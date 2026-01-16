ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Кто обычно работает из дома — неожиданные тенденции 2026 года

Работа из дома перестала быть лишь трендом пандемии, теперь это реальность для миллионов людей. Кто-то совмещает офисные встречи с домашней кухней, а кто-то полностью отказался от офисного пространства.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кто обычно работает из дома

Кто обычно работает из дома / © Credits

Издание The Washington Post рассказало, кто именно чаще всего работает дистанционно, и какие профессии позволяют это делать, кое-что может вас удивить.

Чаще всего дома работают старшие работники и люди с инвалидностью, если могут работать. Интересно, что гибридная работа (частично дома, частично в офисе) становится менее популярной с возрастом, а полностью удаленная работа наоборот — чаще среди людей пенсионного возраста. Многие из них продолжают работать на частичной занятости, консультируют коллег или ведут собственный бизнес.

Кто чаще всего работает удаленно

Возраст и образование

  • Наибольший процент полностью удаленных работников наблюдается среди лиц 65+, особенно тех, кто имеет высшее или дополнительное образование.

  • Молодые работники, в свои 20-30 лет, чаще выбирают гибридные модели, особенно в сфере IT и обслуживания клиентов.

Профессии

Самые отдаленные рабочие места принадлежат:

  • IT и компьютерные специальности: разработчики ПО, системные аналитики, администраторы баз данных.

  • Медиа и творческие профессии: писатели, редакторы, технические авторы.

  • Финансы и бизнес: аналитики, страховые андеррайтеры, менеджеры среднего и высокого звена.

А вот те профессии, где работа дома почти невозможна, — это производство, строительство, транспорт, охрана и сфера услуг.

Старшие сотрудники и дистанционная работа

Пенсионеры, которые работают частично, часто имеют собственный бизнес или консультируют в сфере бывшей профессии. Самые популярные удаленные должности для них:

  • Медицинская транскрипция

  • Страховые андеррайтеры

  • Дорожные агенты

  • Менеджеры и консультанты

Интересно, что среди работников 60+ лет, 73% корректоров текстов работают полностью удаленно, а среди писателей этот показатель достигает 60%.

Работа для людей с ограниченными возможностями

Удаленная работа открывает новые возможности для людей с инвалидностью. Самые популярные профессии:

  • Бухгалтерия и учет

  • Клиентская поддержка

  • Продажа недвижимости

  • Личные ассистенты

Это означает, что современные технологии и гибкие условия работы действительно помогают создавать инклюзивный рынок труда.

Данные показывают, что дистанционная работа сегодня — это не только тренд, а серьезный инструмент для планирования карьеры. Больше всего она выгодна старшим работникам, людям с инвалидностью и тем, кто имеет высокую квалификацию. Однако даже без диплома или технического образования возможность работать удаленно существует в бухгалтерии, клиентской поддержке или управлении собственным бизнесом.

Для украинских читателей это сигнал, что гибкие условия работы уже не редкость, а стратегическое преимущество. Изучайте современные профессии, развивайте цифровые навыки и используйте возможности для работы дома и в 60+, и в 25 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie