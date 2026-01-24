Илона Довгань и Егор Тополов youtube.com_@Ilona.Dovgan

Психолог, доктор психологических наук Егор Тополов в разговоре специально для страницы Илоны Довгань рассказал о новой реальности, измененных ценностях, жизни «здесь и сейчас» и маленьких опорах, которые помогают нам выстоять.

Мы все изменились — это ощущение знакомо каждому. Изменились наши представления о безопасности, стабильности, будущем и даже о самом мире. То, что еще несколько лет назад казалось незыблемым, как демократия, равенство и защищенность слабых, сегодня выглядит хрупким и уязвимым.

Психолог объясняет, что одна из главных причин истощения — это конфликт между ожиданиями и реальностью. Мы долго держались за надежду, что «вот-вот станет лучше», но когда улучшение не наступает, ресурс заканчивается. Именно поэтому сегодня так важно научиться жить иначе — не иллюзиями, а реальностью.

Что нас держит

По словам Егора Тополова, людей спасает не абстрактная «сила воли», а вполне конкретные вещи:

Признание реальности и собственных ограничений

Семья, дети, близкие отношения

Тишина и простые ритуалы

Любимая работа, особенно если она дает ощущение смысла

Осознание, что ты можешь облегчить кому-то жизнь и помочь адаптироваться

Прогулки, контакт с телом, знакомые вещи из «предыдущей жизни» — все это становится якорями, которые возвращают ощущение почвы под ногами.

Никаких планов и это нормально

Одно из самых радикальных изменений — потеря долгосрочного планирования. Мы почти не строим планов на год вперед, потому что не знаем, каким будет завтра.

«Раньше жизнь казалась гарантированной, например, мы точно знали, что еще встретимся, еще успеем и все впереди. Сегодня ценность каждого дня выросла в разы» — объясняет психолог.

Изменилась и иерархия потребностей: свет, тепло, возможность выспаться — вещи, которые когда-то были фоном, стали ценностью.

Самый частый запрос в кабинете психолога сегодня — истощение. Люди признаются, что держались, потому что думали, что еще немного и станет легче. Но легче не становится.

В таких случаях первое, что важно проверить, — насколько человек «дружит с реальностью». Жизнь на ожиданиях в нестабильном мире неизбежно приводит к эмоциональному краху. Егор Тополов вспоминает мысль, которая очень точно описывает настоящее: выжили не те, кто жил будущим, а те, кто концентрировался на одном дне, делал в нем максимум возможного и ценил его.

Действие — антагонист тревоги

Если вы не можете повлиять на глобальную картину, это не означает бессилие. Вы можете:

адаптировать себя к реальности

сделать свою жизнь немного комфортнее

выполнять маленькие действия

«Действие — одна из главных вещей, которая уменьшает влияние эмоций», — отмечает психолог. Даже мелкие ритуалы, например, собрать пазл, приготовить кофе, выйти посмотреть на небо, открыть и почитать книгу, возвращают человека в состояние «здесь и сейчас».

Ценность одного дня

Мы не можем изменить прошлое — его уже нет. Мы не можем изменить будущее — его еще нет. Единственное место, где возможны усилия, — настоящий момент. Именно сейчас можно:

сказать человеку, что он важен

поблагодарить

подышать

сделать что-то хорошее для себя

И в этом — новая философия жизни.

Ресурсы, юмор и границы

Психолог советует внимательно посмотреть на свое окружение, оставлять рядом людей с общими ценностями и беречь собственный ресурс. Война и кризис уже забирают слишком много, поэтому не стоит отдавать остальное тем, кто истощает.

Отдельный ресурс — юмор. Украинский черный юмор сегодня не об обесценивании, а о выживании. Смех уменьшает тревогу, возвращает контроль и позволяет проживать страхи без разрушения.

Таблетки

Егор Тополов отмечает, что в мире есть разные способы воздействия на эмоциональное состояние. Часть из них — быстрые, но вредные, например, алкоголь или сладкое. Лекарства могут быть полезным инструментом, но только по назначению врача.

Антидепрессанты, фитопрепараты, даже зверобой или грейпфрут могут влиять на организм и взаимодействовать между собой. Поэтому главное правило — индивидуальность и постепенность, а не советы подруг.

Мы живем во времена, которые изменили нас глубже, чем кажется. Но вместе с потерей иллюзий пришло важное умение — жить настоящим. Ценить один день, одно действие и один разговор. Не ждать идеального будущего, а находить опору в реальном настоящем.

Возможно, именно это и есть главный урок времени, которое мы проживаем — жизнь не откладывается на потом, она происходит прямо сейчас.