Можно ли отменять планы и когда это вредит вашим отношениям

Можно ли отменять планы / © Associated Press

Реклама

Современная культура общения изменилась, после пандемии, под влиянием соцсетей, тревожности и перегруженных графиков мы стали иначе относиться к планам. Издание PureWow попыталось разобраться, почему мы так часто отменяем встречи и когда это уже становится проблемой для отношений.

Исследование, на которое ссылается издание, показывает, что причины отмен сегодня гораздо сложнее, чем просто «не хочу». Среди них, рост уровня тревожности и депрессии, политические разногласия, цифровая усталость и даже разница между поколениями.

Пандемия фактически «ослабила социальную выносливость», мы привыкли оставаться дома, иметь простые «выходы» из планов и ставить собственный комфорт в приоритет. Возвращение к активной социальной жизни оказалось сложнее, чем ожидалось.

Реклама

Когда отменять планы — нормально

Есть ситуации, когда отмена не просто допустима, а необходима. К ним относятся:

болезнь

семейные чрезвычайные ситуации

реальные рабочие кризисы

опасные погодные условия

Иначе говоря, все, что действительно непредсказуемо и неотложно. В таких случаях действует принцип «force majeure» — обстоятельства, которые мы не можем контролировать.

Иногда люди отменяют встречи не по реальным причинам, а из-за тревоги или нежелания выходить из дома. И здесь важно помнить, что во многих случаях стоит все же «переступить через себя». Часто люди испытывают тревогу перед встречей, но после нее чувствуют себя лучше. Социальное взаимодействие может снижать напряжение и даже улучшать эмоциональное состояние.

Как корректно отменять планы

Если избежать отмены невозможно, важен тон и форма сообщения. Стоит:

Реклама

не придумывать сложных оправданий

быть немногословными и честными

признать неудобство для другого человека

предложить перенести встречу

Также важно учитывать жизненные обстоятельства, например, для родителей нормально оставлять подтверждение встречи на утро события, когда понятно, есть ли возможность организовать уход за ребенком.

Когда отмена — проблема

Хотя разовые изменения планов — нормально, регулярные отмены могут разрушать отношения. Доверие начинается с простого принципа, если вы сказали «да», на вас рассчитывают. Отмена становится проблемной, если:

вы отказываетесь из-за «лучшего предложения»

просто у вас нет настроения идти

чувствуете усталость, но не болеете

переносите планы из-за перегрузки графика

В таких ситуациях другой человек начинает чувствовать, что его время и усилия неважны.

Влияние на отношения

Даже друзья могут быть терпеливыми, но повторные отмены постепенно подрывают доверие. Когда вы постоянно меняете планы, люди перестают на вас полагаться. Это особенно важно в профессиональных и новых знакомствах, когда репутация формируется через стабильность и предсказуемость.

Реклама

Сегодня младшее поколение больше говорят о границах и ментальном здоровье, и это позитивное изменение. Но иногда этот подход используется неправильно, а именно, как оправдание для постоянного отказа от обязательств. Баланс выглядит так: важно беречь свои ресурсы, но не менее важно держать слово.

Отмена планов — это не черно-белое явление, иногда это забота о себе, иногда — необходимость, а иногда — привычка, которая незаметно вредит отношениям. Современная культура дает нам больше свободы, но вместе с ней и больше ответственности за собственные обещания.