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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
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Время на прочтение
3 мин

Мизогиния: как ее распознать и не поддаться на провокации

В современном мире женщины все чаще достигают карьерных высот, активно участвуют в общественной жизни и принимают важные решения. К сожалению, даже в демократических и образованных средах они нередко сталкиваются с тем, что называется мизогинией — тонкими, часто бессознательными проявлениями пренебрежения или предвзятости к женщинам в повседневном общении.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Мизогиния: как ее распознать и не поддаться на провокации

Мизогиния: как ее распознать и не поддаться на провокации / © www.credits

О том, что такое мизогиния, как ее распознавать и реагировать, подробно рассказало издание Psychology Today. Термин «мизогиния» происходит от греческих слов «misein» («ненавидеть») и «gynē» («женщина») и буквально означает ненависть к женщинам. Но в реальной жизни она редко выглядит как откровенная агрессия. Гораздо чаще это тонкие, почти незаметные предубеждения, закрепленные в повседневной речи и поведении. Особенно коварна разговорная (или имплицитная) мизогиния, которая проявляется даже тогда, когда ее носители не имеют цели кого-то унизить.

Такие высказывания могут казаться невинными, но они формируют атмосферу, в которой:

  • ставится под вопрос компетентность женщин;

  • обесцениваются их достижения;

  • усиливаются гендерные стереотипы;

  • создается чувство неполноценности и недостаточной экспертности.

Как распознать разговорную мизогинию

Предположение о меньшей компетентности

  • Обращение к взрослым женщинам как к детям: «девочка», «маленькая», «солнышко», «зайка», «милая».

  • Формулировка, обесценивающая лидерские качества: женщину называют «командиршей» или «большой леди-босс», тогда как мужчин — «решительными» или «харизматическими».

  • Оценка эмоциональности: женщина — «истерическая», мужчина в той же ситуации — «страстный» или «эмоционально вовлеченный».

Сомнения в сказанном

Женщин чаще перебивают, подвергают сомнению их слова:

  • «Ты уверена?»

  • «Я думаю, она имела в виду…»

  • «Давай я объясню, что она хотела сказать…»

Эти фразы будто намекают: женщина не способна четко выразить мнение, а значит, ее нужно «поправить» или «перевести».

Приписывание к стереотипным ролям

Ожидание, что женщина всегда должна быть:

  • кроткой и компромиссной;

  • готовой к помощи и обслуживанию;

  • менее требовательной;

  • скромной и незаметной.

Такие установки часто автоматически воспроизводятся в повседневном общении.

В чем опасность

  • Подрывает авторитет женщин: коллеги, руководители, даже друзья могут подсознательно недооценивать их идеи и решения.

  • Закрепляет гендерные стереотипы: женщины должны дольше и больше доказывать свою компетентность.

  • Формирует психологическое давление: возникает эмоциональная усталость, тревожность, утрата уверенности в себе.

Как реагировать на разговорную мизогинию

Большинство таких ситуаций возникают не из злого умысла, а из-за привычек или культурных стереотипов. Поэтому есть две главные стратегии реакции: call-out и call-in.

Call-out — открытое публичное замечание

Используется тогда, когда:

  • ситуация требует немедленной реакции;

  • присутствует большая аудитория;

  • другие методы уже бездействуют.

Пример:

На рабочем совещании коллега перебивает другую женщину. Вы можете сказать: «Прошу не перебивать, дослушаем мнение Елены».

В серьезных случаях call-out помогает не только защитить человека, но и продемонстрировать другим пределы приемлемого поведения.

Call-in — частный, мягкий разговор

Подходит для ситуаций:

  • когда есть шанс, что человек изменит поведение после осознания;

  • когда важно не создавать конфликт в коллективе или семье.

Пример:

После встречи вы можете сказать коллеге: «Обратил внимание, что ты несколько раз прервал Елену. Возможно, ты этого не заметил, но это было невежливо и могло ее оскорбить».

Call-in — это приглашение к саморефлексии, а не обвинение.

Как противодействовать разговорной мизогинии в своей жизни

  • Научитесь распознавать ее проявления.

  • Поддерживайте других женщин в сложных ситуациях.

  • Не бойтесь защищать свои границы вежливо, но жестко.

  • Если позволяет ситуация — используйте юмор как способ снять напряжение.

  • Помните: молчание — это тоже сигнал, иногда молчание воспринимается как согласие.

Разговорная мизогиния — коварна именно из-за своей обыденности. Но, узнавая ее проявления и реагируя правильно, мы можем постепенно изменять культуру общения вокруг себя. Ведь уважение и равенство начинаются с мелочей — с каждого разговора, где нас слушают, а не обесценивают.

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