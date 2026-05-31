Летняя депрессия: почему самое солнечное время года может истощать больше, чем зима

Летняя депрессия / © Credits

Реклама

Когда мы слышим о сезонной депрессии, чаще всего представляем пасмурные зимние месяцы, короткий световой день и недостаток солнца. Однако издание Cleveland Clinic рассказало, что сезонное аффективное расстройство может развиваться не только зимой.

Как объясняет клинический психолог Адам Борланд, летняя депрессия случается реже зимней, но она вполне реальна и может существенно влиять на качество жизни. Человек чувствует себя как бы не в ритме с окружающим миром, ведь вокруг все наслаждаются летом, а внутри нарастает усталость, подавленность или раздражение.

Именно этот контраст между внешней атмосферой радости и внутренними переживаниями часто делает состояние особенно мучительным и одиноким.

Реклама

Причины возникновения летней депрессии

Ученые до сих пор изучают механизмы развития сезонного аффективного расстройства, но уже сейчас понятно, что причина редко бывает одна. Чаще всего речь идет о сочетании физиологических и внешних факторов.

Жара и высокая влажность могут серьезно влиять на самочувствие. Высокие температуры истощают организм, снижают уровень энергии и могут провоцировать усталость, апатию и ухудшение настроения.

Нарушение режима сна. Длинные световые дни часто заставляют нас позже ложиться спать. В результате привычный ритм сбивается, а недостаток качественного отдыха влияет на эмоциональное состояние, концентрацию и работоспособность.

Изменения привычного графика . Летние каникулы детей, отпуска, путешествия или наоборот необходимость совмещать работу с семейными обязанностями могут создавать дополнительный стресс и повышать уровень тревожности.

Социальное давление и синдром FOMO (с англ. «fear of missing out» или синдром упущенных возможностей — это страх что-то пропустить). Лето часто сопровождается молчаливым ожиданием, что мы должны быть счастливыми, активными и постоянно где-то отдыхать. Когда вы просматриваете идеальные кадры в соцсетях, то можете начать чувствовать, что «живете недостаточно ярко», а это только усиливает тревогу и недовольство собой.

Недовольство собственным телом . Сезон открытой одежды для многих становится источником дискомфорта. Шорты, купальники или майки могут усиливать неуверенность в себе, из-за чего человек начинает избегать социальных мероприятий.

Сезонная аллергия. Еще один неочевидный фактор — пыльца растений. Во время аллергических реакций в организме усиливаются воспалительные процессы, которые могут влиять на развитие депрессивных симптомов.

Как распознать летнюю депрессию

Обычно симптомы появляются в конце весны или в начале лета и постепенно исчезают с наступлением осени.

Интересно, что некоторые проявления летнего сезонного расстройства могут быть противоположными зимнему. Например, если зимой люди часто переедают, то летом может наоборот исчезать аппетит. Среди самых распространенных симптомов:

тревожность

раздражительность и вспышки раздражения

трудности с засыпанием

беспокойство и внутреннее напряжение

головная боль или мигрени

постоянная усталость

недостаток мотивации

желание изолироваться от других людей

снижение интереса к привычным занятиям

Иногда это могут быть временные проявления так называемой «летней грусти», но если подобное состояние повторяется каждый год, стоит обратить на него внимание.

Реклама

Что помогает справиться с летним эмоциональным спадом

Даже небольшие изменения в повседневных привычках могут существенно улучшить самочувствие.

Придерживайтесь режима. Стабильный график сна и пробуждения помогает поддерживать эмоциональное равновесие даже тогда, когда вокруг все меняется.

Ведите дневник настроения . Когда вы записываете свои эмоции, уровень энергии и события дня, легче заметить закономерности и понять, что именно влияет на самочувствие.

Избегайте перегрева. В жаркие дни важно проводить больше времени в прохладных помещениях, пользоваться кондиционером и планировать активности на утренние или вечерние часы.

Уменьшите давление ожиданий . Лето не должно быть идеальным. Необязательно посещать все вечеринки, ездить в отпуска или ежедневно создавать яркие воспоминания. Собственный комфорт и спокойствие важнее чужих стандартов.

Ограничьте соцсети. Бесконечная лента чужих успехов и путешествий нередко усиливает чувство неудовлетворенности. Иногда несколько дней цифровой паузы могут заметно улучшить настроение.

Важно помнить, что депрессия — это не просто плохое настроение. Если эмоциональное состояние начинает влиять на работу, учебу, отношения или повседневные дела, стоит обратиться к врачу или специалисту по психическому здоровью.

Психотерапия, медикаментозная поддержка или комплексный подход могут значительно облегчить состояние и помочь вернуть ощущение контроля над жизнью.

Несмотря на свою репутацию самого счастливого времени года, лето не для всех является временем беззаботности. И если солнечные дни приносят не радость, а усталость, раздражительность или тревогу, важно не игнорировать эти сигналы. Забота о психическом здоровье не имеет сезона, а своевременная поддержка помогает чувствовать себя собой, независимо от того, что показывает календарь.

Реклама

Новости партнеров