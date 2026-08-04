Лето раздражает, и это нормально: почему не всем по душе "идеальный" сезон отдыха

Лето раздражает, и это нормально / © Associated Press

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Для многих лето — сезон свободы и легкости, однако есть и те, кто воспринимает его скорее как испытание. Когда температура поднимается, исчезает привычный ритм жизни, а календарь заполняется изменениями из-за отпусков, каникул и нарушения повседневной рутины, уровень стресса может расти, об этом сообщило издание The New York Times.

Некоторые люди просто лучше чувствуют себя в прохладе. Они знают, что зимой можно надеть ещё один слой одежды, согреться одеялом или чашкой горячего напитка, тогда как в жару возможности ограничены. Иногда кажется, что общество позволяет открыто жаловаться на холод, но гораздо сложнее сказать: «Я не люблю лето».

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Людям часто сложно говорить о том, что они не любят лето, ведь существует сильное социальное ожидание, что именно это время года должно приносить радость. Это особенно заметно в тех местах, где тёплая погода считается редкой роскошью. Там люди могут испытывать давление, будто они обязаны наслаждаться каждым солнечным днём.

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Избавьтесь от чувства вины

Стоит перестать заставлять себя соответствовать чужому представлению о том, каким должен быть идеальный сезон. Если друзья планируют пляжи, пикники и активный отдых на свежем воздухе, это не значит, что вы должны делать то же самое. Можно пожелать им прекрасно провести время и встретиться позже, например, вечером за ужином, когда жара спадет.

Лето не должно быть марафоном непрерывной радости — это просто ещё одно время года, которое каждый вправе прожить по-своему.

Как создать уют даже в жару

Датское понятие «Hygge» обычно ассоциируется с зимой: теплые одеяла, свечи, домашний уют и чувство безопасности. Однако эту идею можно адаптировать и к лету. Если зимой мы создаем уют, чтобы компенсировать холод, то летом стоит искать способы уравновесить жару.Это могут быть прохладный душ, легкая одежда из натуральных тканей, свежий воздух или небольшие ежедневные ритуалы, которые помогают телу расслабиться.

Также можно использовать простую дыхательную технику из йоги, когда жара начинает раздражать. Нужно свернуть язык, словно в форме маленькой «трубочки», медленно вдохнуть через него, а выдохнуть через нос. Такой трютик создает ощущение более прохладного воздуха и помогает успокоиться.

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Уют — это не только температура

«Hygge» также означает приятную компанию и уютную атмосферу. Если дневная жара делает прогулки невыносимыми, можно изменить формат летнего отдыха. Вместо пикника под палящим солнцем выбрать вечернее купание. Вместо долгой прогулки в жару отдать предпочтение походу в кинотеатр, музей или уютное кафе с кондиционером вместе с друзьями.

Лето не обязательно должно проходить по сценарию с открытыми террасами и солнечными пляжами. Иногда лучший способ насладиться этим временем года — найти прохладные альтернативы.

Одна из главных причин летнего стресса — потеря привычного ритма. Каникулы, путешествия, возвращение детей домой, изменения в рабочем графике или спонтанные планы могут быть приятными, но в то же время вызывать ощущение хаоса. Поэтому стоит сохранить хотя бы несколько небольших ежедневных ритуалов, которые помогают мозгу ощущать стабильность.

Это может быть утренний кофе в любимом кресле, короткая прогулка днём или какое-нибудь другое простое занятие, которое остаётся неизменным, независимо от того, насколько меняется ваш график. Самые полезные для физического и эмоционального состояния привычки стоит оставлять в приоритете. Например, вставать пораньше, чтобы заняться бегом до того, как жара станет слишком сильной.

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Практика благодарности

Нелюбовь к лету часто усиливается из-за сравнений с другими. Когда кажется, что все вокруг наслаждаются отпуском, солнцем и приключениями, легко подумать, что с вами что-то не так. Но помните: не нужно чувствовать вину за то, что ваши эмоции отличаются от общепринятых.

Благодарность может помочь переключить внимание, это не означает, что нужно заставлять себя быть счастливым, когда вам некомфортно. Скорее речь идет о способности замечать хорошее даже в неидеальных обстоятельствах, например, в конце дня записывайте три приятных момента или сознательно вспоминайте то, что принесло радость.

Даже те, кто не любит жару, могут найти в лете свои особенные моменты. Иногда это неожиданный ужин в ресторане, куда обычно трудно попасть. Даже если дорога туда пролегает через раскалённый город, а в транспорте царит настоящая сауна, конечный результат может оказаться достойным приложенных усилий. Лето не обязательно должно быть идеальным, чтобы оставить приятные воспоминания.

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