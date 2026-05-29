Как возраст первого родительства может повлиять на образование, здоровье и финансовую стабильность
Давайте разберемся, может ли момент, когда человек впервые становится отцом или мамой, повлиять на то, как сложится его жизнь через 10, 20 или даже 30 лет.
Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что возраст первого родительства может влиять на уровень образования, доходы и даже физическое здоровье в долгосрочной перспективе.
Раннее родительство традиционно рассматривают сквозь призму социальных трудностей — от доступа к образованию до экономических возможностей. Но новое исследование предлагает более точный взгляд, не просто «раннее или позднее родительство», а конкретный возраст, в котором человек впервые становится отцом или мамой, и как это коррелирует с его дальнейшей жизнью.
В работе учёные проанализировали данные General Social Survey Статистического управления Канады и охватили 6 282 взрослых с биологическими детьми. Они рассчитали точный возраст, в котором каждый участник стал родителем, и сопоставили его с уровнем образования, доходами, состоянием физического и психического здоровья, а также общей удовлетворённостью жизнью.
Образование
Самая заметная связь исследования касается образования. Лишь около 40% людей, которые стали родителями в 16 лет, получили образование выше средней школы. С увеличением возраста первого отцовства шансы на высшее образование резко возрастают.
Впрочем, этот эффект не длится бесконечно, ведь после примерно 31 года прирост образовательных достижений начинает стабилизироваться.
Финансы
Похожая картина прослеживается и в финансовой сфере. Люди, ставшие родителями в 16 лет, чаще всего оказываются в самых низких доходных категориях. С возрастом первого отцовства растет и вероятность более высокого дохода, как личного, так и домохозяйства. Однако этот финансовый эффект выравнивается примерно между 26 и 31 годом.
Интересно, что самые высокие шансы на доход в верхней категории наблюдаются у тех, кто становился родителями примерно в 29 лет, после чего показатели снова начинают постепенно снижаться.
Здоровье
Физическое здоровье также четко показывает, что раннее родительство влияет на ухудшение показателей самочувствия во взрослом возрасте. Этот негативный эффект постепенно ослабевает у тех, кто откладывает рождение ребенка, и стабилизируется примерно в 26 лет.
Психическое здоровье имеет более ровную динамику, то есть старшие родители в среднем показывают немного лучшие показатели, но без четкой «точки перелома».
Счастье без привязки к возрасту
Неожиданный вывод исследования говорит о том, что уровень общей удовлетворенности жизнью почти не зависит от возраста первого отцовства. Во всех группах средний показатель держится около 8 из 10 баллов.
Ученые предполагают, что это может объясняться «эффектом потолка» — когда большинство людей оценивают свою жизнь достаточно высоко, и разницу сложно зафиксировать.
Исследователи объясняют результаты через концепцию переходного жизненного этапа. Если люди становятся родителями в момент, когда они еще проходят важную трансформацию, например, переход от школы к взрослой жизни, этот процесс может «остановиться».
В результате молодые родители чаще сталкиваются с трудностями в завершении образования и построении карьеры, будто остаются в той жизненной фазе, где они были в момент рождения ребенка.
Не приговор, а поддержка
Несмотря на сильные статистические связи, авторы исследования отмечают, что эти результаты не означают, что молодые родители «обречены». Наоборот — ключевой вывод заключается в роли системной поддержки. Люди, которые становятся родителями в молодом возрасте, могут достичь успеха, но требуют больше ресурсов от общества и государства.
Проблема не в самих молодых родителях, а в барьерах, с которыми они сталкиваются. И важно не осуждать, а поддерживать — так же, как мы помогли бы человеку с травмой, а не оставили его наедине с проблемой.
Возраст первого отцовства влияет на долгосрочные образовательные, финансовые результаты, а также здоровье. Наиболее уязвимы те, кто становится родителями в подростковом возрасте или в начале взрослой жизни, но не из-за личных качеств, а из-за системных ограничений, которые накладываются на их жизненный путь.