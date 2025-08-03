Почему злость на ребенка, на самом деле может быть реакцией на вашу эмоциональную травму / © Credits

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Взрыв гнева, крик, слезы и мгновенное раскаяние и мысли «Почему я не могу быть спокойной? Что со мной не так?». Эти вопросы знакомы тысячам женщин. Но действительно ли дело в «маминых срывах», возможно, гнев — это лишь симптом, а корень проблемы гораздо глубже.

Издание Psychology Today предложило посмотреть на это иначе, возможно, ваша злость — это не свидетельство плохого характера или неудачи в родительстве, а реакция на непроработанную психологическую травму. И именно ее стоит начать исцелять, чтобы изменить свою жизнь и воспитывать ребенка с любовью, а не через боль.

Гнев, который хранился годами

Вы могли никогда не считать себя агрессивной. В детстве были «хорошей девочкой» и почти не злились, поэтому научились приглушать эмоции. Когда гнев все же приходил, вы можете его игнорировать, стесняться или сдерживать его. Но эмоции, которые вы не прожили, не исчезают. Они накапливаются. И в один момент вспыхивают, например, когда ребенок отказывается обуваться, когда не слушается вас, когда вы истощены и раздражены.

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После взрыва приходит вина: «Я же не хотела кричать. Почему я такая?» Но правда в том, что часто мы не учились управлять эмоциями. И не виноваты в этом. Но можем научиться сейчас.

Гнев — не недостаток, а сигнал

Гнев — это защищающая эмоция, которая сигнализирует: «Здесь что-то не так», «Меня не слышат», «Нарушены мои границы». Но если в детстве гнев наказывался, высмеивался или игнорировался, во взрослом возрасте мы учимся приглушать его или направлять в безопасное русло.

Часто эмоциональная реакция в ответ на детские шалости — это не о самом ребенке, а о нераспознанной боли в нас самих.

Типичные реакции на эмоции у мам с травматическим опытом

Подавление и высвобождение. Гнев кажется неприемлемым, поэтому его прячут, пока он не «взрывается» на тех, кто не может защититься. Часто — на ребенке. Контроль на грани срыва. Вы стараетесь сдерживаться, быть терпеливой. Но как только наступает «последняя капля», контроль теряется и происходит эмоциональный взрыв. Угождение до истощения. Вы стараетесь быть хорошей для всех, боитесь конфликта. Но когда ресурс исчерпывается, появляется злость — неожиданная, сильная, разрушительная.

Травматический опыт в детстве напрямую влияет на то, как мы справляемся с родительскими вызовами. В частности:

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Женщины с детскими травмами имеют более высокий уровень стресса в материнстве и трудности с эмоциональной регуляцией.

Неразрешенная травма держит нервную систему в состоянии постоянной настороженности. Это мешает спокойно реагировать в сложных ситуациях.

Мамы с негативным детским опытом чаще имеют проблемы с контролем импульсов.

«Привязанность» — вызов для мамы с травмой

Нам говорят быть источником безопасности для ребенка. Но как это сделать, если собственное детство не было безопасным? Если никогда не видели примера здоровой эмоциональной поддержки?

Мы стараемся быть лучше своих родителей. Не кричать, не игнорировать, не наказывать. Но мы не знаем, как иначе. Это порождает внутренний конфликт, истощение, сомнения в себе.

Советы

Переосмыслить гнев. Он — не враг, а сигнал. Относитесь к нему с интересом: «Что именно меня сейчас зацепило?»

Назовите эмоцию. Говорите вслух: «Я злюсь», «Мне сейчас трудно». Это снижает напряжение.

Прерывайте эмоциональный всплеск. Выходите из комнаты. Дышите. Встряхивайте тело. Произнесите: «Мне нужно 30 секунд».

Проанализируйте свой тип реакции. Вы «подавитель» эмоций? Перфекционистка? Миротворец? Осознание — первый шаг к изменениям.

Освойте техники сорегуляции. Дыхание «квадратом» (4-4-4-4), объятия, заземление, все это помогает успокоить себя и передать спокойствие ребенку.

Ищите поддержку: психотерапия, женские сообщества, книги на тему родительства после травмы, все это может стать ресурсом.

Если вас не учили здоровому взаимодействию с эмоциями — это не ваша вина. Но у вас есть шанс разрушить старый шаблон. Когда вы развязываете свои внутренние узлы, вы не только облегчаете собственную жизнь, но и даете ребенку возможность вырасти в эмоционально здоровой среде.

Ваш гнев — не приговор. Это приглашение к исцелению. И, возможно, самую важную трансформацию вы проживаете именно сейчас, через материнство. Потому что любовь к ребенку часто становится той силой, которая впервые в жизни учит нас любить себя.

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Помните, вы имеете право быть уставшей, раздраженной и разбитой. Но вы также имеете силу менять собственные реакции. Шаг за шагом и с любовью к себе.