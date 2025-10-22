Когда дни становятся короче: как справиться с осенней хандрой: как справиться с осенней хандрой / © Associated Press

Реклама

Когда уже в пять вечера за окном темнота, даже самым ярым оптимистам бывает сложно сохранить энергию. Но хорошая новость в том, что с осенней хандрой вполне реально справиться. Издание Real Simple рассказало о нескольких сознательных привычках, которые могут существенно поднять уровень серотонина и сделать короткие дни светлее.

Почему короткие дни влияют на настроение

Уменьшение количества солнечного света влияет на циркадные ритмы — наши внутренние часы, которые регулируют энергию, настроение и сон. Меньше солнца — меньше серотонина, а значит, больше усталости, апатии и желания спать вместо того, чтобы действовать.

Это состояние знакомо многим, некоторые испытывают лишь легкую меланхолию, другие сталкиваются с сезонным аффективным расстройством (SAD) — формой депрессии, вызванной недостатком света. Когда тело испытывает недостаток солнечного тепла, оно буквально переходит в «режим энергосбережения». Отсюда — вялость, раздражение и ощущение, что даже будничные дела даются труднее.

Реклама

Маленькие привычки, которые спасают от осенней апатии

Изменить время вечерних тренировок. Если после работы вы уже застали темноту, попробуйте перенести тренировки на обеденное время или утро. Даже 20 мин активности при дневном свете — отличный способ поддержать тело и мозг в тонусе. Движение и солнце — два природных антидепрессанта, которые работают лучше любых добавок.

Прогулки при дневном или вечернем свете. Короткий променад после обеда или на закате — это не просто приятная привычка, а настоящая терапия светом и движением. Даже 15 мин на свежем воздухе могут повысить уровень эндорфинов и снизить уровень стресса.

Утренняя рутина — без спешки. Лучшая инвестиция в собственный день — это тихий, солнечный утренний час. Просыпайтесь чуть раньше, чтобы успеть насладиться кофе при естественном освещении или просто открыть окна и «поймать» первые лучи. Это поможет телу настроиться на новый день и стабилизирует уровень серотонина.

Работайте ближе к свету. Если есть возможность, перенесите часть работы ближе к окну или даже наружу. Телефонный звонок на балконе, несколько писем, написанных на террасе кафе и осень уже не кажется такой мрачной. Солнце даже сквозь облака стимулирует выработку «гормона счастья», а свежий воздух помогает фокусироваться.

Социализируйтесь — даже когда не хочется. Темные вечера часто соблазняют остаться дома с сериалом и чаем. Но изоляция только углубляет ощущение грусти. Запланируйте встречу с друзьями, книжный клуб или просто вечер настольных игр. Социальные контакты — важный инструмент в борьбе с осенней апатией. Люди, которые сохраняют социальную активность зимой, реже испытывают симптомы сезонной депрессии.

Ежедневные микродозы радости. Не обязательно делать большие изменения. Стоит просто добавлять в день мелочи, которые приносят удовольствие, например, любимая музыка, свеча с ароматом корицы, новая книга или домашнее растение. Маленькие ритуалы создают большой эффект.

Да, дни короче, но это также отличное время, чтобы притормозить, позаботиться о себе и найти комфорт в мелочах. Осень учит нас принимать покой, темноту и уют как часть цикла — не врага, а союзника. Поэтому зажгите лампу с теплым светом, сделайте чашечку чая, вдохните аромат корицы и позвольте себе красиво прожить эту осень.