Как вернуться к нормальной жизни, несмотря на войну

24 февраля стало началом очень стрессовой полосы нашей жизни. Сами того не желая, мы погрузились в ситуацию, с которой сложно справиться психике любого человека, даже наиболее стрессоустойчивого. Особенно это чувствуется сейчас, когда у многих острая фаза выжить закончилась, а жить - еще не началась.

Как действовать в этой ситуации и чем можно помочь, рассказывают эксперты платформы Mindly.

Стресс становится мощным триггером для переживания человеком тех либо других чувств. Все индивидуально, но обычно мы последовательно переживаем следующие состояния:

Растерянность

Тревога, страх, паника

Злоба

Эйфория

Депрессия

Было бы хорошо, если бы на депрессии все заканчивалось, и мы постепенно возвращались к нормальной жизни. Но, к сожалению, двигаемся по кругу - и за депрессией снова идет растерянность. Наша задача здесь – вырваться из этой петли. Как это сделать?

Освойте психогигиену

Психогигиена – это система научных знаний, направленная на сохранение и укрепление психического здоровья в обществе. Она была важна всегда, но сейчас особенно.

В настоящее время "шаг вправо, шаг влево – депрессия", поэтому следует взять ситуацию под контроль и вводить в жизнь определенные ограничения, которые помогут психике восстановиться.

Установите лимит на новости

Постоянное пролистывание ленты дает нам иллюзию контроля. Мы не замечаем, как вбираем в себя много травмирующей информации. Определите конкретные часы, когда будете читать новости, и не лезьте в новостные сайты или телеграм-каналы в другое время.

Контролируйте влияние других людей на вас

Все мы сейчас хотели бы быть военными экспертами, но это не так. Поэтому подобные дискуссии и догадки могут больше повредить, чем помочь. Дело в том, что при разговоре мы можем бессознательно перенять настроение человека. Часто он деморализует, а значит, снова возвращает к депрессии или апатии.

Следите за мышлением

Каждый из нас самостоятельно "окрашивает" те или иные события, так построена психика. Исходя из этого, мы сами можем сделать так, чтоб краски не были очень черными. Хотя сейчас это сложно, старайтесь отпускать эмоции и сознательно анализировать информацию и, главное, ее оценивать.

Замечайте позитив

Война, как явление, - это плохо, поэтому нам сложно искать в ней то, что порадует. И это необязательно делать. Ищите позитив не в новостях с фронта, а в собственной жизни: любезный бариста, приготовивший вкусный флэт-вайт, улыбка ребенка, помощь от друзей и прочее.

Верните контроль над жизнью

Освоение психогигиены поможет вытащить себя из депрессивного состояния, а потому следующая задача – вспомнить, как мы жили до войны: работали, смотрели кино, ходили в парк и на встрече с друзьями и многое другое. Если вы сейчас находитесь в относительной безопасности, то:

работайте. Это может быть ваша обычная работа, которая была еще до войны. Если вы ее потеряли или работа еще не возобновилась, ищите что-то новое или помогите волонтерским организациям. Многие уехали, кто-то уволился, поэтому компании нуждаются в тех, кто будет помогать восстанавливать экономику страны;

Это может быть ваша обычная работа, которая была еще до войны. Если вы ее потеряли или работа еще не возобновилась, ищите что-то новое или помогите волонтерским организациям. Многие уехали, кто-то уволился, поэтому компании нуждаются в тех, кто будет помогать восстанавливать экономику страны; общайтесь. Люди лечат людей, даже если они не психотерапевты. Общение помогает понять, что мы не сами, так залечиваются раны. Главное здесь – не перенимать деструктивные эмоции других, а оставаться верными своим ощущениям;

Люди лечат людей, даже если они не психотерапевты. Общение помогает понять, что мы не сами, так залечиваются раны. Главное здесь – не перенимать деструктивные эмоции других, а оставаться верными своим ощущениям; ищите то, что придает силы. Чтобы пережить все происходящее, нужно иметь ресурс. К сожалению, он не вечен, поэтому запасы периодически нужно пополнять. Во всех это разные вещи или ритуалы: чтение, искусство, общение, спорт, шопинг, медитация и др.;

Чтобы пережить все происходящее, нужно иметь ресурс. К сожалению, он не вечен, поэтому запасы периодически нужно пополнять. Во всех это разные вещи или ритуалы: чтение, искусство, общение, спорт, шопинг, медитация и др.; работайте с психотерапевтом. Если вы можете, найдите психотерапевта, с которым будет легче пройти этот путь. Некоторым людям сложно самостоятельно привести психику в порядок, а если не проработать определенную проблему, то в будущем она негативно может влиять на качество жизни.

Конечно, на все советы, вернуться к той жизни, которая была у всех нас, практически невозможно, пока на заднем фоне война. Но мы не сможем окончить войну, если вся страна будет в депрессии. Поэтому должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить силы и победить!

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