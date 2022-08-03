Как улучшить свое эмоциональное здоровье: рассказывает психолог

Человек с высоким уровнем эмоционального здоровья проявляет стойкость в периоды стресса, поэтому в наших современных реалиях необходимо заботиться об эмоциональном здоровье и своем психологическом состоянии.

Психолог Галина Волошина и телеграм-канал "Психологическая поддержка" рассказывают, что можно и необходимо сделать прямо сейчас для своего эмоционального здоровья

Эмоциональное здоровье – это когда человек способен чувствовать себя гармонично и уравновешенно независимо от внешних обстоятельств. В наших современных реалиях это необходимо.

Человек с высоким уровнем эмоционального здоровья проявляет стойкость в периоды стресса. Когда эмоциональное здоровье в норме, кажется, вы можете справиться с любыми катастрофами и решить все проблемы. Но когда его уровень падает, то даже небольшие проблемы могут вызвать панические атаки или депрессию.

Также все мы знаем, что эмоции достаточно тесно связаны с нашим физическим состоянием: если раньше люди были более близкими к природе и имели генетические защитные механизмы, предохраняющие от заболеваний, то сейчас они лишены такой защиты и должны быть не только физически развитыми, но и психически/ментально устойчивыми.

Это говорит о том, что необходимо научиться справляться с огромным потоком информации, который сегодня накрывает людей как лавина, отмежевываться от второстепенных проблем, создавать для себя психологически комфортные условия.

Что делать для улучшения своего эмоционального здоровья:

находить время на двигательные активности (зарядка, пробежка, плавание и прочее);

общаться с близкими и родными;

заниматься делами, приносящими удовольствие (хобби);

проводить время на открытом воздухе;

следить за сбалансированным питанием.

Напомним, ранее мы говорили с Мариной Ивановой о войне, страхах и точках опоры и попросили ее рассказать о том, как людям жить во время жутких террористических актов против гражданского населения и что можно сделать, чтобы чувствовать хоть какую-то опору под ногами в это тяжелое время. .

Читайте также: