Как сексистские взгляды влияют на дружбу и поведение молодежи

Сексизм / © www.credits

Реклама

Издание PsyPost рассказало о работе, опубликованной в журнале Journal of Social and Personal Relationships, которая обнаружила, что молодые люди с враждебными сексистскими взглядами чаще используют социальную агрессию против своих сверстников. Мы привыкли думать об агрессии как о чем-то прямо нацеленном, вроде крика, конфликта или физического противостояния. Но психология давно описывает другой, менее заметный тип — реляционную агрессию.

Это поведение, которое разрушает отношения, репутацию или ощущение принадлежности человека к группе через распространение слухов, умышленное исключение из компании или «молчаливое наказание» и игнорирование. И именно этот тип социального поведения стал ключом к новому исследованию.

Ученые выделяют два основных типа:

Реклама

Проактивная агрессия — сознательная и стратегическая, она используется для достижения цели, а именно статуса, контроля или влияния. Реактивная агрессия — эмоциональный ответ на оскорбление или угрозу, импульсивная и «в моменте»

Обе формы могут проявляться через социальные манипуляции, а не физические действия.

Связь сексизма с поведением

Исследователи также различают два типа сексистских убеждений:

враждебный сексизм — открытое представление о том, что женщины ниже мужчин и должны подчиняться

доброжелательный сексизм — внешне «позитивное», но отношение «сверху вниз» к женщинам, если они придерживаются традиционных ролей

Команда во главе с исследовательницей Марион Кателойс хотела понять, могут ли такие убеждения влиять на социальное поведение молодежи.

Исследование

В исследовании приняли участие 571 молодых людей в возрасте 17-22 года, почти поровну мужчин и женщин. Участники проходили опрос об уровне сексистских убеждений, склонности к реляционной агрессии и поведенческих особенностях в детстве (как контрольный фактор).

Реклама

Результаты оказались довольно четкими, люди с высоким уровнем враждебного сексизма чаще использовали и проактивную, и реактивную реляционную агрессию. Они чаще распространяли слухи, изгоняли других из групп и манипулировали социальными связями.

Это может быть способом поддерживать социальную иерархию, «наказывать» тех, кто нарушает гендерные нормы и защищать собственный статус. Особенно интересно, что у мужчин эта связь была сильнее, чем у женщин.

Доброжелательный сексизм

Исследование не выявило связи между дружелюбным сексизмом и агрессией, однако ученые отмечают, что это не означает, что он безвреден. По словам Марион, дружелюбный сексизм все равно поддерживает неравенство, он может оправдывать дискриминацию из-за «заботы» и оба типа сексизма поддерживают патриархальную систему ролей.

Важность исследования

Исследователи подчеркивают, что их работа показывает не только связь между убеждениями и поведением, но и более широкую социальную картину. Сексистские взгляды могут влиять на дружбу, формировать групповое настроение и усиливать социальное давление среди молодежи.

Реклама

Авторы также отмечают, что это перекрестное исследование (один момент времени), оно не доказывает причинно-следственную связь и данные были самооценкой участников. Поэтому нужны дальнейшие исследования, в частности наблюдения со стороны друзей и окружения.

Социальные игры и сплетни — это не всегда просто «драма молодости», иногда за ними стоят более глубокие представления о власти, статусе и гендере. Исследование показывает, что изменение отношения к гендерным ролям может влиять не только на равенство в обществе, но и на ежедневное поведение людей друг с другом.

Новости партнеров