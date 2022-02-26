Как справиться с тревогой: советы психолога

Семейный психолог Наталья Гаевская поделилась своим опытом и рассказала в прямом эфире в Instagram, как можно справиться с тревогой.

"В это непростое время испытаний я хочу обратиться к вам со словами поддержки и заверить, что мы обязательно победим! Несколько советов, лично мне помогающих справиться с тревогой и держать себя в руках", — написала психолог.

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