Мизогиния: как ее распознать и не поддаться на провокации / © www.credits

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О том, что такое мизогиния, как ее распознавать и реагировать, подробно рассказало издание Psychology Today. Термин «мизогиния» происходит от греческих слов «misein» («ненавидеть») и «gynē» («женщина») и буквально означает ненависть к женщинам. Но в реальной жизни она редко выглядит как откровенная агрессия. Гораздо чаще это тонкие, почти незаметные предубеждения, закрепленные в повседневной речи и поведении. Особенно коварна разговорная (или имплицитная) мизогиния, которая проявляется даже тогда, когда ее носители не имеют цели кого-то унизить.

Такие высказывания могут казаться невинными, но они формируют атмосферу, в которой:

ставится под вопрос компетентность женщин;

обесцениваются их достижения;

усиливаются гендерные стереотипы;

создается чувство неполноценности и недостаточной экспертности.

Как распознать разговорную мизогинию

Предположение о меньшей компетентности

Обращение к взрослым женщинам как к детям: «девочка», «маленькая», «солнышко», «зайка», «милая».

Формулировка, обесценивающая лидерские качества: женщину называют «командиршей» или «большой леди-босс», тогда как мужчин — «решительными» или «харизматическими».

Оценка эмоциональности: женщина — «истерическая», мужчина в той же ситуации — «страстный» или «эмоционально вовлеченный».

Сомнения в сказанном

Женщин чаще перебивают, подвергают сомнению их слова:

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«Ты уверена?»

«Я думаю, она имела в виду…»

«Давай я объясню, что она хотела сказать…»

Эти фразы будто намекают: женщина не способна четко выразить мнение, а значит, ее нужно «поправить» или «перевести».

Приписывание к стереотипным ролям

Ожидание, что женщина всегда должна быть:

кроткой и компромиссной;

готовой к помощи и обслуживанию;

менее требовательной;

скромной и незаметной.

Такие установки часто автоматически воспроизводятся в повседневном общении.

В чем опасность

Подрывает авторитет женщин: коллеги, руководители, даже друзья могут подсознательно недооценивать их идеи и решения.

Закрепляет гендерные стереотипы: женщины должны дольше и больше доказывать свою компетентность.

Формирует психологическое давление: возникает эмоциональная усталость, тревожность, утрата уверенности в себе.

Как реагировать на разговорную мизогинию

Большинство таких ситуаций возникают не из злого умысла, а из-за привычек или культурных стереотипов. Поэтому есть две главные стратегии реакции: call-out и call-in.

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Call-out — открытое публичное замечание

Используется тогда, когда:

ситуация требует немедленной реакции;

присутствует большая аудитория;

другие методы уже бездействуют.

Пример:

На рабочем совещании коллега перебивает другую женщину. Вы можете сказать: «Прошу не перебивать, дослушаем мнение Елены».

В серьезных случаях call-out помогает не только защитить человека, но и продемонстрировать другим пределы приемлемого поведения.

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Call-in — частный, мягкий разговор

Подходит для ситуаций:

когда есть шанс, что человек изменит поведение после осознания;

когда важно не создавать конфликт в коллективе или семье.

Пример:

После встречи вы можете сказать коллеге: «Обратил внимание, что ты несколько раз прервал Елену. Возможно, ты этого не заметил, но это было невежливо и могло ее оскорбить».

Call-in — это приглашение к саморефлексии, а не обвинение.

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Как противодействовать разговорной мизогинии в своей жизни

Научитесь распознавать ее проявления.

Поддерживайте других женщин в сложных ситуациях.

Не бойтесь защищать свои границы вежливо, но жестко.

Если позволяет ситуация — используйте юмор как способ снять напряжение.

Помните: молчание — это тоже сигнал, иногда молчание воспринимается как согласие.

Разговорная мизогиния — коварна именно из-за своей обыденности. Но, узнавая ее проявления и реагируя правильно, мы можем постепенно изменять культуру общения вокруг себя. Ведь уважение и равенство начинаются с мелочей — с каждого разговора, где нас слушают, а не обесценивают.