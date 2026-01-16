- Дата публикации
-
- Категория
- Она
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Кто обычно работает из дома — неожиданные тенденции 2026 года
Работа из дома перестала быть лишь трендом пандемии, теперь это реальность для миллионов людей. Кто-то совмещает офисные встречи с домашней кухней, а кто-то полностью отказался от офисного пространства.
Издание The Washington Post рассказало, кто именно чаще всего работает дистанционно, и какие профессии позволяют это делать, кое-что может вас удивить.
Чаще всего дома работают старшие работники и люди с инвалидностью, если могут работать. Интересно, что гибридная работа (частично дома, частично в офисе) становится менее популярной с возрастом, а полностью удаленная работа наоборот — чаще среди людей пенсионного возраста. Многие из них продолжают работать на частичной занятости, консультируют коллег или ведут собственный бизнес.
Кто чаще всего работает удаленно
Возраст и образование
Наибольший процент полностью удаленных работников наблюдается среди лиц 65+, особенно тех, кто имеет высшее или дополнительное образование.
Молодые работники, в свои 20-30 лет, чаще выбирают гибридные модели, особенно в сфере IT и обслуживания клиентов.
Профессии
Самые отдаленные рабочие места принадлежат:
IT и компьютерные специальности: разработчики ПО, системные аналитики, администраторы баз данных.
Медиа и творческие профессии: писатели, редакторы, технические авторы.
Финансы и бизнес: аналитики, страховые андеррайтеры, менеджеры среднего и высокого звена.
А вот те профессии, где работа дома почти невозможна, — это производство, строительство, транспорт, охрана и сфера услуг.
Старшие сотрудники и дистанционная работа
Пенсионеры, которые работают частично, часто имеют собственный бизнес или консультируют в сфере бывшей профессии. Самые популярные удаленные должности для них:
Медицинская транскрипция
Страховые андеррайтеры
Дорожные агенты
Менеджеры и консультанты
Интересно, что среди работников 60+ лет, 73% корректоров текстов работают полностью удаленно, а среди писателей этот показатель достигает 60%.
Работа для людей с ограниченными возможностями
Удаленная работа открывает новые возможности для людей с инвалидностью. Самые популярные профессии:
Бухгалтерия и учет
Клиентская поддержка
Продажа недвижимости
Личные ассистенты
Это означает, что современные технологии и гибкие условия работы действительно помогают создавать инклюзивный рынок труда.
Данные показывают, что дистанционная работа сегодня — это не только тренд, а серьезный инструмент для планирования карьеры. Больше всего она выгодна старшим работникам, людям с инвалидностью и тем, кто имеет высокую квалификацию. Однако даже без диплома или технического образования возможность работать удаленно существует в бухгалтерии, клиентской поддержке или управлении собственным бизнесом.
Для украинских читателей это сигнал, что гибкие условия работы уже не редкость, а стратегическое преимущество. Изучайте современные профессии, развивайте цифровые навыки и используйте возможности для работы дома и в 60+, и в 25 лет.