мы хотим помочь, то не нужно человеку запрещать выражать свое горе. Не надо сравнивать, кто больше потерял, у кого сегодня дом больше разрушен, больше ограблен у тебя или у меня. В этом нет смысла. Не нужно разделять людей и измерять горе на весах.

Часто собеседники пытаются рассказать о своем опыте с упреком "А я сделал так…", однако не нужно воспринимать это как обесценивание вашей истории. В таких ситуациях это попытка рассказать о своем внутреннем психологическом состоянии, которое сообщает: может меня пронесет, может я справлюсь, может я выстою, потому что я умею это делать. Поэтому не обижайтесь на тех, кто очень неуклюже пытается поддержать, потому что мы настолько сейчас все внутренне и эмоционально возбуждены, что даже самая бессмысленная история может скрывать очень сильные внутренние переживания.

Если хотите поддержать, лучше сказать: "Я хочу тебя понять. Расскажи, что происходило, как ты здесь выстоял, как ты здесь держался". Этот совет, конечно, не касается людей, переживших физическое насилие. Однако если человек хочет рассказать детали, как он справился в своей ситуации, несмотря на то, как ему было трудно, стоит искренне его выслушать, ведь он просто хочет, чтобы кто-то физически был с ним и мог его поддержать. Если вы этого не можете сделать – вежливо откажите и объясните, почему для вас это затруднительно.

Итак:

Слушайте искренне

Если не можете выслушать – вежливо откажите

Относитесь к услышанному не критично, а с благодарностью узнать человеческую историю

Отличайте эмпатию от "слипания" с чувствами человека

Как правильно поддерживать человека – психоаналитик Анна Кушнерук

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