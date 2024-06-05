Как снизить уровень внутренней агрессии: советы от психолога Олега Чабана

В эти непростые времена нам бывает трудно контролировать уровень агрессии как в себе, так и в окружающей среде. Но делать это нужно.

О том, как контролировать собственную агрессию и реагировать на агрессивные вызовы снаружи, украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан рассказал в программе "Говорит Суханов".

Как агрессия разрушает наше тело

На пути утоления собственной агрессии немаловажную роль занимает осознание. Когда мы никак не можем добраться до виновников наших несчастий, мы производим ярость. В этот момент нам необходимо спросить себя, куда наша ярость устремлена и куда денется. Ярость и ненависть поднимается у нас после бессонных ночей ракетных обстрелов, просмотра новостей и ужасных фотографий жертв российской агрессии, после общения с родными и знакомыми, воюющими или пострадавшими от войны. И эта ярость живет в нас. Когда у ярости нет выхода, она начинает разрушать наше тело.

Ярость – это повышенное артериальное давление, это увеличенное сердцебиение, сухость во рту, свидетельствующая о спазме сосудов. Так работает ярость, и очень важно это осознавать. Следующим шагом должна быть разгрузка этой ярости, но не травмирующая окружающих.

Физическая активность – метод утоления собственной агрессии

Одним из первых вариантов разгрузки ярости обычно называют физическую активность, которая всегда коррелируется с улучшением здоровья. Физическая активность, конечно адекватная для каждого, очень важна. Но надо быть очень внимательным и не причинять себе лишнего стресса чрезмерной или некомфортной для себя физической нагрузкой.

Какой отдых помогает унять внутреннюю агрессию

Но физическая активность – это не единственный способ разгрузить агрессию. Есть и другие способы, например отдых. Здесь нужно помнить, что отдых – это способ деятельности, противоположный вашему основному.

Если вы весь день работаете интеллектуально, вам необходим физический труд – это и будет ваш отдых. И напротив. Если вы целый день работали руками, посмотрите хороший фильм, почитайте книгу. Кому-то поможет работа в саду, кому-то - надо просто погулять.

В эти трудные времена надо помнить, все что происходит — это этап вашей жизни, с горьким опытом, болью, но этап, который мы переживаем. И каждый опыт индивидуален. Поэтому рекомендации должны быть персонализированными. Хотя есть и универсальные виды отдыха, такие как походы в театр, прогулки на природе, разговоры с людьми, которые вас поддержат.

Также, если вам трудно справиться с внутренней агрессией, вы всегда можете обратиться к специалисту, психологу или психотерапевту, который даст вам персонифицированные советы или назначит медикаменты.

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