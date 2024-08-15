Как сенсорная деятельность может помочь вашему психическому здоровью

Сенсорная деятельность – основа многих когнитивных функций. Она очень важна в адаптации к изменениям окружающей среды и для нашего взаимодействия с миром.

Сенсорная деятельность – это процесс восприятия, обработки и интерпретации информации, поступающей в мозг через органы чувств. Она является важной частью нашего взаимодействия с окружающим миром и охватывает восприятие через: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. Специально для читателей Stylist терапевт Jenny Okolo рассказала о сенсорной деятельности, которая может улучшить состояние вашего психического здоровья и речь здесь идет не только о детях и развитии их моторики.

Воздействие на организм

Сенсорная деятельность очень увлекательна и имеет значительный терапевтический эффект. Она активизирует различные органы чувств, помогает приобретать определенный опыт, который может помочь в борьбе со стрессом, тревогой и другими психическими проблемами. Кроме того, сенсорные упражнения универсальны и могут быть адаптированы к индивидуальным предпочтениям и потребностям.

Сенсорная деятельность активизирует такие органы чувств как осязание, зрение, обоняние, вкус и слух. Сосредоточение на чем-то конкретном помогает отвлечься от навязчивых мыслей, снижает уровень стресса и повышает внимательность. Это мультисенсорное взаимодействие помогает оставаться в настоящем моменте, создавая успокаивающий эффект и способствуя умственной ясности, которая порой необходима каждому из нас.

Эта деятельность может снизить уровень стресса. Различные ощущения улучшают настроение и доставляеют удовольствие, способствуя общему эмоциональному благополучию. Подобная деятельность вызывает расслабление, снимает физическое напряжение, улучшает внимание и концентрацию.

Виды сенсорной деятельности

Использование стресс-шариков;

Созерцание лавовой или масляной лампы;

Ароматерапия с использованием эфирных масел или ароматических свечей;

Использование книг-раскрасок;

Наблюдение за природой, прогулки в парке или лесу;

Прослушивание любимых музыкальных композиций или ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция)

Массаж

Занятия сенсорной деятельностью значительно улучшают способность справляться со стрессом, лучше контролировать себя, дарят расслабление, отвлекают от обыденности и наполняют вдохновением.

Подводные камни сенсорной деятельности

Однако, следует помнить об определенных ловушках, например, чрезмерная стимуляция может быть для некоторых людей слишком интенсивной или даже раздражительной. Чтобы избежать этого, следует выбирать ее успокаивающие виды вместо слишком возбуждающих. Использование простых повседневных вещей может сделать более доступной сенсорную деятельность.

Отвлечение - еще одна потенциальная проблема, поскольку легко отвлечься на другие раздражители или деятельность.

Важно найти то, что подходит именно вам, а для этого необходимо время и ваше желание.

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