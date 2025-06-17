Как стресс может повысить риск возникновения заболеваний сердца и инсульта: научный взгляд

Как стресс может повысить риск возникновения заболеваний сердца и инсульта / © Credits

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, повышенная активность миндалевидного тела в мозге (амигдалы) — центра, который отвечает за обработку стресса, напрямую связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.

Издание The Science Explorer рассказало, как именно стресс «атакует» сердце, что говорят ученые и как можно защитить свое здоровье — не только эмоциональное, но и физическое.

Стресс начинается в мозгу — но не заканчивается там

Повышенная активность амигдалы (амигдалы) у людей коррелирует с:

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более активной работой костного мозга (который вырабатывает лейкоциты — белые кровяные клетки),

повышенным воспалением в сосудах,

и, наконец, с повышенным риском сердечных приступов, инсульта и других сердечно-сосудистых событий.

Хронический стресс «включает» биологическую цепную реакцию: активированная амигдала посылает сигналы в костный мозг, это приводит к чрезмерной выработке белых кровяных клеток. Эти клетки, в свою очередь, запускают воспалительные процессы в артериях, вызывают образование бляшек и сужение сосудов, которые могут привести к серьезным осложнениям.

Почему это особенно важно для женщин

Женщины, особенно в возрасте 30-50 лет, часто подвержены хронической психологической нагрузке: баланс между работой, детьми, домашними делами, забота о пожилых родителях, а также собственные амбиции. Часто стресс игнорируется или воспринимается как «нормальная часть жизни». Однако он может быть скрытым врагом вашего сердца.

Кроме того, у женщин чаще развиваются «тихие» симптомы инфаркта, которые легко спутать с обычным нервным истощением или гастритом.

Что говорят эксперты

Результаты исследований показывают уникальный механизм, как стресс может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Уменьшение стресса — это не только о хорошем самочувствии, но и о реальной защите сердца. Все больше людей ежедневно переживают хронический психосоциальный стресс. Мы должны рассматривать его как настоящий фактор риска сердечных заболеваний, наравне с гипертонией и диабетом.

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Советы, подтвержденные наукой

Медитация и дыхательные практики Доказано, что регулярная медитация снижает активность амигдалы и уровень кортизола (гормона стресса). Физическая активность. 30 мин быстрой ходьбы ежедневно снижают воспаление и улучшают сосудистую эластичность. Здоровый сон. Качество сна напрямую связано с нервной регуляцией — женщины, которые спят менее 6 часов, имеют более высокий риск сердечных заболеваний. Ограничение кофеина, алкоголя и никотина. Эти вещества усиливают реакцию стресса в организме. Разговор с психотерапевтом или психологом. Даже несколько сессий могут помочь распознать глубинные источники напряжения и уменьшить его влияние.

Хронический стресс — это не просто эмоциональная усталость, это риск для жизни. Благодаря современной медицине мы понимаем, что забота о своем психическом состоянии — это часть профилактики сердечных заболеваний. Если вы чувствуете, что живете в постоянном режиме напряжения, не откладывайте — обратитесь к специалисту, попробуйте методы саморегуляции, займитесь активностью, которая дарит вам удовольствие. Ваше сердце заслуживает не только любви, но и покоя.