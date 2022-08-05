Когда самоанализ необходим: 6 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях с собой

Очень часто сложности в отношениях с окружающими говорят о проблемах в отношениях с самим собой. И тут без глубокого самоанализа не обойтись.

Токсичные разговоры с самим собой, в ходе которых вы вините во всем себя — это то, с чем борются многие люди. Очень сложно заставить замолчать своего внутреннего критика, считает доктор Лалита Суглани, которая поделилась в своем Instagram признаками токсичных отношений с самим собой. Она рекомендует обращать внимание на такие сигналы, потому что это начнет вам казаться настолько нормальным, что вы даже не будете осознавать, что делаете это.

Вы часто критикуете то, что делаете

Если вы обнаружите, что говорите себе что-то, чего не сказали бы другу или даже незнакомцу, это может быть первым признаком нездоровых отношений с собственным "я".

Вы игнорируете собственные границы

Человек, который не умеет выставлять границы, зачастую чувствует себя истощенным, использованным, принятым как должное. Но, если мы не уважаем собственные ограничения, как мы можем ожидать того же от других?

Разрешайте себе сказать "нет" или спрашивайте себя, что вы на самом деле чувствуете, в тех случаях, когда это необходимо.

Вы боретесь с заботой о себе и не ставите свои потребности на первое место

Давайте будем реалистами: забота о себе никогда не бывает такой простой, как это кажется в Instagram. Ванны, маски для лица и свечи играют свою положительную роль, но редко оказывают длительное воздействие.

Вместо импульсивных попыток привести себя в чувство, уделив время на отдых и расслабление, сделайте заботу о себе регулярной. Это может быть время для ухода за собой, приготовление пищи или регулярные занятия спортом, которые заставят вас чувствовать себя бодро после их завершения. Потратьте несколько минут, чтобы сосредоточиться на том, что заставляет вас чувствовать себя спокойно, сосредоточенно и быть готовым к тому, что ждет впереди, — это всегда хорошее использование личного времени.

Вы используете нездоровые стратегии выживания

Никто не идеален, и у всех нас есть нежелательные черты и поведение, которые мы бы предпочли не демонстрировать, но это не всегда удается. Мы обязаны делать то, что лучше для нашего разума и тела, любым возможным способом. Поэтому, если вас беспокоит, как вы реагируете на стресс или травму, рекомендуется обратиться за профессиональным советом и помощью к терапевту, консультанту или врачу.

Вы преуспеваете в драме и хаосе

Жизнь на пределе возможностей, без плана, направления или свободного пространства может казаться захватывающей и яркой, но иногда нужно сделать выбор в пользу спокойствия и умиротворения.

Вам не нужно отказываться от любимых вечеринок или начинать практиковать ежедневную медитацию, но вам стоит отказаться от всего, что вас истощает. Научитесь расставлять приоритеты в вещах, людях и ситуациях, которые дают вам энергию, а не забирают ее у вас.

Вы можете быть очень строги к себе и чувствовать, что все, что вы делаете, недостаточно хорошо

Есть причина, по которой синдром самозванца за последние несколько лет стал модным словом в области психического здоровья. Многие из нас страдают от него, и это может легко привести нас в спираль негативных мыслей и самобичевания.

Если вы чувствуете себя оторванным от себя или эмоционально выгорели, кто может вас винить - в мире так много всего происходит, что нам трудно и больно все это переваривать. Преодоление этих чувств начинается с признания и принятия. Напомните себе: "Я не совершенен. Я человек, и у меня есть собственная уязвимость".

Как изменить отношение к себе

Если вы идентифицировали себя с одним или всеми из вышеперечисленных пунктов, не паникуйте. По словам доктора Суглани, приведенные ниже шаги могут помочь вам начать улучшать свои отношения с самим собой.

не слишком зацикливайтесь на прошлом, даже если восстановление отношений, скорее всего, потребует обращения к прошлым событиям;

посмотрите на себя с сочувствием. Подумайте: "Сказал бы я это другу?";

начните терапию;

записывайте свои мысли, чтобы начать осознавать, что и как вы думаете;

практикуйте здоровое общение с окружающими вас людьми;

возьмите на себя ответственность;

будьте терпеливы с собой;

не упускайте возможности измениться. Исцеление - это путешествие.

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