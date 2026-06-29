Как вынужденная пауза в карьере может стать началом, а не концом жизни, особенно когда речь идет о выходе на пенсию

Как вынужденная пауза в карьере может стать вашим лучшим началом / © Credits

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Издание The Washington Post в своей рубрике советов от Эрика Томаса рассмотрело историю женщины, оказавшейся на перепутье между карьерным ростом и выходом на пенсию. Казалось бы, в современных глянцевых журналах только и разговоров, что об успешном успехе и карьерных взлетах до 30 лет. Однако реальный мир гораздо сложнее. Что делать, когда вы любите свое дело, но внешние обстоятельства заставляют поставить точку. Ситуация усложняется, если вы привязаны к определённому месту, например, мужчина не может переехать или работать удалённо, а поиски новой работы в радиусе нескольких километров не дают результатов.

Перед многими женщинами в такой момент встает дилемма: продолжать бороться за место на рынке труда, где, будем честны, по-прежнему существует эйджизм, или просто уйти на пенсию. Заняться здоровьем, хобби, уделить время пожилым родителям или внукам. Однако здесь появляется новый страх: вдруг вам станет скучно, а через несколько лет найти работу будет почти невозможно.

Ваша ценность — не ваша должность

Самое главное, о чём стоит помнить, когда вы остались без работы, — это то, что ваша личная ценность не определяется тем, чем вы зарабатываете на жизнь. Да, рынок труда может быть жестоким, и вы действительно можете столкнуться с возрастными предрассудками во время собеседований. Однако это проблема рынка, а не вашего профессионализма или человеческого достоинства. Вы остаетесь важной, самодостаточной и ценной личностью независимо от наличия трудового договора.

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Синдром «чистого листа»

Будем откровенны: да, вам действительно может стать скучно на пенсии. Но скука — это естественное состояние, с которым вы наверняка уже сталкивались раньше. Один из самых больших вызовов, о котором говорят новоиспеченные пенсионеры, — необходимость заново учиться понимать, кем они являются без своей профессиональной роли и как теперь взаимодействовать с миром.

На следующий день после увольнения вы не просыпаетесь другим человеком, но организовать своё свободное время так, чтобы оно имело смысл, — это задача, к которой нужно привыкнуть.

Дайте себе время. Не пытайтесь в первую же неделю распланировать новую жизнь на годы вперед. Действуйте шаг за шагом.

Проверяйте, как обстоят дела на самом деле. Вы можете обнаружить, что ваш календарь мгновенно заполнится домашними делами или заботой о близких, и на скуку просто не останется времени. Или же, наоборот, поймёте, что хобби не удовлетворяют вашу амбициозность, и это отличный повод найти работу на неполный рабочий день в совершенно новой сфере или заняться волонтёрством. Любой сценарий вполне нормален.

Эффект студенчества

Неизвестность всегда пугает, но в то же время она — кладезь невероятных возможностей. Попробуйте посмотреть на этот переходный период — будь то переход на новую работу или начало новой главы под названием «пенсия» — как на поступление в университет.

У вас уже есть основа, жизненная мудрость и потрясающие навыки, но сейчас вы попадаете на совершенно новую для себя территорию. Этот процесс не обязательно должен быть легким или суперкомфортным с первого дня, и это вполне ожидаемо.

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Обратитесь к друзьям или близким, которые уже прошли этот путь — вышли на пенсию или радикально сменили карьеру в зрелом возрасте. Их практический опыт, проблемы и советы станут для вас лучшим ориентиром, пока вы нащупываете свой собственный ритм и образ жизни.

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