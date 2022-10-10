Как установить здоровые границы: шесть советов от экспертов

Отсутсвие навыка правильно и твердо устанавливать границы в отношениях с окружающими доставляет нам много неудобств в жизни, но есть и хорошие новости: этому можно научиться.

О том, как перестать игнорировать собственные потребности и научиться выставлять личностные границы Womans World рассказали: Шэрон Мартин, автор книги "Лучшие границы", Сюзанна Деггес-Уайт - доктор философии и Недра Гловер Тавваб, лицензированный терапевт и автор книги "Установи границы, найди покой".

Они дали несколько простых способов установить ограничения, которые будут экономить ваше время и исцелят ваши отношения.

Избавьтесь от чувства вины

Многие из нас воспитаны, чтобы ставить собственные потребности на последнее место, поэтому так важно нормализовать границы как здоровую часть жизни — не только для себя, но и для окружающих. Нет причин чувствовать себя виноватым, когда вы в чем-то отказываете или предлагаете приемлемую для вас альтернативу.

Измените угол зрения

Если вы не уверены, нужно ли вам устанавливать ограничения, спросите себя, вели бы вы себя так же на месте другого человека. Например, если кто-то часто просит вас оказать большую услугу, вы бы смогли этого человека попросить о такой же? Если вы обнаружите, что такая возможность не приходит в вам в голову, вам стоит освободить место для своих нужд.

Начните с мелочей

Чтобы обрести уверенность в правильности своих действий по установлению границ, начните с малого. Вы можете, например, попросить приятеля, который всегда опаздывает, более тщательно планировать свое время. Практика на мелочах поможет вам перейти к более сложной области, такой как финансовые границы.

Будьте честны с окружающими

Отличный способ обозначить границы — это просто сказать: "Я замечаю, что, мне нужно больше времени для себя". Эта простая фраза работает, произнося ее, вы декларируете свои потребности и приглашаете людей, которым вы не безразличны позаботиться о вас, помочь вам удовлетворить собственные потребности".

Ищите поддержку

Очень полезно иметь партнера, который будет поддерживать вас в стремлении установить личностные границы в отношениях. Просто сообщите ему о своих целях и попросите их подтолкнуть вас в нужное русло, если будет видно, что вы сдаетесь и кто-то снова нарушает ваши границы.

Сохраняйте веру в себя

Даже самые сильные границы со временем могут стать более гибкими, если мы упустим из виду собственную самооценку и придерживаться выбранного курса нам будет непросто. Поэтому постоянно возвращайтесь к своим ценностям, напоминайте себе: "Я отношусь к людям с уважением и ожидаю того же от других".

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