Каждый ваш клик может обучать искусственный интеллект: как работодатели используют данные работников

Каждый ваш клик может обучать искусственный интеллект / © Associated Press

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Развитие искусственного интеллекта происходит настолько стремительно, что законодательства часто не успевают за технологиями. В то же время компании все активнее ищут способы сделать ИИ-системы умнее, продуктивнее и способными выполнять сложные задачи без участия человека, об этом рассказало издание RTÉ.

И сегодня одним из самых ценных ресурсов становятся не тексты из интернета, а реальная работа сотрудников. Именно поэтому вопрос цифрового контроля на рабочем месте приобретает новое значение. Если раньше работодатели отслеживали производительность работников, то теперь часть этих данных может использоваться для обучения алгоритмов, которые впоследствии будут автоматизировать человеческий труд.

От секундомера к алгоритмам

Контроль работников не является новым явлением. Еще в начале ХХ века на заводах измеряли каждую секунду работы, чтобы повысить эффективность производства. Впоследствии появились записи телефонных разговоров в колл-центрах, GPS-мониторинг курьеров, контроль водителей такси через мобильные приложения и системы оценки производительности работников складов.

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После пандемии и перехода на удаленный или гибридный формат работы цифровой надзор стал еще более распространенным. На рынке появились десятки программ, которые могут отслеживать время активной работы за компьютером, количество нажатий клавиш, использование программ и сайтов, перерывы в течение дня, случайные скриншоты экрана, даже движения курсора.

Исследование Resume Builder показало, что среди американских компаний, которые работают с удаленными сотрудниками, 96% используют определенные инструменты мониторинга.

Работодатели стали собирать больше данных

Эксперты отмечают сразу две причины этого. Первая — экономическая. Программное обеспечение для контроля персонала обходится значительно дешевле, чем содержание большого количества менеджеров, контролирующих рабочие процессы вручную. Вторая причина гораздо более масштабная — развитие искусственного интеллекта.

Большие языковые модели уже использовали большую часть качественных открытых текстов из интернета для своего обучения. Поэтому компании ищут новые источники информации. Самыми ценными становятся реальные рабочие сценарии, например, как люди создают документы, анализируют данные, пишут код, составляют презентации, ведут деловую переписку и принимают решения.

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Фактически современный офис превращается в источник учебных данных для новых поколений ИИ-систем.

Это касается не только программистов

Ошибочно считать, что автоматизация угрожает исключительно ИТ-сфере. Современный искусственный интеллект уже активно используется в маркетинге, финансах, бухгалтерии, юриспруденции, медицине, сфере клиентской поддержки, образовании и государственном секторе.

Чем больше алгоритмы обучаются на работе людей, тем шире становится перечень задач, которые они могут выполнять самостоятельно. Именно поэтому эксперты говорят о новом типе отношений между работником и работодателем: человек не только выполняет свою работу, но и невольно помогает создавать инструменты для ее автоматизации.

Как работникам защитить себя

Европейский Союз уже начал реагировать на новые вызовы. В частности, положение нового законодательства об искусственном интеллекте относит системы мониторинга работников к категории высокого риска. Такие инструменты должны проходить оценку рисков, обеспечивать человеческий контроль над решениями и предусматривать информирование сотрудников об использовании подобных технологий.

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Для украинских компаний, которые работают с европейскими партнерами или интегрируются в европейский рынок, эти стандарты также постепенно будут становиться ориентиром.

Работникам стоит внимательно ознакомиться с внутренними политиками компании по обработке данных, интересоваться тем, какая информация собирается о них и как именно ее используют.

Цифровой контроль на рабочем месте существует уже более века, но сегодня он приобретает новый смысл. Если раньше работодатели собирали данные, чтобы оценивать эффективность работников, то теперь эти же данные могут стать основой для обучения систем искусственного интеллекта.

И главный вопрос уже не в том, будет ли ШИ менять рынок труда, ведь он уже его меняет. В новой реальности каждое нажатие клавиш, письмо или презентация могут быть не только результатом вашей работы, но и частью большого процесса, который будет определять, каким станет офис будущего.

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