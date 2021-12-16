Как правильно загадать новогоднее желание, чтобы оно осуществилось

Из года в год мы ждем от новогодних праздников романтики, волшебства и исполнения желаний. Ведь на то он и Новый год! Но далеко не все знают, как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно осуществилось. Ведь желания исполняются не у всех...

О том, как именно отправить посыл о своей мечте во Вселенную, чтобы мечта впоследствии стала действительностью, рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Чего вы хотите больше всего?

Среди множества желаний, которые есть у каждого из нас, нужно выбрать то, чего вы хотите больше всего. Желание должно быть осознанным, конкретным и очень сильным, причем сформулировано от вашего имени и лично для вас. Например, если женщине нравится мужчина, она не должна загадывать так: "Пусть Валерий в меня влюбится", поскольку это касается другого человека, а распоряжаться кем-то мы не можем. Лучше всего сформулировать так: "Я сойдусь с человеком, который мне очень нравится". Если вы мечтаете работать на крупной фирме, не стоит формулировать желание вроде: "Пусть меня пригласят на работу в крупную фирму", а лучше таким образом: "Я получу работу в крупной кампании".

Сейчас, а не потом

В последние минуты старого года каждый человек должен шепотом или про себя озвучить свое желание, и оно должно быть сформулировано в настоящем времени. Например, "Я поступаю в университет" или "Я покупаю квартиру". И ни в коем случае не в будущем времени, если вы хотите, чтобы желание скоро осуществилось. А если желание никак не может осуществиться в ближайшее время, нужно сразу установить сроки исполнения желания. Например, "Через два года я поступлю в вуз" или "Нынешним летом я найду хорошую работу".

Никаких "не"

В своей формулировке никогда не употребляйте частицу "не". Например, "Больше не буду болеть (ссориться, расставаться, толстеть и так далее). Вселенная не любит нечеткости и расплывчатости. Нужно говорить так: "Я – здорова ", "Я становлюсь стройной – сбрасываю пять килограммов", "Я выиграю судебный процесс" и так далее.

Только позитив!

Любое желание, которое вы отправляете во Вселенную, должно быть позитивное, со знаком плюс, иначе Вселенная вам не поможет. Желание, в котором вы пытаетесь унизить другого человека, отобрать, обмануть, отстранить и так далее, может в дальнейшем обернуться против вас. Даже негативные и злые мысли бумерангом возвращаются к человеку, который так подумал. А желание и подавно.

Не деньги, а блага

Если вы решили загадать желание, в котором фигурируют деньги, то лучше сформулировать его так, чтобы речь шла не о деньгах, а о благах, которые вы желаете получить благодаря деньгам. Например: "Я полечу в Египет" или "Я рассчитаюсь с долгом". Но ни в коем случае не "Выиграю пять тысяч долларов".

Какой ценой?

Нужно помнить не только о конкретике, но и о важных нюансах. Ведь вам не все равно, какой ценой будет достигнута цель. Например, можно сильно похудеть и при этом испортить свое здоровье, а можно сбросить лишние килограммы без изнурительных диет. Поэтому загадывать нужно так: "Я стану стройной через четыре месяца с помощью комфортного метода похудения" или "Я перейду на хорошую работу без ссор и конфликтов".

Никому ни-ни...

Все мы с детства знаем, что о желаниях нельзя никому рассказывать, даже самым близким людям, иначе желания не исполнятся! Вселенная поможет нам, но она любит тишину и выдержку...

Нарисуй себя счастливого

Кроме словесной формы загадывания желания можно использовать и другие. Например, написать свое желание на бумаге, скрутить в трубочку и засунуть в бутылку из-под шампанского. Бутылку поставить так, чтобы она попадала в поле вашего зрения. Это будет напоминание о том, что вас обязательно ждет приятная новость.

А можно визуализировать свою мечту: сделать настоящий коллаж из фотографий, газетных вырезок, аппликации. В центре листа бумаги следует наклеить свою фотографию, где вы в прекрасном настроении, а вокруг нее – изображение или фото желаемого: квартиры, машины, вуза, в котором хотите учиться, здорового малыша, который вскоре родится, и так далее. Можно разместить газетные или журнальные вырезки, где речь идет о том, что вы загадали.

А еще можно придумать сказку о том, как осуществляется ваша мечта, или даже сочинить стихотворение. Если есть желание – нарисуйте себя и то, о чем вы загадали. Важно, чтобы вы представляли себе исполнение своей мечты до мелочей. Например, если загадали купить квартиру или построить дом, то вы должны представить, как будет выглядеть ваше жилье, сколько в нем комнат, какие окна, двери, кухня, даже цвет стен и занавесок на окнах. Вы должны проникнуть в ваше желание так глубоко, чтобы вжиться в него, как в нечто родное и любимое.

Вера – это важно

Главное – верить в осуществление желания и делать для этого все, что от вас зависит. Понятно, что если не готовиться к вступительным экзаменам, то не поступишь в вуз. Если не следить за своим весом, никогда не похудеешь, если не самосовершенствоваться и не прилагать усилия, то не получишь желаемую работу и если не откладывать деньги, то вряд ли проведешь отпуск так, как мечтаешь... Нужно не просто загадать желание, но и планировать, стремиться и продвигаться к своей мечте. Сильное желание – прекрасный стимул для деятельности, приближающей исполнение мечты. А искренняя молитва Богу (или Вселенной) обязательно сыграет свою роль и поможет вам.

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