Как работает "Черная пятница": психологический прием, который каждый год сводит мир с ума

«Черная пятница» или «Black Friday» родилась в США как старт праздничного сезона после Дня Благодарения. Сегодня же это глобальное событие. Для многих — это шанс «выгодно» купить рождественские подарки и не обанкротиться до 1 января. Издание Fabric Academy рассказало, почему именно эти дни превращают нас в охотников за скидками и почему наш мозг буквально требует покупать все, что мы видим по акции или со скидкой.

Влияние слова «Распродажа»

Желание найти выгодную покупку заложено в нас очень глубоко. За это отвечает система вознаграждения — часть мозга, которая реагирует на приятные стимулы.

Когда мы видим слова «sale» или «распродажа», мозг получает импульс удовольствия, но рациональная часть почти не успевает вмешаться. Именно поэтому мы можем купить что-то, что «не очень надо», но точно «выгодно».

А теперь добавьте сюда красный цвет — самый сильный триггер. Поэтому все баннеры «SALE» в ярко-красном — не случайность, а хорошо изученный механизм стимуляции «центра наслаждения». Это работает и в оффлайне, и в онлайне. Поэтому уйти от соблазна действительно трудно.

Страх что-то пропустить — двигатель Black Friday

Страх пропустить что-то важное — один из самых сильных психологических факторов этого периода. Бренды специально создают эффект дефицита:

ограниченное время,

импульсивные решения,

обратный отсчет,

количество товаров, которое «тает» на глазах.

Классический пример мгновенные скидки, когда «осталось» 10% товара и 8 минут до завершения акции, тогда даже самые сдержанные чувствуют легкую панику: «Надо брать сейчас, потому что потом не будет!». Этот страх также усиливают еще несколько факторов:

активный информационный шум в медиа,

сообщения инфлюенсеров о покупке,

конец месяца и день зарплаты,

ощущение, что «другие уже нашли выгоднее».

Черная пятница становится не только о скидках, но и об эмоциональном соперничестве.

Способ оплаты меняет наши решения

Интересная деталь, о которой часто забывают, что мы совершенно по-разному воспринимаем расходы в зависимости от способа оплаты.

Карточка (особенно кредитная) создает ощущение, будто мы не тратим деньги прямо сейчас. Мозг не регистрирует «потерю».

Наличные — наоборот. Когда мы отдаем купюры, мы буквально ощущаем их уход. Именно поэтому использование наличных усиливает эмоциональную связь с покупкой.

Поскольку современный мир стремительно переходит к безналичным платежам, импульсивных покупок становится больше. А вместе с ними и эффективность Черной пятницы.

Современные изменения

После пандемии «Черная пятница» перестала быть одним днем. Теперь это — сезон, который длится неделями. Некоторые бренды запускают «Черный ноябрь» еще в начале месяца.

Однако на фоне глобальной инфляции покупатели стали более осторожными и смотрят на ценность, а не только на скидку. С учетом этого, бренды начали адаптироваться:

Персонализированные AI-предложения. Алгоритмы анализируют поведение покупателя и подбирают индивидуальные скидки, которые сложно проигнорировать. Экологические альтернативы. Trade-in, ремонты, скидки на многоразовые товары и предложения для сознательных покупателей. Гибридный шопинг. Эксклюзивы, доступные только онлайн или только в оффлайне, чтобы стимулировать потоки в оба канала.

Понимание поведения покупателя — ключ к успеху любой маркетинговой стратегии. Черная пятница — лучшая демонстрация того, как эмоции, химия мозга и четкие триггеры формируют то, как мы покупаем. И именно поэтому феномен Черной Пятницы продолжает ежегодно работать, несмотря на все изменения, тренды и кризисы.