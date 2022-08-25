Как улучшить психическое здоровье во время войны: 5 советов психолога

В сложные периоды нам важно всеми способами поддерживать свое психическое здоровье.

Психолог Юлия Ворман и телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказали о нескольких простых и доступных способах улучшить свое психическое здоровье.

Придумывайте себе небольшие испытания

Это могут быть спортивные достижения или прогресс в изучении иностранного языка. Если мы ежедневно ставим себе задачи и выполняем их, мы укрепляем нашу психику, делая ее более устойчивой и сильной.

Исследования показывают, что опыт преодоления небольших испытаний, которые мы создаем себе сами, помогает справляться с серьезными вызовами, которые будут бросать нам жизнь. Эти маленькие достижения вполне способны придавать нам уверенность и веру в свои силы.

Старайтесь не сидеть долго на одном месте

Казалось бы, что ужасного в том, что мы целый день проводим перед экраном? Однако недавние исследования еще раз подтверждают, что сидячий образ жизни может быть вреден для психического здоровья.

Обычно врачи рекомендуют не менее 30 минут физической активности в день. Но этого может быть недостаточно, если мы проводим в сидячем положении более 8 часов в день. Такой образ жизни может провоцировать стресс, депрессивные симптомы и психологическое неблагополучие.

Гуляйте на свежем воздухе

Прогулки успокаивают и усмиряют. Немецкие ученые выяснили, что в районах с большим количеством зеленых насаждений жители в среднем употребляли меньше антидепрессивных средств.

Чаще вспоминайте о своих успехах

Нам легче удастся справляться с негативными переживаниями, если мы попытаемся вспомнить прошлые успехи и достижения. При этом просто приятные воспоминания, не связанные с достижениями, не столь эффективны.

Когда жизнь бросает нам вызов, очень важно верить в возможность его преодолеть. Поэтому старайтесь себе регулярно напоминать о прошедших победах.

Не забывайте звонить друзьям

В недавних исследованиях было доказано, что у женщин, испытывающих жизненные трудности, разговоры с подругами снижали уровень кортизола - гормона стресса.

Читайте также: