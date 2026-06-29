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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
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119
Время на прочтение
3 мин

Как вынужденная пауза в карьере может стать началом, а не концом жизни, особенно когда речь идет о выходе на пенсию

Потеря любимой работы — это всегда стресс, независимо от того, сколько вам лет и какой опыт у вас за плечами. Но что делать, если вам чуть за 60, финансирование вашего проекта прекратили, а новых предложений нет, давайте разберемся.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как вынужденная пауза в карьере может стать вашим лучшим началом

Как вынужденная пауза в карьере может стать вашим лучшим началом / © Credits

Издание The Washington Post в своей рубрике советов от Эрика Томаса рассмотрело историю женщины, оказавшейся на перепутье между карьерным ростом и выходом на пенсию. Казалось бы, в современных глянцевых журналах только и разговоров, что об успешном успехе и карьерных взлетах до 30 лет. Однако реальный мир гораздо сложнее. Что делать, когда вы любите свое дело, но внешние обстоятельства заставляют поставить точку. Ситуация усложняется, если вы привязаны к определённому месту, например, мужчина не может переехать или работать удалённо, а поиски новой работы в радиусе нескольких километров не дают результатов.

Перед многими женщинами в такой момент встает дилемма: продолжать бороться за место на рынке труда, где, будем честны, по-прежнему существует эйджизм, или просто уйти на пенсию. Заняться здоровьем, хобби, уделить время пожилым родителям или внукам. Однако здесь появляется новый страх: вдруг вам станет скучно, а через несколько лет найти работу будет почти невозможно.

Ваша ценность — не ваша должность

Самое главное, о чём стоит помнить, когда вы остались без работы, — это то, что ваша личная ценность не определяется тем, чем вы зарабатываете на жизнь. Да, рынок труда может быть жестоким, и вы действительно можете столкнуться с возрастными предрассудками во время собеседований. Однако это проблема рынка, а не вашего профессионализма или человеческого достоинства. Вы остаетесь важной, самодостаточной и ценной личностью независимо от наличия трудового договора.

Синдром «чистого листа»

Будем откровенны: да, вам действительно может стать скучно на пенсии. Но скука — это естественное состояние, с которым вы наверняка уже сталкивались раньше. Один из самых больших вызовов, о котором говорят новоиспеченные пенсионеры, — необходимость заново учиться понимать, кем они являются без своей профессиональной роли и как теперь взаимодействовать с миром.

На следующий день после увольнения вы не просыпаетесь другим человеком, но организовать своё свободное время так, чтобы оно имело смысл, — это задача, к которой нужно привыкнуть.

  • Дайте себе время. Не пытайтесь в первую же неделю распланировать новую жизнь на годы вперед. Действуйте шаг за шагом.

  • Проверяйте, как обстоят дела на самом деле. Вы можете обнаружить, что ваш календарь мгновенно заполнится домашними делами или заботой о близких, и на скуку просто не останется времени. Или же, наоборот, поймёте, что хобби не удовлетворяют вашу амбициозность, и это отличный повод найти работу на неполный рабочий день в совершенно новой сфере или заняться волонтёрством. Любой сценарий вполне нормален.

Эффект студенчества

Неизвестность всегда пугает, но в то же время она — кладезь невероятных возможностей. Попробуйте посмотреть на этот переходный период — будь то переход на новую работу или начало новой главы под названием «пенсия» — как на поступление в университет.

У вас уже есть основа, жизненная мудрость и потрясающие навыки, но сейчас вы попадаете на совершенно новую для себя территорию. Этот процесс не обязательно должен быть легким или суперкомфортным с первого дня, и это вполне ожидаемо.

Обратитесь к друзьям или близким, которые уже прошли этот путь — вышли на пенсию или радикально сменили карьеру в зрелом возрасте. Их практический опыт, проблемы и советы станут для вас лучшим ориентиром, пока вы нащупываете свой собственный ритм и образ жизни.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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