Материться полезно для здоровья и психики

Всем знакомо ощущение, когда больно или стрессово, и хочется просто выкрикнуть какой-то мат. Казалось бы, это детский протест или проявление агрессии, но на самом деле, наука на вашей стороне, об этом рассказало издание Real Simple. От физической силы до уменьшения боли — ругань способна дать телу и уму то, что иногда не может сделать ни один спортивный напиток или медитация.

Может сделать вас физически сильнее

Исследования Американской психологической ассоциации показывают, что ругань помогает раскрыть скрытую силу организма. Когда мы держим себя в рамках, даже бессознательно, то часто не используем весь потенциал мышц. Короткий, эмоционально заряженный выкрик помогает сосредоточиться, почувствовать уверенность и выжать максимум из себя.

Это особенно полезно во время физических задач, например, перетаскивания мебели, спортивных тренировок или реабилитационных упражнений. Кроме того, ругань помогает проявить смелость и решительность в сложных или стрессовых ситуациях.

Ругань снижает стресс

Не секрет, что стресс вредит здоровью, повышает давление и провоцирует тревожность. Психиатры и психологи отмечают, что ругань дает выход эмоциям. Она позволяет выпустить напряжение вместо того, чтобы накапливать его внутри.

Как объясняет доктор Майя Рейнольдс, ругань экстернализирует интенсивные эмоции, такие как злость, боль или разочарование, и помогает нервной системе расслабиться. Собственно, после короткого выкрика мышцы расслабляются, сердцебиение стабилизируется, а ощущение внутреннего напряжения уменьшается.

Уменьшение боли

Одно из самых интересных открытий говорит о том, что ругань повышает болевой порог. В исследовании 2009 года люди, которые ругались во время болезненных стимулов, могли выдерживать боль дольше и меньше её ощущали.

Механизм прост: ругань запускает реакцию «бей или убегай», которая временно уменьшает связь между страхом боли и ее восприятием. Таким образом, эмоциональный выход становится одновременно и физической защитой.

Улучшает спортивные результаты

Возможность ругательства уменьшать боль и помогает не останавливаться во время тренировок. Короткий эмоциональный возглас может даже способствовать выделению эндорфинов — природных «гормонов счастья», которые придают сил и мотивации. Однако важно помнить, что перегибать палку не стоит. Контекст, частота и социальное окружение имеют значение, ведь ругательство работает, когда его использование уместно и умеренно.

Ругань — это не только нарушение правил этикета. Научные исследования доказывают, что она может делать нас сильнее, помогает справиться со стрессом, уменьшает боль и даже улучшает спортивные результаты. Главное — умеренность и уместность. В следующий раз, когда что-то пойдет не так, не стесняйтесь выкрикнуть бранное слово. Впоследствии, ваше тело и мозг вас поблагодарят.