Как справиться с тревогой перед визитом к стоматологу / © Credits

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Вы знаете, что давно пора пройти профессиональную чистку или осмотр, но как только видите напоминание о записи к стоматологу, начинаете искать поводы, чтобы перенести визит. Даже если процедура несложная, сама мысль о стоматологическом кресле, звук бормашины и запах медицинского кабинета могут вызвать напряжение.

Но откладывать уход за зубами из-за страха — не самая лучшая идея. Стоматолог Энн Клемонс из Cleveland Clinic объяснила, что поможет справиться с тревогой и вернуть себе чувство контроля во время приема.

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Стоматологическая тревожность

Это чувство беспокойства, нервозности или страха, которое возникает перед визитом к стоматологу или непосредственно во время приема. Оно может сопровождаться физическими реакциями, например, потливостью, учащенным сердцебиением или даже расстройством желудка.

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Важно отличать такую тревожность от дентофобии — сильного страха перед стоматологическим лечением. По словам Энн, главное отличие заключается в том, что человек с стоматологической тревожностью, несмотря на волнение, обычно все же посещает врача. В то же время выраженная фобия может заставлять полностью избегать стоматологической помощи. Причины страха бывают разными:

Негативный опыт в прошлом. Один болезненный или неприятный прием может надолго вызвать недоверие.

Звуки и атмосфера кабинета. Жужжание инструментов, медицинское оборудование и специфические запахи способны усиливать напряжение.

Стыд и смущение. Некоторые люди боятся признаться, как давно не были на профессиональной чистке или что не всегда пользуются зубной нитью.

Страх услышать плохие новости. Тревога может возникать из-за подозрения, что с зубами что-то не так, или из-за опасения обнаружить новую проблему.

Ощущение потери контроля. Не всем комфортно лежать с открытым ртом, не видеть действий врача и не иметь возможности свободно говорить.

Как перестать бояться стоматолога

Хорошая новость в том, что не обязательно просто терпеть дискомфорт. Есть несколько способов сделать визит к стоматологу более спокойным ещё до того, как вы сядете в кресло.

Найдите стоматолога, которому доверяете. Комфорт начинается с человека, к которому вы приходите на прием. Попросите рекомендации у друзей или близких, почитайте отзывы и не бойтесь сменить врача, если не чувствуете доверия.

Расслабьтесь перед приемом. Если мысли о предстоящем визите не дают покоя, попробуйте простые техники релаксации. Несколько минут глубокого дыхания, короткая прогулка или спокойная музыка помогут снизить напряжение.

Честно расскажите о своем страхе. Не нужно притворяться, что вы абсолютно спокойны. Предупредите стоматолога и ассистента, что нервничаете. Так они смогут учесть это во время приема, объяснять свои действия и делать паузы, когда это необходимо.

Договоритесь о стоп-сигнале. Один из самых простых способов вернуть себе чувство контроля — заранее договориться с врачом о знаке, который будет означать, что вам нужен перерыв, например, достаточно поднять руку.

Узнайте о возможностях седации. Если страх очень сильный или предстоит сложная процедура, спросите стоматолога о медикаментозных способах снижения тревоги. В некоторых случаях врач может предложить седацию — метод, который помогает расслабиться во время лечения.

Возьмите с собой кого-нибудь из близких. Поддержка человека, которому вы доверяете, может сделать визит значительно спокойнее. Он может подождать вас в холле или, если правила клиники позволяют, побыть рядом во время приема.

Включите любимую музыку . Наушники с приятным плейлистом помогут отвлечься от звуков стоматологического оборудования. Выбирайте то, что вас успокаивает или, наоборот, придает уверенности.

Записывайтесь на утро. Если график позволяет, выбирайте утреннее время. Так вам не придётся целый день ждать приёма, прокручивая в голове возможные сценарии.

Поощряйте себя после приёма. Сделайте поход к стоматологу поводом для небольшого удовольствия. Прогуляйтесь по парку, выпейте любимый напиток или запланируйте то, на что давно не хватало времени.

Если страх не проходит

Иногда даже все эти советы не помогают избавиться от тревоги, и это нормально: у страха могут быть более глубокие причины, с которыми сложно справиться самостоятельно. В таком случае стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью. Он поможет разобраться, откуда возникает тревога, и подобрать индивидуальные решения, которые облегчат посещение стоматолога.

В то же время важно помнить, что вы не единственный человек, который нервничает перед стоматологическим креслом. Врачи регулярно работают с пациентами, испытывающими подобные переживания, поэтому не стоит стесняться говорить о своём состоянии.

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