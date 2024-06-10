Как воспитывать детей во время войны: психотерапевт Олег Чабан дал советы родителям

Как общаться с детьми, живущими в войне, этот вопрос интересует всех родителей в Украине.

Имеем ли мы изменить принципы воспитания детей во время войны и какие особые потребности есть у поколения, которое растет в современных сложных реалиях, рассказывает украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан в программе "Говорит Суханов".

Принцип теплых рук

Чтобы объяснить, как вести себя с детьми, можно привести такую простую аналогию. Дети – это пластилин. Из пластилина можно сформировать любую форму, но хорошо формируется он только тогда, когда вы берете его теплыми руками. Но, когда человек в стрессе, его руки становятся холодными.

На практике это выливается в то, что мы начинаем прикасаться к детским душам холодными руками, общаться криками, командами. Мы начинаем нагружать на детей большую ответственность, чем ребенок может выдержать в своем возрасте.

Как взрослеют дети войны

В ситуации войны дети становятся взрослее, не стоит еще ускорять этот процесс. Дети войны обычно пропускают свое детство.

Особая тема – это ситуация, когда дети теряют на войне своих родителей. В этом случае, например, если детей двое, один из них мгновенно взрослеет, становится мудрым, сильным человеком, которому, можно было бы подумать, уже лет 50.

В чем нуждаются дети войны

Поэтому очень важно обращать на детей больше внимания и помнить, что они очень чувствительны. Дети повторяют взрослых. Поэтому мы должны быть для них примером.

Часто дети не выражают свои чувства: но они проявляются через их действия, например, нежелание ходить в школу. Иногда чувства ребенка могут проявляться совершенно необычным способом, например, если вдруг ребенок стал очень добросовестным, – это тоже повод присмотреться к нему внимательно и попытаться разобраться, что с ним происходит.

Дети начинают объединяться в группы и склонны к распространению устрашающей информации. На это тоже нужно обращать внимание. С кем-то надо больше играть и отвлекать их от устрашающих мыслей, а с кем-то надо сесть и откровенно поговорить.

О чем говорить с ребенком

Разговаривать с детьми очень полезно. Иногда важно даже заставлять себя, возможно, отводить отдельное время каждый день на это и следовать этому расписанию.

Если вы не знаете, о чем говорить с ребенком, говорите с ним о себе. Расскажите ребенку о своем прошлом, например, о том, как вы взрослели. Основное – разговаривать, не поучать, а именно вести разговор, делиться информацией. Попытайтесь также посоветоваться с ребенком. Расскажите ребенку о своей работе и спросите его совета. Это все очень важно, и дети запомнят эти разговоры.

Нуждаются ли в помощи дети, которые за границей

Дети за границей также страдают от стресса. Война накрывает всех украинцев где бы они ни были. Да, выехавшие из страны дети не прячутся в бомбоубежищах, но они живут в иноязычной среде, вырванные из дома, разлученные с друзьями и родными. Они тоже испытывают сильный стресс и тоже требуют особого внимания.

Нужно ли говорить с ребенком о смерти

Очень распространенным вопросом является вопрос о смерти близких, стоит ли об этом говорить ребенку и как именно об этом сказать. На этот вопрос есть только один ответ – да, говорить стоит: когда вы почувствуете, что ребенок готов. И следует говорить максимально откровенно. Не надо создавать иллюзию, что близкий человек все еще где-то есть и созерцает ребенка с этого места. Смерть – страшная вещь, но это часть нашей жизни. Рассказать ребенку о смерти кого-то из родителей может либо кто-то из родных, либо кто-нибудь из близких в их присутствии.

Читайте также: