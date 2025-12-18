Как справиться с "праздничной депрессией": полезные советы

Как справиться с "праздничной депрессией" / © Credits

Ощущение грусти, тревоги или апатии во время праздников имеет даже специальное название — праздничная депрессия. Это временное состояние, которое возникает из-за стресса, ожидания семейных сборов или просто из-за того, что кажется, будто все вокруг счастливы, а вы — нет, об этом рассказало издание Cleveland Clinic, а также объяснило, откуда берутся эти ощущения и как с ними справиться, даже когда кажется, что все вокруг празднуют с радостью.

Праздничная депрессия

Праздничная депрессия — это ситуативная депрессия, которая возникает в начале зимнего праздничного сезона. Она может усиливаться ожиданием больших семейных встреч, участием в вечеринках или организацией праздников.

С праздничной депрессией можно чувствовать себя в стороне, будто все вокруг веселятся, а вы — нет. В отличие от сезонного аффективного расстройства (SAD), праздничная депрессия может появляться и быстро исчезать или продолжаться в течение дней и недель перед праздниками. Она может влиять на ваши отношения, психическое здоровье и способность справляться со стрессом праздничного периода.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

К самым распространенным проявлениям праздничной депрессии относятся:

чувство грусти, безнадежности или подавленности

потеря интереса к любимым занятиям

проблемы со сном, концентрацией и мотивацией

повышенная тревожность, нервозность или ощущение, что вы «на грани»

В тяжелых случаях могут появляться навязчивые мысли, мысли о самоповреждении или о суициде. Если вы чувствуете угрозу собственной безопасности, необходимо обращаться за помощью в скорую или в местные службы поддержки.

Причины появления

Одиночество. Праздники подчеркивают семейные ценности, поэтому чувство изоляции может привести к грусти.

Сложные семейные отношения. Конфликты с родственниками, токсичные отношения или напряженные встречи часто усиливают тревогу.

Финансовое давление. Ожидание дарить подарки, а также коммерциализация праздников могут создавать стресс.

Предыдущие травмы. Потеря близких или негативные события во время прошлых праздников могут напоминать о себе.

Насыщенный график. Подготовка к праздникам, большие семейные мероприятия и рабочие дедлайны повышают стресс.

Социальная тревожность. Постоянные встречи и вечеринки могут вызывать дискомфорт.

Ощущение, что вы не такие. Религиозные или культурные различия могут усиливать чувство изоляции.

Сезонные факторы. Короткий день, холод и уменьшение солнечного света влияют на настроение.

Легко думать, что все вокруг счастливы, а вы — нет. И это чувство только усугубляет праздничную депрессию.

Как справляться с праздничной депрессией

Праздничная депрессия может казаться непреодолимой, но есть способы облегчить состояние и почувствовать радость даже во время праздников.

Примите свои чувства. Не стесняйтесь испытывать грусть или тревогу — это нормально. Осознайте, что вы не одиноки в своих чувствах. Устанавливайте границы. Не обязательно посещать все мероприятия и покупать всем подарки. Можно вежливо отказаться или уйти раньше. Поддерживайте контакты. Если родные вокруг только усиливают стресс, обращайтесь к «семье по выбору» — друзьям и близким людям, которые приносят радость. Телефонные звонки, видеочаты и простые сообщения помогут уменьшить одиночество. Готовьтесь к сложным мероприятиям. Если ожидаются большие встречи, продумайте, с кем можно провести время и кто поддержит вас в сложных разговорах. Помните о потерянных близких. Если грусть связана с утратой, можно почтить память умерших: зажечь свечу, вспомнить общие традиции, сделать благотворительное пожертвование в их честь. Помогайте другим. Волонтерство, помощь нуждающимся или просто хороший поступок повышают настроение и дают ощущение значимости. Ограничьте соцсети. Сравнение своей жизни с «идеальными праздниками» в Instagram или TikTok часто усиливает тревогу. Отдых от соцсетей помогает сосредоточиться на реальном опыте. Заботьтесь о себе. Делайте то, что приносит удовольствие, достаточно спите, проводите время на свежем воздухе, двигайтесь и занимайтесь физической активностью. Обратитесь за поддержкой. Если чувства не проходят, психолог или психотерапевт помогут найти стратегии преодоления стресса и депрессии.

У вас не обязательно должны быть идеальные праздники и это не делает вас менее ценным человеком. Праздничная депрессия пройдет, а вместе с ней наступит январь, новые достижения и возможность начать год с чистого листа.

Праздники могут быть настоящим вызовом, но помните, что забота о себе, установление границ и поддержка близких помогают сделать сезон светлым, даже если в сердце грусть.