Кризис среднего возраста по-миллениальcки: почему после 40 лет хочется бросить всё и начать с чистого листа

Кризис среднего возраста по-миллениальному / © Credits

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Когда-то кризис среднего возраста был почти готовым сценарием из голливудского фильма: мужчина покупает мотоцикл, заводит молодую любовницу и пытается повернуть время вспять. Однако миллениалы, которые взрослели вместе с интернетом, переживали экономические потрясения и наблюдали за климатическими изменениями, переписывают этот сюжет. Их кризис — не столько о желании снова стать молодыми, сколько об усталости от жизни по чужим правилам, об этом рассказало издание Psychology Today.

Без кабриолета, зато с желанием всё изменить

Миллениалы взрослеют и официально вступают в период, который предыдущие поколения называли кризисом среднего возраста. Правда, теперь вместо дорогих автомобилей и демонстративного бунта могут быть краткосрочная аренда авто, переосмысление моногамии и фантазии о жизни в другом месте.

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Дело не только в новых трендах — у миллениалов другие стартовые условия: экономическая нестабильность, дорогое жилье, постоянное присутствие в цифровом пространстве и тревога за будущее. Они стремятся по-новому взглянуть на работу, семью и личную свободу, а традиционная формула успеха — стабильная карьера, собственный дом, брак и дети — далеко не для всех остаётся универсальной мечтой.

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В массовой культуре кризис среднего возраста десятилетиями изображался как попытка сбежать от повседневности. Вспомним хотя бы героев сериалов и фильмов, которые вдруг осознают, что привычная жизнь больше не приносит радости. Сегодня эта история звучит иначе: человек может иметь работу, жилье, близких и в целом неплохие условия, но при этом всё равно чувствовать, что ему чего-то не хватает.

Откуда берется желание сбежать

На первый взгляд, сорокалетие — прекрасная возможность подвести итоги и с воодушевлением заглянуть в будущее. Кажется, если в жизни есть стабильность, работа, близкие люди и чувство безопасности, то причин для недовольства нет. Однако иногда именно в этот момент, когда всё вроде бы складывается хорошо, внутри начинает зреть желание что-то изменить.

Кризис может наступить не тогда, когда жизнь рушится, а тогда, когда она становится слишком предсказуемой. Привычный ритм больше не радует, достижения не приносят удовольствия, а мысль о том, чтобы и дальше жить по тому же сценарию, вызывает неожиданное сопротивление. Хочется сменить работу, окружение, город или просто понять, чего на самом деле не хватает.

Знакомое ощущение, когда снаружи всё хорошо, но внутри всё чаще возникает вопрос: «Неужели именно так будут проходить следующие годы?». Это не обязательно свидетельство неблагодарности или неумения ценить то, что у вас есть. Возможно, цели, которые когда-то вдохновляли, уже не соответствуют нынешним потребностям, а новые желания еще только формируются. Иногда кризис среднего возраста — это не стремление разрушить всё до основания, а попытка понять, какая жизнь действительно будет приносить удовольствие.

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После 40 лет начинается второй акт

Психология уже давно интересуется тем, как человек меняется на протяжении жизни. В молодости мы часто сосредоточены на внешних ориентирах, таких как достижение успеха, оправдание ожиданий, получение одобрения, доказательство своей ценности. В более зрелом возрасте может появиться потребность разобраться в собственном опыте и отделить настоящие желания от навязанных сценариев.

Иногда изменения начинаются с гораздо более мелких шагов, а именно: возвращения к забытому увлечению, откровенного разговора с партнером, пересмотра рабочей нагрузки или разрешения себе попробовать что-то новое, не требуя от себя немедленного успеха.

Важно также то, что кризис среднего возраста — это не универсальный диагноз и не обязательный этап взросления. Если чувство пустоты, тревога или подавленность не проходят и мешают повседневной жизни, стоит обратиться за профессиональной помощью. Не каждый внутренний кризис можно разрешить сменой работы или переездом, а иногда за желанием все разрушить скрывается истощение, с которым не стоит оставаться наедине.

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