Как восстановиться после праздников: 11 действенных советов

Как восстановиться после праздников / © Credits

Реклама

Праздничные застолья — это маленький отпуск для желудка и мозга, но иногда после них нам трудно вернуться к привычному режиму. Легкие изменения в ежедневных привычках помогают «перезагрузить» организм без жестких диет и голодания. Издание Real Simple предоставило советы, как восстанавливать здоровый баланс, от очистки пространства до планирования приема пищи.

Избавьтесь от лишнего. Каждая вещь — это ответственность. Пересмотрите шкафы, комоды, отберите то, что можно отдать или переделать во что-то другое, и найдите место для остальных. Чистое пространство помогает настроиться на новый ритм. Отдайте предпочтение сбалансированным блюдам. Сделайте ставку на белки, клетчатку и цельные продукты. Праздничные сладости и нерегулярный прием пищи могут провоцировать скачки сахара и усталость. Сбалансированные блюда поддерживают энергию и пищеварение. Планируйте наслаждение. Не запрещайте себе лакомства, а управляйте ими, например, замораживайте остатки, делитесь с семьей или прячьте, чтобы потреблять осознанно. Используйте сезонные продукты. Выбирайте осенние и зимние фрукты и овощи, например, яблоки, цитрусовые или хурму. Это легкий и вкусный способ вернуться к свежим продуктам после тяжелых праздничных блюд. Попробуйте новый рецепт. Решитесь на новые рецепты. Приготовление в покое после праздников — это самостоятельная «перезагрузка» и напоминание, что простые радости могут быть интересными. Заботьтесь о микробиоме. Включайте ферментированные продукты в питание, например, квашеную капусту, кимчи или йогурты с пробиотиками. Они поддерживают здоровье кишечника, антиоксидантную защиту и восстанавливают пищеварение. Восстановите режим сна. Спите где-то 7-9 часов, вечерний ритуал и минимум гаджетов перед сном. Качественный сон восстанавливает энергию, гормоны и настроение. Двигайтесь без давления. Попробуйте легкие прогулки, растяжку или базовые упражнения. Двигайтесь, чтобы тренировать тело, а не «сжигать» праздники». Определите собственные намерения. Начинайте день с конкретных здоровых привычек, например, завтрак с белком и антиоксидантами, или легкая прогулка. Осознанность помогает настроить день на успех. Подготовьте запасы здоровых продуктов. Обновите продукты в холодильнике и полках на полезные. Это облегчает принятие здоровых решений среди праздничных остатков. Пейте воду и травяные чаи. Вода и травяные чаи помогают избежать путаницы между голодом и жаждой и предоставляют паузу для отдыха.

Возвращение к здоровому режиму после праздников не означает строгую диету или чрезмерные тренировки. Достаточно осознанных простых шагов. Маленькие изменения помогают восстановить энергию, ясность ума и радость от привычного ритма.

Праздники прошли — пришло время почувствовать себя снова в форме, без лишнего давления и стресса, просто слушать собственное тело.