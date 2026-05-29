Как возраст первого родительства может повлиять на образование, здоровье и финансовую стабильность

первый ребёнок / © Credits

Реклама

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что возраст первого родительства может влиять на уровень образования, доходы и даже физическое здоровье в долгосрочной перспективе.

Раннее родительство традиционно рассматривают сквозь призму социальных трудностей — от доступа к образованию до экономических возможностей. Но новое исследование предлагает более точный взгляд, не просто «раннее или позднее родительство», а конкретный возраст, в котором человек впервые становится отцом или мамой, и как это коррелирует с его дальнейшей жизнью, об этом рассказало издание РѕуРоѕт.

В работе учёные проанализировали данные General Social Survey Статистического управления Канады и охватили 6 282 взрослых с биологическими детьми. Они рассчитали точный возраст, в котором каждый участник стал родителем, и сопоставили его с уровнем образования, доходами, состоянием физического и психического здоровья, а также общей удовлетворённостью жизнью.

Реклама

Образование

Самая заметная связь исследования касается образования. Лишь около 40% людей, которые стали родителями в 16 лет, получили образование выше средней школы. С увеличением возраста первого отцовства шансы на высшее образование резко возрастают.

Впрочем, этот эффект не длится бесконечно, ведь после примерно 31 года прирост образовательных достижений начинает стабилизироваться.

Финансы

Похожая картина прослеживается и в финансовой сфере. Люди, ставшие родителями в 16 лет, чаще всего оказываются в самых низких доходных категориях. С возрастом первого отцовства растет и вероятность более высокого дохода, как личного, так и домохозяйства. Однако этот финансовый эффект выравнивается примерно между 26 и 31 годом.

Интересно, что самые высокие шансы на доход в верхней категории наблюдаются у тех, кто становился родителями примерно в 29 лет, после чего показатели снова начинают постепенно снижаться.

Реклама

Здоровье

Физическое здоровье также четко показывает, что раннее родительство влияет на ухудшение показателей самочувствия во взрослом возрасте. Этот негативный эффект постепенно ослабевает у тех, кто откладывает рождение ребенка, и стабилизируется примерно в 26 лет.

Психическое здоровье имеет более ровную динамику, то есть старшие родители в среднем показывают немного лучшие показатели, но без четкой «точки перелома».

Счастье без привязки к возрасту

Неожиданный вывод исследования говорит о том, что уровень общей удовлетворенности жизнью почти не зависит от возраста первого отцовства. Во всех группах средний показатель держится около 8 из 10 баллов.

Ученые предполагают, что это может объясняться «эффектом потолка» — когда большинство людей оценивают свою жизнь достаточно высоко, и разницу сложно зафиксировать.

Реклама

Исследователи объясняют результаты через концепцию переходного жизненного этапа. Если люди становятся родителями в момент, когда они еще проходят важную трансформацию, например, переход от школы к взрослой жизни, этот процесс может «остановиться».

В результате молодые родители чаще сталкиваются с трудностями в завершении образования и построении карьеры, будто остаются в той жизненной фазе, где они были в момент рождения ребенка.

Не приговор, а поддержка

Несмотря на сильные статистические связи, авторы исследования отмечают, что эти результаты не означают, что молодые родители «обречены». Наоборот — ключевой вывод заключается в роли системной поддержки. Люди, которые становятся родителями в молодом возрасте, могут достичь успеха, но требуют больше ресурсов от общества и государства.

Проблема не в самих молодых родителях, а в барьерах, с которыми они сталкиваются. И важно не осуждать, а поддерживать — так же, как мы помогли бы человеку с травмой, а не оставили его наедине с проблемой.

Реклама

Возраст первого отцовства влияет на долгосрочные образовательные, финансовые результаты, а также здоровье. Наиболее уязвимы те, кто становится родителями в подростковом возрасте или в начале взрослой жизни, но не из-за личных качеств, а из-за системных ограничений, которые накладываются на их жизненный путь.

Новости партнеров