Материнство всегда ассоциировалось с безграничным самопожертвованием, тишиной и скрытыми эмоциями. Но последние годы показали, что женщины больше не готовы молчать. Социальные медиа, движения вроде «MeToo» и пандемия COVID подтолкнули мам к открытому выражению чувств, накопленных годами. И что интересно, это не об отказе от материнства, а об отказе от его идеализированной и ограниченной версии, об этом рассказало издание PureWow.

Почему материнский гнев стал заметнее

По словам клинической психологини Бетани Кук, гнев матерей накапливается из-за:

Молчание и ожидание постоянного самопожертвования. Женщины часто чувствуют, что их потребности второстепенны, а собственные эмоции нужно скрывать.

Пандемия как катализатор. Ограничения, домашние обязанности и постоянное пребывание всех членов семьи дома создали условия, когда молчать и не выражать эмоции стало просто невозможно.

Социальные медиа. Платформы как TikTok дали мамам возможность видеть, что они не одиноки в истощении и неравномерном распределении обязанностей.

Материнский гнев — не об отказе от материнства, это об отказе от ограниченной, идеализированной версии, когда женщину учат, что быть хорошей мамой означает жертвовать собой.

Как использовать материнский гнев

Признайте гнев как сигнал. Это не поражение, а данные о том, что что-то не работает. Определите источник. Гнев часто прикрывает более глубокие эмоции, например, печаль, разочарование, страх или фрустрацию. Ищите поддержку. Общение с единомышленниками помогает успокоить нервную систему и перейти из режима выживания в режим действий. Устанавливайте границы и цели. Пишите, что можно изменить сейчас, что постепенно, а что в долгосрочной перспективе. Превращайте эмоции в действия. Вместо эмоционального взрыва используйте энергию для организационных изменений, перераспределения обязанностей или переговоров в семье.

Облегчение от материнского гнева приходит не только через саморегуляцию, а через изменение условий, которые делают гнев необходимым.

В 2026-м пришло время превратить материнские негативные эмоции в конструктивную силу. Это не просто эмоциональная революция, а новый уровень осознанного материнства, где гнев становится ресурсом для изменений, а не причиной вины.