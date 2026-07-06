Как распознать токсичного психотерапевта и понять, что пора уходить: красные флажки в терапии

Как распознать токсичного психотерапевта / © Credits

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Когда мы приходим на терапию, то рассчитываем на безопасное, благоприятное пространство. Однако реальность порой оказывается слишком экстравагантной. Издание The New York Times опросило своих читателей об их неудачном опыте работы с психологами и получило более 2700 ответов. Среди них были истории о серьёзных этических нарушениях, финансовой небрежности и откровенно грубом непрофессионализме.

Сложно составить точную статистику таких случаев, ведь в этой сфере нет единого глобального регулятора, а порог привлечения к ответственности зачастую слишком высок. Несмотря на то, что хороших специалистов значительно больше, система не идеальна, поэтому спасение собственного психического здоровья — в ваших руках. Главным ориентиром, вашей «Полярной звездой» в терапии, должно быть исключительно ваше здоровье и личностный рост. Если этого нет — что-то точно идет не по плану.

Нарушение границ

Психотерапевт обязан соблюдать четкую физическую и эмоциональную дистанцию. Превышение этой границы может принимать самые разные формы, например, постоянные рассказы врача о деталях собственной интимной жизни, неуместные прикосновения, флирт, подарки или даже попытки перевести общение в формат дружбы за пределами кабинета.

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Особенно опасны случаи эмоционального и сексуального насилия. Когда вы уже эмоционально зависимы, выбраться из этой ситуации чрезвычайно сложно, даже если вы понимаете, что всё идёт наперекосяк. Этот человек знает все ваши секреты. Вы потратили время, деньги и энергию, и в этот момент он начинает убеждать вас, что проблема только в вашей голове. Включается газлайтинг.

Этичный специалист ни при каких обстоятельствах не позволит себе романтических или сексуальных отношений с клиентом. Пациент может быть полностью обнаженным и умолять о сексе, но установление и соблюдение безопасных терапевтических границ всегда является абсолютной ответственностью терапевта.

Равнодушие

Иногда абсурдность поведения специалиста граничит с комедией, если бы это не было так печально. Более 130 респондентов опроса признались, что их терапевты засыпали во время сеанса, причём некоторые даже начинали пускать слюну или храпеть.

Среди других проявлений полной утраты профессионализма читатели выделяли:

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Хронические опоздания, жевание пищи во время разговора, сокрытие стоимости услуг или внезапное исчезновение (гостинг).

Абсурдную многозадачность, например, когда терапевт во время сеанса занимается спортом и крутит педали на велотренажере.

Игнорирование фобий. Когда, например, у вас есть фобия определенных животных, таких как собаки, вы приходите в кабинет к специалисту лечить тревожность, а он или она сидит со своим питомцем.

Полное отсутствие контакта, например, когда во время сеанса терапевт всё время смотрит в окно и полностью избегает зрительного контакта.

Тенденции вместо доказательной медицины

Еще один «красный флажок» — навязывание странных, неподходящих или модных методик, в которых специалист даже не имеет соответствующей квалификации. Например, когда терапевт энергично трясет маракасами перед вашим лицом, чтобы «повысить энергию».

Если в ходе вашей терапии происходит нечто подобное, не стоит терять время, ведь пребывание в нездоровых или непродуктивных отношениях не принесет вам никакой пользы — ищите другого специалиста. Если же терапевт грубо нарушил профессиональную этику — смело подавайте жалобу.

Однако бывают и «серые зоны». Например, вы чувствуете себя в безопасности, специалист вам нравится, но однажды он действительно задремал или сделал что-то нетактичное. В таком случае нужно попробовать обсудить свои чувства на следующей встрече и внимательно понаблюдать за реакцией. Если терапевт проявляет защитную агрессию, занимает оборонительную позицию и не способен принять реакцию пациента, чтобы изменить своё поведение, лучше отменяйте сеансы. Доверяйте своей интуиции: терапия должна исцелять, а не создавать новые поводы для визитов к психологу.

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