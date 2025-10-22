ТСН в социальных сетях

Когда дни становятся короче: как справиться с осенней хандрой

Осень — это время противоречивых ощущений. Мы влюблены в теплые свитера, горячие латте с корицей и прогулки под кленами, которые сияют всеми оттенками золота. Но вместе с этим приходят короткие дни и настроение может падать вместе с температурой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Когда дни становятся короче: как справиться с осенней хандрой

Когда дни становятся короче: как справиться с осенней хандрой: как справиться с осенней хандрой / © Associated Press

Когда уже в пять вечера за окном темнота, даже самым ярым оптимистам бывает сложно сохранить энергию. Но хорошая новость в том, что с осенней хандрой вполне реально справиться. Издание Real Simple рассказало о нескольких сознательных привычках, которые могут существенно поднять уровень серотонина и сделать короткие дни светлее.

Почему короткие дни влияют на настроение

Уменьшение количества солнечного света влияет на циркадные ритмы — наши внутренние часы, которые регулируют энергию, настроение и сон. Меньше солнца — меньше серотонина, а значит, больше усталости, апатии и желания спать вместо того, чтобы действовать.

Это состояние знакомо многим, некоторые испытывают лишь легкую меланхолию, другие сталкиваются с сезонным аффективным расстройством (SAD) — формой депрессии, вызванной недостатком света. Когда тело испытывает недостаток солнечного тепла, оно буквально переходит в «режим энергосбережения». Отсюда — вялость, раздражение и ощущение, что даже будничные дела даются труднее.

Маленькие привычки, которые спасают от осенней апатии

  • Изменить время вечерних тренировок. Если после работы вы уже застали темноту, попробуйте перенести тренировки на обеденное время или утро. Даже 20 мин активности при дневном свете — отличный способ поддержать тело и мозг в тонусе. Движение и солнце — два природных антидепрессанта, которые работают лучше любых добавок.

  • Прогулки при дневном или вечернем свете. Короткий променад после обеда или на закате — это не просто приятная привычка, а настоящая терапия светом и движением. Даже 15 мин на свежем воздухе могут повысить уровень эндорфинов и снизить уровень стресса.

  • Утренняя рутина — без спешки. Лучшая инвестиция в собственный день — это тихий, солнечный утренний час. Просыпайтесь чуть раньше, чтобы успеть насладиться кофе при естественном освещении или просто открыть окна и «поймать» первые лучи. Это поможет телу настроиться на новый день и стабилизирует уровень серотонина.

  • Работайте ближе к свету. Если есть возможность, перенесите часть работы ближе к окну или даже наружу. Телефонный звонок на балконе, несколько писем, написанных на террасе кафе и осень уже не кажется такой мрачной. Солнце даже сквозь облака стимулирует выработку «гормона счастья», а свежий воздух помогает фокусироваться.

  • Социализируйтесь — даже когда не хочется. Темные вечера часто соблазняют остаться дома с сериалом и чаем. Но изоляция только углубляет ощущение грусти. Запланируйте встречу с друзьями, книжный клуб или просто вечер настольных игр. Социальные контакты — важный инструмент в борьбе с осенней апатией. Люди, которые сохраняют социальную активность зимой, реже испытывают симптомы сезонной депрессии.

  • Ежедневные микродозы радости. Не обязательно делать большие изменения. Стоит просто добавлять в день мелочи, которые приносят удовольствие, например, любимая музыка, свеча с ароматом корицы, новая книга или домашнее растение. Маленькие ритуалы создают большой эффект.

Да, дни короче, но это также отличное время, чтобы притормозить, позаботиться о себе и найти комфорт в мелочах. Осень учит нас принимать покой, темноту и уют как часть цикла — не врага, а союзника. Поэтому зажгите лампу с теплым светом, сделайте чашечку чая, вдохните аромат корицы и позвольте себе красиво прожить эту осень.

