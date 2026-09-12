Как война травмирует тех, кто не был на передовой / © Credits

Реклама

Принято считать, что психологическая травма войны напрямую связана с пережитым насилием: человек становится свидетелем гибели людей, получает ранения, попадает под обстрел или постоянно находится в опасности. Однако сегодня мы знаем, что психика может реагировать на всё гораздо сложнее, об этом рассказало издание Psychology Today.

Например, американские военные, которые в ходе кампании против «Исламского государства» в 2016–2017 годах работали с дальнобойной артиллерией, находились вдали от непосредственных боевых действий. Они не видели врага и зачастую не видели последствий своих ударов. В то же время по возвращении домой часть из них столкнулась с кошмарами, паническими атаками, депрессией, галлюцинациями и другими симптомами, характерными для посттравматических расстройств. Эти истории заставили психологов задуматься о новом типе военной травмы — той, которая может возникать даже без прямого контакта с ужасами войны.

Реклама

Травма не всегда заметна

Военная служба на расстоянии долгое время считалась не столь опасной для психики. Если солдат физически не находится на линии соприкосновения, логично предположить, что и психологический риск для него ниже. Однако война не заканчивается там, где заканчивается её видимость.

Реклама

Человек может не видеть последствий взрыва, но знать, что он произошел. Он может не видеть людей в зоне поражения, но понимать, что там кто-то был. Может слышать силу артиллерийского выстрела, ощущать ударную волну всем телом и при этом никогда не увидеть, что именно произошло после нажатия кнопки.

Именно это противоречие между знанием и отсутствием непосредственного наблюдения может создавать особую психологическую нагрузку.

Как мозг формирует воспоминания

Память человека — это не архив, в котором прошлое хранится в неизменном виде. Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мозг фактически воспроизводит событие заново. На этот процесс влияют эмоции, страх, ожидания, личный опыт и то значение, которое мы придаем пережитому.

При этом воспоминания могут касаться не только того, что действительно произошло. Человек способен мысленно возвращаться и к событиям, которые, как он ожидал, должны были произойти, но которых он непосредственно не видел.

Реклама

Для военных это чрезвычайно важно. Если они знали, что их снаряды достигли цели, но не видели последствий, мозг мог самостоятельно «дорисовывать» недостающие фрагменты. Воображение создает сцены, звуки и образы, которые человек не наблюдал непосредственно, но которые эмоционально могут восприниматься удивительно реально. Со временем такие реконструированные воспоминания способны настолько прочно закрепиться, что грань между тем, что человек видел, и тем, что он вообразил, становится психологически менее значимой.

Прошлое не отпускает

Психологи описывают подобные состояния с помощью понятия когнитивной иммобилизации — своеобразного психологического «застревания» в прошлом. Человек снова и снова возвращается к определенному опыту, пытается его осмыслить, но не может поставить точку. Это может сопровождаться сильным стрессом, эмоциональным истощением, навязчивыми мыслями и ощущением, что прошлое до сих пор продолжается.

В самых тяжелых случаях меняется даже восприятие себя и собственной жизни. То, что когда-то казалось домом и безопасным пространством, перестает давать ощущение спокойствия. Именно поэтому возвращение домой после войны не всегда означает возвращение к нормальной жизни. Физически человек может покинуть зону боевых действий, но психологически продолжать находиться там.

Невидимые последствия войны на расстоянии

Особенность таких травм заключается ещё и в том, что их сложно заметить снаружи. У человека может не быть физических повреждений и он может не считать свой опыт достаточно «страшным», чтобы объяснить им своё состояние. В то же время повторяющиеся кошмары, тревожность, панические атаки, депрессия или навязчивые образы могут быть сигналами того, что психика не смогла завершить пережитый опыт.

Реклама

И здесь важно отказаться от простого правила: «Если ты этого не видел, тебя это не могло травмировать». Психологическая реальность гораздо сложнее. Иногда человека преследует не то, что он видел, а то, что он знает, представляет, предполагает или не может перестать прокручивать в голове.

Военная травма может принимать гораздо больше форм, чем мы привыкли думать. Она не обязательно оставляет шрам на теле и не всегда начинается с картинки, которую человек увидел собственными глазами. Иногда война проникает в память через звук, ожидания, чувство ответственности и воображаемые картины того, что могло бы произойти. Именно поэтому поддержка ветеранов должна учитывать не только то, что они пережили непосредственно, но и то, что их психика продолжает воспроизводить после возвращения домой. Ведь для мозга иногда достаточно знать об ужасе, чтобы он не смог его забыть.

Новости партнеров

Новости партнеров