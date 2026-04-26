ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Она
Количество просмотров
19
Время на прочтение
3 мин

Можно ли отменять планы и когда это вредит вашим отношениям

«Извини, не смогу прийти» — сообщение, которое сегодня стало почти таким же привычным, как «Привет». Мы легко переносим встречи, отменяем планы и оставляем «пространство для себя», однако где проходит граница между здоровыми границами и привычкой, которая постепенно разрушает доверие, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Можно ли отменять планы / © Associated Press

Современная культура общения изменилась, после пандемии, под влиянием соцсетей, тревожности и перегруженных графиков мы стали иначе относиться к планам. Издание PureWow попыталось разобраться, почему мы так часто отменяем встречи и когда это уже становится проблемой для отношений.

Исследование, на которое ссылается издание, показывает, что причины отмен сегодня гораздо сложнее, чем просто «не хочу». Среди них, рост уровня тревожности и депрессии, политические разногласия, цифровая усталость и даже разница между поколениями.

Пандемия фактически «ослабила социальную выносливость», мы привыкли оставаться дома, иметь простые «выходы» из планов и ставить собственный комфорт в приоритет. Возвращение к активной социальной жизни оказалось сложнее, чем ожидалось.

Когда отменять планы — нормально

Есть ситуации, когда отмена не просто допустима, а необходима. К ним относятся:

  • болезнь

  • семейные чрезвычайные ситуации

  • реальные рабочие кризисы

  • опасные погодные условия

Иначе говоря, все, что действительно непредсказуемо и неотложно. В таких случаях действует принцип «force majeure» — обстоятельства, которые мы не можем контролировать.

Иногда люди отменяют встречи не по реальным причинам, а из-за тревоги или нежелания выходить из дома. И здесь важно помнить, что во многих случаях стоит все же «переступить через себя». Часто люди испытывают тревогу перед встречей, но после нее чувствуют себя лучше. Социальное взаимодействие может снижать напряжение и даже улучшать эмоциональное состояние.

Как корректно отменять планы

Если избежать отмены невозможно, важен тон и форма сообщения. Стоит:

  • не придумывать сложных оправданий

  • быть немногословными и честными

  • признать неудобство для другого человека

  • предложить перенести встречу

Также важно учитывать жизненные обстоятельства, например, для родителей нормально оставлять подтверждение встречи на утро события, когда понятно, есть ли возможность организовать уход за ребенком.

Когда отмена — проблема

Хотя разовые изменения планов — нормально, регулярные отмены могут разрушать отношения. Доверие начинается с простого принципа, если вы сказали «да», на вас рассчитывают. Отмена становится проблемной, если:

  • вы отказываетесь из-за «лучшего предложения»

  • просто у вас нет настроения идти

  • чувствуете усталость, но не болеете

  • переносите планы из-за перегрузки графика

В таких ситуациях другой человек начинает чувствовать, что его время и усилия неважны.

Влияние на отношения

Даже друзья могут быть терпеливыми, но повторные отмены постепенно подрывают доверие. Когда вы постоянно меняете планы, люди перестают на вас полагаться. Это особенно важно в профессиональных и новых знакомствах, когда репутация формируется через стабильность и предсказуемость.

Сегодня младшее поколение больше говорят о границах и ментальном здоровье, и это позитивное изменение. Но иногда этот подход используется неправильно, а именно, как оправдание для постоянного отказа от обязательств. Баланс выглядит так: важно беречь свои ресурсы, но не менее важно держать слово.

Отмена планов — это не черно-белое явление, иногда это забота о себе, иногда — необходимость, а иногда — привычка, которая незаметно вредит отношениям. Современная культура дает нам больше свободы, но вместе с ней и больше ответственности за собственные обещания.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
19
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie