Как в стрессовой ситуации собака может помочь хозяину – рассказал кинолог Владислав Плахтий

Кинолог Владислав Плахтий — постоянный гость программы "Сниданокс 1+1" и "Твой день". За 10 лет в профессии он воспитал более 2 тысяч четырехлапых и учит не только их, но и их хозяев как общаться с любимцами. Владислав убежден — злых собак не бывает, бывают только те, к которым не нашли подход.

Почти семь лет назад Владислав познакомился со своей лучшей подругой — овчаркой Ирой, и с тех пор они не расставались: вместе служили в пограничной службе, а теперь тренируются и отдыхают. В интервью кинолог рассказал, как в стрессовой ситуации собака может помочь хозяину, и действительно ли владельцы четырехлапых переживают стресс в меньшей степени.

Говорят, что владельцы собак легче переживают стресс. Так ли это?

"Это безусловно так. Даже американские исследователи проводили опрос, именно в США, и опрос владельцев животных, там 65% людей имеют домашних любимцев, то там средняя продолжительность жизни была длиннее, умственная деятельность быстрее – дольше длится, дольше сохраняется, если мы говорим о людях пожилого Так или иначе, но собака накладывает определенные обязательства, как минимум дважды в день гулять, кормить, ухаживать, вычесывать и эти вот бытовые вещи перетягивают внимание человека, эмоционально держат".

Откуда берется терапевтическое действие от общения с собаками?

"Если говорить о терапевтическом действии, то в стереотипном представлении, это то самое поглаживание собаки, какое-то общение. Но основное действие, если верить психологам, — это наличие обязанностей, расфокусирующих человека, то есть не позволяющих углубляться в себя, они должны контактировать с внешним миром. К примеру, в нынешних обстоятельствах, многие вынуждены переехать в незнакомые места, а собака это комьюнити — возможность выйти утром пообщаться с владельцами животных, также это способ ежедневно прогуливаться, и это то что-то стабильное, что осталось в твоей жизни".

Также во время интервью Владислав держал овчарку Иру на руках и ведущие поинтересовались, можно ли переворачивать собаку на спину? Естественно ли это для нее, и не вредит ли?

Если к этому приучать, то вообще нет никаких проблем. Это фактически позиция покорения. Очень удобно для собак находиться в таком положении, например, в ванной или в бассейне, когда они находятся на плаву, в невесомости. Так собака будет расслабляться. Это один из способов показать собаке, что она в безопасности, если у собаки нет ощущения безопасности в таком положении, то это значит, что у нее нет доверия к хозяину.

Кинолог Владислав Плахтий и его овчарка Ира

Есть горячие линии, на которые владельцы животных обращались. Какие запросы у них в это не простое время? – также спросили ведущие кинолога.

"В общем я не могу сказать, что люди перестали заниматься собаками, но если говорить из моего собственного опыта кого консультировал, то больше всего вопросов было таких:

как научить собак оставаться одних

панические реакции собак во время взрывов или работы ПВО, когда они пугались

туалетные дела

поведение. Например, когда люди, которые уже имели собаку, решили спасти оставленную, а она оказалась не очень послушной.

Также Владислав Плахтий рассказал, что 29 мая в Киеве планируется запуск бесплатных групповых занятий для собак, которые смогут посетить всех желающих.

"Это будет парк "Вербовый гай". Там есть площадка для выгула собак, которую построила Киевская городская больница ветеринарной медицины, и там будут проходить занятия. Все кто туда придет сможет зарегистрировать животное, потому что ветеринарный паспорт не подтверждает право собственности. Тема занятий социализация (чтобы собака не прыгала в городе на велосипедистов и других собак) и базовые навыки послушания".

Как собаки помогают снять стресс: кинолог Владислав Плахтий

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